25 изобретений, сделанных древними римлянами и популярных до сих пор

Если вам нравятся смешанные единоборства, бокс или любой другой вид спорта, который сочетает в себе физическую борьбу на арене с живой аудиторией, вы должны поблагодарить древних римлян. Они придумали гладиаторские бои, одну из самых популярных форм развлечения в Древнем Риме. Бойцы были обучены бою и были настоящими воинами, на арене было много крови и смертей. Людям это нравилось, и они приезжали со всего Рима, чтобы посмотреть эти игры. Мы уверены, что там существовала и какая-то форма ставок.