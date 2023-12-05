Черепаха Джонатан стала самым старым существом на земле, отметив свой 191 день рождения

Вероятно, Джонатан даже старше. Точная цифра неизвестна.
Джонатана привезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены в 1882 году. Уже тогда он был здоровый, половозрелый самец, а это значит, что ему было не менее 50 лет. Джонатан может быть и старше, но точно не младше 191 года.
Джонатан - сейшельская гигантская черепаха (Aldabrachelys gigantea hololissa). Черепахи этого вида живут максимум 150 лет. Джонатан не только самая старая черепаха в мире, но самое древнее животе существо в принципе, сообщается на сайте Книги рекордов Гинесса.
Ветеринары рассказали, что Джонатан чувствует себя просто отлично. Он любит греться на солнышке, принимать ванну и до сих пор старается продолжать свой род. Люди, которые ухаживают за черепахой, говорят, что он совсем не похож на старика. Он очень активный и общительный.
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Джонатан в добром здравии, и все признаки на данный момент позволяют нам надеяться, что он доживет до своего третьего столетия – если, конечно, он еще этого не сделал!, — сказал журналистам ветеринар Джо Холлинс.
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Я вот почти уверен, что в Океане водится пипец что и гораздо постарше.
От куда уверенность? Он огромный, а техника такая, что они неделю батискаф найти не могли недавно, причем точно зная район где он бомбанул.
Но и в статье написано, что самым старым существом, а не животным.
В общем, животное и кишенополостное - это разное.
А сть ещё Пандо,с 80-ю тысячами лет..