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Путин отменил ельцинский указ 1993 года

Путин отменил ельцинский указ 1993 года (3 фото)

Автор:
15 ноября 2021 12:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ельцин   карелия   крайний север   политика   путин   территории   указ   
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Указ касается территорий, которые ранее относились к Крайнему Северу.

На портале правовой информации появился указ президента РФ, который аннулирует прежний документ, действовавший с 20 декабря 1993 года по настоящее время. Одним из пунктов нового указа с 1 января 2022 года часть Карелии перестает относиться к территориям Крайнего Севера.


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Согласно указу Б. Ельцина, в Карелии к Арктической зоне относились Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукша (в общей сложности 38% территорий). Все остальные территории были приравнены к Крайнему Северу. Теперь в рамках Стратегии и развития Арктической зоны они утратят свой статус. Кроме них изменения затронут Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.


Чем обернутся эти нововведения для жителей Карелии? Лишатся ли они северных надбавок, длинных отпусков и прочих преимуществ или речь идет лишь о с уточнением нормативно-правовой базы? Портал "Карелия.Ньюс" запросил разъяснений в пресс-службе правительства региона, но информации пока не получил.

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Метки: ельцин   карелия   крайний север   политика   путин   территории   указ   
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23  комментария
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48k
doker Час назад
Посчитали процент населения и упс, "северные" отпали. Скажут - глобальное потепление, фиг вам, а не пенсия. Хоть бы отложили лет на пять, а то кто через год - два собирался - получат обидный облом.
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30k
Растрелли В.В. 8 минут назад
Давно пора запретить все эти иноагенсткие сепаратистские информационные агентства Карелия.ньюс, Урал.реалии, кавказ.инфо и прочие.
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1k
И так сойдёт 15 минут назад
Сам, как говорят теперь, предпенсионер, вместо того, чтобы быть пенсионером. Прекрасно понимаю и сочувствую таким же предпенсионерам и прочим гражданам проживающим на обозначенных территориях.
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−16
порно-граф Полчаса назад
гособлигации займа в помощь режиму дуче и его дружков не думают выпустить ?
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−16
порно-граф 44 минуты назад
П Y I Л О - [мат] ЛO !
ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ?
ЧТО Я МОГУ ЕЩЁ СКАЗАТЬ ?
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336
Максим Максимов 44 минуты назад
теперь народ из тех районов в центр и на юга ломанётся. И увеличится количество городов-призраков. Хотя нет.... в эти города будут антипрививочников селить, а сами города колючкой с вышками обнесут. Стабильность }{уле
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−16
порно-граф 45 минут назад
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
А. С. Пушкин
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4k
RRK 45 минут назад
Где кремлеботы объясняющие мудрое решение вождя/царя?
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−30
мукомол 49 минут назад
ботоксная моль
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23k
Юрьевич 50 минут назад
Конечно лишатся надбавок, что за глупые вопросы. Денег нет, но вы держитесь...
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3k
Бакар 51 минуту назад
А чо? Правильное решение. Как говорится, одним росчерком пера, бац и уже нет лютых морозов и вечной мерзлоты. Так Берды...гулы...мухамедов ковид отменил. А че там? Указ бац и нету его. Надо было еще признать эти территории субтропиками, глядишь и страна выйдет на первое место по экспорту бананов, кокосов, ананасов и помидор. Во де Турции нос бы утерли.
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5k
Echo 57 минут назад
Чем обернутся эти нововведения для жителей Карелии? Лишатся ли они северных надбавок, длинных отпусков и прочих преимуществ - лишаться, тут и думать не надо, остается только посочувствовать
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4k
RRK Час назад
Одним словом кинул жителей на бабло. Но думаю к этому отнесутся с пониманием...))
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2k
Ухалус Посовиномус Час назад
Конечно лишатся. Как маленькие, ей-богу...
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36k
Alex Час назад
Вот мудак.
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1k
Атомный Крот Час назад
Вообще-то, да. Северные надбавки именно на основании статуса территории устанавливаются.

Хотя, конечно, можно предположить, что следующим Указом вся Карелия целиком к районам Крайнего Севера приравнена будет.
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