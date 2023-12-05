FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15355 постов • 1694 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Черепаха Джонатан стала самым старым существом на земле, отметив свой 191 день рождения

Черепаха Джонатан стала самым старым существом на земле, отметив свой 191 день рождения

Автор:
05 декабря 2023 18:26
Сообщество : Животные
Метки: Сейшелы   животные   интересное   книга рекордов   старейшее существо   фото   черепаха   
1041
3
1

Вероятно, Джонатан даже старше. Точная цифра неизвестна.

Джонатана привезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены в 1882 году. Уже тогда он был здоровый, половозрелый самец, а это значит, что ему было не менее 50 лет. Джонатан может быть и старше, но точно не младше 191 года.

Джонатан - сейшельская гигантская черепаха (Aldabrachelys gigantea hololissa). Черепахи этого вида живут максимум 150 лет. Джонатан не только самая старая черепаха в мире, но самое древнее животе существо в принципе, сообщается на сайте Книги рекордов Гинесса.

Ветеринары рассказали, что Джонатан чувствует себя просто отлично. Он любит греться на солнышке, принимать ванну и до сих пор старается продолжать свой род. Люди, которые ухаживают за черепахой, говорят, что он совсем не похож на старика. Он очень активный и общительный.

Джонатан в добром здравии, и все признаки на данный момент позволяют нам надеяться, что он доживет до своего третьего столетия – если, конечно, он еще этого не сделал!, — сказал журналистам ветеринар Джо Холлинс.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Сейшелы   животные   интересное   книга рекордов   старейшее существо   фото   черепаха   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
85
Топор плывёт 2 часа назад
А как они определили, что именно эта черепаха самое старое существо на планете? Гренландские акулы могут до 300 лет жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Николай Полчаса назад
Ну вообще....
Я вот почти уверен, что в Океане водится пипец что и гораздо постарше.
От куда уверенность? Он огромный, а техника такая, что они неделю батискаф найти не могли недавно, причем точно зная район где он бомбанул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
iskra Час назад
А как же бессмертные медузы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
iskra Николай 17 минут назад
Ну, если говорить за "существо",то есть сосна 5000 лет.
А сть ещё Пандо,с 80-ю тысячами лет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владимир 2 часа назад
А как же Байден?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
Топор плывёт Владимир 2 часа назад
Ну. Байден рано или поздно умрёт. А вот Путин вечен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
parallax 2 часа назад
Хоть и долгая, но довольно скучная у него жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
iskra parallax Час назад
Да вроде нескучная. Путешествовал,каждый день множество разных лиц. Жратва есть,заботятся. Можно жить и радоваться,поглядывая,как пролетают мимо десятилетия..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341850



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 интересностей обо всём на свете
30 интересностей обо всём на свете
Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Набирающие популярность в сообществах
Немного московского предновогоднего оформления
Немного московского предновогоднего оформления
Лучшие экранизации Джорджа Оруэлла
Лучшие экранизации Джорджа Оруэлла
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Режим извлечения

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#Прикол#кино#ДТП#забавно#США#подборка#трейлер
#животные#автомир#в мире#факты#фильм#авто аварии#позитив#Россия#собака#пешехода сбили
#машина#интересно#люди#интересное#аварии#Автовсячина#история#улыбнуло#конфликт#Ynews
Основано на безопасности и выживании Эстонии Основано на безопасности и выживании Эстонии По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу" По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу" В Норильске к россиянам пришёл песец В Норильске к россиянам пришёл песец Биологи обнаружили яйцекладущего млекопитающего, которого считали вымершим Биологи обнаружили яйцекладущего млекопитающего, которого считали вымершим В Госдуме предложили разрешить вскрывать автомобили для спасения животных, которых там закрыли В Госдуме предложили разрешить вскрывать автомобили для спасения животных, которых там закрыли Эволюция, остановись: в Австралии живёт черепаха, которая умеет дышать задом Эволюция, остановись: в Австралии живёт черепаха, которая умеет дышать задом

На что жалуетесь?

Вернуться