Путин отменил ельцинский указ 1993 года

Согласно указу Б. Ельцина, в Карелии к Арктической зоне относились Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукша (в общей сложности 38% территорий). Все остальные территории были приравнены к Крайнему Северу. Теперь в рамках Стратегии и развития Арктической зоны они утратят свой статус. Кроме них изменения затронут Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.