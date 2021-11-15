Путин отменил ельцинский указ 1993 года

Указ касается территорий, которые ранее относились к Крайнему Северу.
На портале правовой информации появился указ президента РФ, который аннулирует прежний документ, действовавший с 20 декабря 1993 года по настоящее время. Одним из пунктов нового указа с 1 января 2022 года часть Карелии перестает относиться к территориям Крайнего Севера.
Согласно указу Б. Ельцина, в Карелии к Арктической зоне относились Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукша (в общей сложности 38% территорий). Все остальные территории были приравнены к Крайнему Северу. Теперь в рамках Стратегии и развития Арктической зоны они утратят свой статус. Кроме них изменения затронут Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.
Чем обернутся эти нововведения для жителей Карелии? Лишатся ли они северных надбавок, длинных отпусков и прочих преимуществ или речь идет лишь о с уточнением нормативно-правовой базы? Портал "Карелия.Ньюс" запросил разъяснений в пресс-службе правительства региона, но информации пока не получил.
Источник:
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ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ?
ЧТО Я МОГУ ЕЩЁ СКАЗАТЬ ?
Перестройки захотелось?
Не оправдываю нынешнее положение дел, просто пытаюсь понять, что вы предлагаете? Я вот считаю, что только через стабильность страна может выйти на устойчивый курс развития. Я так понимаю, вы считаете несколько иначе.
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
А. С. Пушкин
Хотелось бы побольше информации, что там и к чему. Скажем, почему эти районы были внесены туда при мудрейшем и справедливейшем ЕБНе?
Почему их туда не внесла любимая вами (и, частично, мной) советская власть?
Раз уж вы предъявляете, хотелось бы получить хотя бы базовую информацию, а не просто вопли на звон, как обычно.
Тут собака глубже порыта, или не глубже, но это жжж неспроста....
Хотя, конечно, можно предположить, что следующим Указом вся Карелия целиком к районам Крайнего Севера приравнена будет.