25 изобретений, сделанных древними римлянами и популярных до сих пор

Римская империя существовала с 509 г. до н.э. по 27 г. до н.э. За это время римляне созданы великие художественные шедевры, достигли много в науке, а также продемонстрировали миру ряд технологических достижений, многие из которых используются до сих пор.
Если вам нравятся смешанные единоборства, бокс или любой другой вид спорта, который сочетает в себе физическую борьбу на арене с живой аудиторией, вы должны поблагодарить древних римлян. Они придумали гладиаторские бои, одну из самых популярных форм развлечения в Древнем Риме. Бойцы были обучены бою и были настоящими воинами, на арене было много крови и смертей. Людям это нравилось, и они приезжали со всего Рима, чтобы посмотреть эти игры. Мы уверены, что там существовала и какая-то форма ставок.
Древние римляне умели делать практически все виды хирургических инструментов, включая скальпели, щипцы и зажимы. У них даже были специальные инструменты для ампутации и вправлениея костей. Удивительно, но многие из этих инструментов все еще используются сегодня практически в неизменном виде.
Древние римляне любили различные состязания и позаботились о том, чтобы изобрести место для них - стадион. Это были огромные пространства под открытым небом, где происходили гонки на колесницах, гладиаторские бои и даже пародийные морские сражения. Стадионы были настолько популярны, что стали центром общественной жизни римлян.
Тоги обычно шили из шерсти. Их обычно носили мужчины, хотя были и женские модели. Тоги до сих пор остаются широко известным стилем одежды и используется в разных видах - от тогообразных плащей до нарядов на Хэллоуин.
Римские мосты были самыми безопасными, прочными и долговечными в древнем мире. Римляне разработали множество различных типов мостов с использованием различных материалов, включая бетон, кирпич и камень. Среди изобретенных ими конструкций - арочные мосты, балочные мосты и висячие мосты. Многие из разработанных ими принципов и методов мостостроительства используются и сегодня.
Древние римляне придумали центральное отопление. Они использовали различные методы обогрева зданий, в том числе, камины, печи и гипокауст. Гипокауст представлял собой систему отопления, в которой использовался ряд дымоходов или каналов для циркуляции горячего воздуха под полом здания.
Завоевав кельтов, римляне придумали Хэллоуин. Кельты жили на территории современной Ирландии и некоторых частей Европы и праздновали Самайн вечером 31 октября, чтобы отметить конец сезона сбора урожая и начало зимы. Когда позже римляне захватили кельтские земли, они переняли празднование Хэллоуина: римский праздник Фералии, посвященный умершим, проходил примерно в то же время, что и Самайн.
Римляне были новаторами городского планирования. Они первыми создали планы городов в виде сетки, где дома стояли красивыми аккуратными рядами. Римляне делили город на кварталы, а затем застраивали внутреннюю часть кварталов, нвозводя дома, магазины и общественные здания. Это решетчатое планирование использовалось в таких современных городах, как Рим, Неаполь и Милан.
Римские арки представляли собой гигантские изогнутые конструкции из камня, способные выдерживать огромный вес. Они могли ставиться на открытых пространствах, не нуждаясь в дополнительной поддержке. Римляне использовали их для самых разных целей, таких как возведение акведуков и мостов, строительство входыов в публичные здания. Если вы видели изображение Колизея, вы видели одну из этих арок. При этом римляне построили их более 2000 лет назад, и они все еще прочны по-прежнему.
Юлианский календарь был создан в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем. В то время это был настоящий прорыв: это был первый календарь с високосным годом, ато есть, каждые четыре года в нем добавлялся дополнительный день, чтобы учесть тот факт, что оборот Земли вокруг Солнца длится чуть дольше 365 дней. Правда, большинство стран в XVI веке перешли на григорианский календарь, который является более точной календарной системой.
Римляне активно участвовали в социальных проектах, приносящих пользу обществу. В Риме активно строились общественные объекты, - дороги, акведуки, общественные бани, амфитеатры и общественные здания, - чтобы облегчить жизнь гражданам и способствовать развитию Римской империи.
Тут, как говорится, без комментариев. Римские цифры сегодня активно используются в самых разных областях нашей жизни.
Живущие в жарком климате римляне изобретали различные способы борьбы с жарой в своих домах и постройках, и, хотя не изобрели кондиционер, но вплотную приблизились к этому. Они использовали воду для охлаждения воздуха, устраивали вентиляцию для циркуляции воздуха, создавали затенение, чтобы блокировать солнечные лучи, и использовали еще многие методы естественного охлаждения, включая строительство домов с толстыми стенами и маленькими окнами для защиты от жары.
Древнеримская система пособий нуждающимся, известная как «тезаурус», была создана императором Августом в I веке до нашей эры. Тезаурус предоставлял своим получателям разные виды материальной помощи, включая еду, одежду и деньги.
Именно римляне познакомили мир с искусством выдувания стекла. Они переняли это мастерство у сирийцев. Сирийцы веками выдували стекло. Со временем стеклодувное дело эволюционировало, но и сегодня оно используется для создания широкого спектра стеклянных изделий, включая художественное стекло, научные инструменты и предметы повседневного обихода.
Римляне первыми стали использовать зубные пломбы и другие методы лечения зубов, поврежденных кариесом или травмой. Они использовали различные материалы для восстановления зубов, включая золото, бронзу и слоновую кость. Римляне первыми придумали зубные мосты, которые использовались для замены отсутствующих зубов и крепились к оставшимся зубам пациента с помощью золотой проволоки.
Римская почта была создана в I веке до нашей эры. Известная как «cursus publicus», это была система дорог и станций, используемых для перевозки официальной почты и личных сообщений по всей империи. Правительство использовало систему для связи с официальными лицами и военачальниками, а частные лица - для отправки писем и посылок.
Римляне не знали газет в том виде, в каком мы их знаем сегодня. Однако у них была система распространения информации среди населения, похожая на газету. Это была система публичных объявлений под названием «acta». Объявления размещались в общественных местах, таких как форум, и глашатаи читали их вслух.
Концепция квартиры как отдельной семейной или личной площади в рамках общих жилых помещений в многоквартирном доме возникла именно в Риме.
Древним римлянам приписывают изобретение переплетенной книги или "кодекса". Кодекс был практичным и эффективным способом хранения письменных документов и обеспечения легкого доступа к ним. Он состоял из листов папируса или пергамента, которые складывались и сшивались вместе, образуя «корешок» по краю книги. Это позволило облегчить процесс чтения и поиска опредененной информации. До разработки кодекса письменные документы обычно хранились в свитках, и их было трудно читать и хранить. Именно римляне создали современную концепцию книги.
Римляне были первой цивилизацией, начавшей массово производить стекло. Оно использовалось в окнах, зеркалах, для создания декоративных предметов. Стекло широко используется и сегодня, причем там же, где и в Древнем Риме.
Римляне первыми в мире создали обширные канализационные системы для выведения отходов из города. Это было подобие сети подземных каналов, построенных из глины, бетона и других материалов. Обычно канализационная система закрывалась сводчатым потолком, чтобы оградить людей от нечистот.
Римляне стали первыми создателями прообразов современного водопровода. Они построили сложные водные пути и акведуки, по которым вода доставлялась в города и поселки. Как правило, акведуки использовали силу гравитации для перемещения воды из одного места в другое. Они выдержали испытание временем: некоторые римские акведуки и сегодня находятся в рабочем состоянии.
Римляне построили разветвленную сеть дорог по всей своей империи. Эти дороги были созданы с использованием разных материалов, в том числе бетона, и были спроектированы так, чтобы служить очень долго. Римляне также разработали концепцию дорожного полотна, которое представляет собой основу из щебня или гравия, поддерживающую проезжую часть.
Римляне первыми стали использовать в промышленных масштабах бетон - смесь воды и цемента, которая со временем затвердевает. Использование этого материала произвело революцию в строительстве.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ВОТ ЭТО ЧТО ЗА ХЕРНЯ??? Википедию хоть открой, придурок!
Практически всё перечисленное было изобретено до римлян.
Греками, персами, этрусками, набатеями и т.д.
Римляне аккумулировали и внедряли у себя все лучшее, что видели на захваченных территориях.
стадион-греческое слово, соответственно переняли у греков
какие изобретательные, однако...
КГ/АМ
Это даты признанные тсториками как "республиканский период Древнего Рима". До этого был царский период, империя началась с 27 года.
Западная традиция считает, что Римское государство существовало с 753 год до н. э. по 476 год н.э. Православная традиция датирует уничтожение Римской Империи 1453 годом, когда Константинополь был взят турками, и султан Мехмед II... провозгласил себя императором! (на самом деле, Константинополь к тому году был уже ничего не значащим пограничным княжеством Османской империи)
Так что по факту Римская Империя кончилась только в 1923 году, с упразднением её последнего наследника - Османской империи.
Всё остальное - общепринятая мифология. Половина, если не юольше, "достижений" Рима или не римские, или не достижения.
"По бокам космического корабля Space Shuttle размещаются два двигателя по 5 футов шириной. Конструкторы корабля хотели бы сделать эти двигатели еще шире, но не смогли. Почему?
Дело в том, что двигатели эти доставлялись по железной дороге, которая проходит по узкому туннелю. Расстояние между рельсами стандартное: 4 фута 8.5 дюйма, поэтому конструкторы могли сделать двигатели только шириной 5 футов.
Возникает вопрос: почему расстояние между рельсами 4 фута 8.5 дюйма? Откуда взялась эта цифра?
Оказывается, что железную дорогу в Штатах делали такую же, как и в Англии, а в Англии делали железнодорожные вагоны по тому же принципу, что и трамвайные, а первые трамваи производились в Англии по образу и подобию конки. А длина оси конки составляла как раз 4 фута 8.5 дюйма! Но почему?
Потому что конки делали с тем расчетом, чтобы их оси попадали в колеи на английских дорогах, чтобы колеса меньше изнашивались, а расстояние между колеями в Англии как раз 4 фута 8.5 дюйма! Отчего так?
Да просто дороги в Великобритании стали делать римляне, подводя их под размер своих боевых колесниц, и длина оси стандартной римской колесницы равнялась... правильно, 4 футам 8.5 дюймам! Ну вот теперь мы докопались, откуда взялся этот размер, но все же почему римлянам вздумалось делать свои колесницы с осями именно такой длины?
А вот почему: в такую колесницу запрягали обычно двух лошадей. А 4 фута 8.5 дюйма - это был как раз размер двух лошадиных задниц!
Делать ось колесницы длиннее было неудобно, так как это нарушало бы равновесие колесницы.
Следовательно, вот и ответ на самый первый вопрос: даже теперь, когда человек вышел в космос, его наивысшие технические достижения напрямую зависят от РАЗМЕРА ЛОШАДИНОЙ ЗАДНИЦЫ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД".