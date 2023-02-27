FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4931 пост • 1056 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
25 изобретений, сделанных древними римлянами и популярных до сих пор

25 изобретений, сделанных древними римлянами и популярных до сих пор

Автор:
27 февраля 2023 15:17
Сообщество : Факты
Метки: древний рим   изобретения   интересно   история   неожиданно   познавательно   римляне   факты   
1987
26

Римская империя существовала с 509 г. до н.э. по 27 г. до н.э. За это время римляне созданы великие художественные шедевры, достигли много в науке, а также продемонстрировали миру ряд технологических достижений, многие из которых используются до сих пор.

×
×

Если вам нравятся смешанные единоборства, бокс или любой другой вид спорта, который сочетает в себе физическую борьбу на арене с живой аудиторией, вы должны поблагодарить древних римлян. Они придумали гладиаторские бои, одну из самых популярных форм развлечения в Древнем Риме. Бойцы были обучены бою и были настоящими воинами, на арене было много крови и смертей. Людям это нравилось, и они приезжали со всего Рима, чтобы посмотреть эти игры. Мы уверены, что там существовала и какая-то форма ставок.


Древние римляне умели делать практически все виды хирургических инструментов, включая скальпели, щипцы и зажимы. У них даже были специальные инструменты для ампутации и вправлениея костей. Удивительно, но многие из этих инструментов все еще используются сегодня практически в неизменном виде.


Древние римляне любили различные состязания и позаботились о том, чтобы изобрести место для них - стадион. Это были огромные пространства под открытым небом, где происходили гонки на колесницах, гладиаторские бои и даже пародийные морские сражения. Стадионы были настолько популярны, что стали центром общественной жизни римлян.


Тоги обычно шили из шерсти. Их обычно носили мужчины, хотя были и женские модели. Тоги до сих пор остаются широко известным стилем одежды и используется в разных видах - от тогообразных плащей до нарядов на Хэллоуин.


Римские мосты были самыми безопасными, прочными и долговечными в древнем мире. Римляне разработали множество различных типов мостов с использованием различных материалов, включая бетон, кирпич и камень. Среди изобретенных ими конструкций - арочные мосты, балочные мосты и висячие мосты. Многие из разработанных ими принципов и методов мостостроительства используются и сегодня.


Древние римляне придумали центральное отопление. Они использовали различные методы обогрева зданий, в том числе, камины, печи и гипокауст. Гипокауст представлял собой систему отопления, в которой использовался ряд дымоходов или каналов для циркуляции горячего воздуха под полом здания.


Завоевав кельтов, римляне придумали Хэллоуин. Кельты жили на территории современной Ирландии и некоторых частей Европы и праздновали Самайн вечером 31 октября, чтобы отметить конец сезона сбора урожая и начало зимы. Когда позже римляне захватили кельтские земли, они переняли празднование Хэллоуина: римский праздник Фералии, посвященный умершим, проходил примерно в то же время, что и Самайн.


Римляне были новаторами городского планирования. Они первыми создали планы городов в виде сетки, где дома стояли красивыми аккуратными рядами. Римляне делили город на кварталы, а затем застраивали внутреннюю часть кварталов, нвозводя дома, магазины и общественные здания. Это решетчатое планирование использовалось в таких современных городах, как Рим, Неаполь и Милан.


Римские арки представляли собой гигантские изогнутые конструкции из камня, способные выдерживать огромный вес. Они могли ставиться на открытых пространствах, не нуждаясь в дополнительной поддержке. Римляне использовали их для самых разных целей, таких как возведение акведуков и мостов, строительство входыов в публичные здания. Если вы видели изображение Колизея, вы видели одну из этих арок. При этом римляне построили их более 2000 лет назад, и они все еще прочны по-прежнему.


Юлианский календарь был создан в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем. В то время это был настоящий прорыв: это был первый календарь с високосным годом, ато есть, каждые четыре года в нем добавлялся дополнительный день, чтобы учесть тот факт, что оборот Земли вокруг Солнца длится чуть дольше 365 дней. Правда, большинство стран в XVI веке перешли на григорианский календарь, который является более точной календарной системой.


Римляне активно участвовали в социальных проектах, приносящих пользу обществу. В Риме активно строились общественные объекты, - дороги, акведуки, общественные бани, амфитеатры и общественные здания, - чтобы облегчить жизнь гражданам и способствовать развитию Римской империи.


Тут, как говорится, без комментариев. Римские цифры сегодня активно используются в самых разных областях нашей жизни.


Живущие в жарком климате римляне изобретали различные способы борьбы с жарой в своих домах и постройках, и, хотя не изобрели кондиционер, но вплотную приблизились к этому. Они использовали воду для охлаждения воздуха, устраивали вентиляцию для циркуляции воздуха, создавали затенение, чтобы блокировать солнечные лучи, и использовали еще многие методы естественного охлаждения, включая строительство домов с толстыми стенами и маленькими окнами для защиты от жары.


Древнеримская система пособий нуждающимся, известная как «тезаурус», была создана императором Августом в I веке до нашей эры. Тезаурус предоставлял своим получателям разные виды материальной помощи, включая еду, одежду и деньги.


Именно римляне познакомили мир с искусством выдувания стекла. Они переняли это мастерство у сирийцев. Сирийцы веками выдували стекло. Со временем стеклодувное дело эволюционировало, но и сегодня оно используется для создания широкого спектра стеклянных изделий, включая художественное стекло, научные инструменты и предметы повседневного обихода.


Римляне первыми стали использовать зубные пломбы и другие методы лечения зубов, поврежденных кариесом или травмой. Они использовали различные материалы для восстановления зубов, включая золото, бронзу и слоновую кость. Римляне первыми придумали зубные мосты, которые использовались для замены отсутствующих зубов и крепились к оставшимся зубам пациента с помощью золотой проволоки.


Римская почта была создана в I веке до нашей эры. Известная как «cursus publicus», это была система дорог и станций, используемых для перевозки официальной почты и личных сообщений по всей империи. Правительство использовало систему для связи с официальными лицами и военачальниками, а частные лица - для отправки писем и посылок.


Римляне не знали газет в том виде, в каком мы их знаем сегодня. Однако у них была система распространения информации среди населения, похожая на газету. Это была система публичных объявлений под названием «acta». Объявления размещались в общественных местах, таких как форум, и глашатаи читали их вслух.


Концепция квартиры как отдельной семейной или личной площади в рамках общих жилых помещений в многоквартирном доме возникла именно в Риме.


Древним римлянам приписывают изобретение переплетенной книги или "кодекса". Кодекс был практичным и эффективным способом хранения письменных документов и обеспечения легкого доступа к ним. Он состоял из листов папируса или пергамента, которые складывались и сшивались вместе, образуя «корешок» по краю книги. Это позволило облегчить процесс чтения и поиска опредененной информации. До разработки кодекса письменные документы обычно хранились в свитках, и их было трудно читать и хранить. Именно римляне создали современную концепцию книги.


Римляне были первой цивилизацией, начавшей массово производить стекло. Оно использовалось в окнах, зеркалах, для создания декоративных предметов. Стекло широко используется и сегодня, причем там же, где и в Древнем Риме.


Римляне первыми в мире создали обширные канализационные системы для выведения отходов из города. Это было подобие сети подземных каналов, построенных из глины, бетона и других материалов. Обычно канализационная система закрывалась сводчатым потолком, чтобы оградить людей от нечистот.


Римляне стали первыми создателями прообразов современного водопровода. Они построили сложные водные пути и акведуки, по которым вода доставлялась в города и поселки. Как правило, акведуки использовали силу гравитации для перемещения воды из одного места в другое. Они выдержали испытание временем: некоторые римские акведуки и сегодня находятся в рабочем состоянии.


Римляне построили разветвленную сеть дорог по всей своей империи. Эти дороги были созданы с использованием разных материалов, в том числе бетона, и были спроектированы так, чтобы служить очень долго. Римляне также разработали концепцию дорожного полотна, которое представляет собой основу из щебня или гравия, поддерживающую проезжую часть.


Римляне первыми стали использовать в промышленных масштабах бетон - смесь воды и цемента, которая со временем затвердевает. Использование этого материала произвело революцию в строительстве.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: древний рим   изобретения   интересно   история   неожиданно   познавательно   римляне   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Serg2001 Час назад
Ну, не знаю... Как по мне, то современные единоборства гораздо ближе по сути и форме к древнегреческому панкратиону. А он намного древнее гладиаторских боёв. Не историк. Просто такое внутреннее ощущение. Возможно и ошибочное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Shtoppi 19 минут назад
дороги которые они строили, они тоже у кого-то переняли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114k
Сергей Александров 23 минуты назад
"...империя существовала с 509 г. до н.э. по 27 г. до н.э."...
ВОТ ЭТО ЧТО ЗА ХЕРНЯ??? Википедию хоть открой, придурок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov Полчаса назад
Ну да, ну да, римляне...
Практически всё перечисленное было изобретено до римлян.
Греками, персами, этрусками, набатеями и т.д.
Римляне аккумулировали и внедряли у себя все лучшее, что видели на захваченных территориях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
266
Александр Мешков Полчаса назад
Это все придумали Этрусски - Эт русские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Aleksandr Полчаса назад
римляне изобрели выдувание стекла...переняли у сирийцев
стадион-греческое слово, соответственно переняли у греков
какие изобретательные, однако...
КГ/АМ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Alex5-6 36 минут назад
Автор, Римская Империя просуществовала приблизительно до 395года, тогда она распалась на Западную и Восточную. Учи историю, а не перепечатывай ошибки из Вики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
KiploksAKS 42 минуты назад
Первая же фраза: "Римская империя существовала с 509 г. до н.э. по 27 г. до н.э."
Это даты признанные тсториками как "республиканский период Древнего Рима". До этого был царский период, империя началась с 27 года.

Западная традиция считает, что Римское государство существовало с 753 год до н. э. по 476 год н.э. Православная традиция датирует уничтожение Римской Империи 1453 годом, когда Константинополь был взят турками, и султан Мехмед II... провозгласил себя императором! (на самом деле, Константинополь к тому году был уже ничего не значащим пограничным княжеством Османской империи)
Так что по факту Римская Империя кончилась только в 1923 году, с упразднением её последнего наследника - Османской империи.

Всё остальное - общепринятая мифология. Половина, если не юольше, "достижений" Рима или не римские, или не достижения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 56 минут назад
Лет 15 назад попадалась такая вот байка. Баян конечно, но мало ли кто не в курсе... )

"По бокам космического корабля Space Shuttle размещаются два двигателя по 5 футов шириной. Конструкторы корабля хотели бы сделать эти двигатели еще шире, но не смогли. Почему?
Дело в том, что двигатели эти доставлялись по железной дороге, которая проходит по узкому туннелю. Расстояние между рельсами стандартное: 4 фута 8.5 дюйма, поэтому конструкторы могли сделать двигатели только шириной 5 футов.
Возникает вопрос: почему расстояние между рельсами 4 фута 8.5 дюйма? Откуда взялась эта цифра?

Оказывается, что железную дорогу в Штатах делали такую же, как и в Англии, а в Англии делали железнодорожные вагоны по тому же принципу, что и трамвайные, а первые трамваи производились в Англии по образу и подобию конки. А длина оси конки составляла как раз 4 фута 8.5 дюйма! Но почему?

Потому что конки делали с тем расчетом, чтобы их оси попадали в колеи на английских дорогах, чтобы колеса меньше изнашивались, а расстояние между колеями в Англии как раз 4 фута 8.5 дюйма! Отчего так?

Да просто дороги в Великобритании стали делать римляне, подводя их под размер своих боевых колесниц, и длина оси стандартной римской колесницы равнялась... правильно, 4 футам 8.5 дюймам! Ну вот теперь мы докопались, откуда взялся этот размер, но все же почему римлянам вздумалось делать свои колесницы с осями именно такой длины?

А вот почему: в такую колесницу запрягали обычно двух лошадей. А 4 фута 8.5 дюйма - это был как раз размер двух лошадиных задниц!
Делать ось колесницы длиннее было неудобно, так как это нарушало бы равновесие колесницы.

Следовательно, вот и ответ на самый первый вопрос: даже теперь, когда человек вышел в космос, его наивысшие технические достижения напрямую зависят от РАЗМЕРА ЛОШАДИНОЙ ЗАДНИЦЫ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GMN Час назад
Слов нет про кретинизм аффффтора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88076



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении
17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 февраля
Набирающие популярность в сообществах
50 лет назад
50 лет назад
Airspeeder Mk4 - летающий гоночный аппарат
Airspeeder Mk4 - летающий гоночный аппарат
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#забавно#интересное#новости#подборка#картинки#автомир#познавательно
#интересно#в мире#животные#Прикол#красота#Приколы#автомобили#смешно#удивительно#природа
#Юмор#люди#кино#Россия#наука#СССР#дети#Фотографии#Ynews#Турция
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) Интересные фотофакты из анналов истории Интересные фотофакты из анналов истории Факты о времени, которые не всякому придут в голову Факты о времени, которые не всякому придут в голову 25 поразительных фактов о египетских пирамидах 25 поразительных фактов о египетских пирамидах Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое 20+ невероятных фактов о Древнем Египте 20+ невероятных фактов о Древнем Египте

На что жалуетесь?

Вернуться