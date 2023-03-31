Чайлдфри дикой природы: самки хомяковых крыс научились заращивать влагалище

Инстинкт размножения — один из самых сильных инстинктов, которому невозможно сопротивляться. Однако самки хомяковых крыс нашли необычный способ, чтобы не рожать детёнышей.
Гамбийские хомяковые крысы научились контролировать рождаемость. Такое открытие сделали ученые из Корнельского университета, как сообщает Current Biology.
Хомяковые крысы — самые крупные представители семейства мышеобразных. Они вырастают примерно до 0,9 м. Эти крысы очень легко поддаются дрессировке и могут использоваться людьми для своих целей. Например, в Африке они успешно ищут взрывчатку.
Вот только развести крыс в нужном количестве оказалось не так просто. Оказалось, в отличие от собратьев, хомяковые крысы умеют контролировать рождаемость. Биологам удалось выяснить, что самки крыс этого вида научились откладывать свою беременность очень необычным способом. Крысы, не планирующие становиться матерями, запечатывают своё влагалище. В результате матка сильно уменьшалась в размерах, а со временем влагалище и вовсе срасталось и крыса не была способна к спариванию. При этом их моча имела совершенно иной химический состав, чем у самок, которые активно размножались.
Думаете, такой способ мешает популяции? Вовсе нет! Учёные выяснили, что самки, отказавшиеся от материнства, способны заменять других, которые производили потомство. Например, если в стае умирает рожающая самка, семь других ранее не размножающихся самок оказались готовы к заведению потомства.
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