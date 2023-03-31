FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13734 поста • 1658 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Чайлдфри дикой природы: самки хомяковых крыс научились заращивать влагалище

Чайлдфри дикой природы: самки хомяковых крыс научились заращивать влагалище

Автор:
31 марта 2023 09:55
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   крыса   размножение   факты   фото   эволюция   
1474
3

Инстинкт размножения — один из самых сильных инстинктов, которому невозможно сопротивляться. Однако самки хомяковых крыс нашли необычный способ, чтобы не рожать детёнышей.

Гамбийские хомяковые крысы научились контролировать рождаемость. Такое открытие сделали ученые из Корнельского университета, как сообщает Current Biology.

Хомяковые крысы — самые крупные представители семейства мышеобразных. Они вырастают примерно до 0,9 м. Эти крысы очень легко поддаются дрессировке и могут использоваться людьми для своих целей. Например, в Африке они успешно ищут взрывчатку.

Вот только развести крыс в нужном количестве оказалось не так просто. Оказалось, в отличие от собратьев, хомяковые крысы умеют контролировать рождаемость. Биологам удалось выяснить, что самки крыс этого вида научились откладывать свою беременность очень необычным способом. Крысы, не планирующие становиться матерями, запечатывают своё влагалище. В результате матка сильно уменьшалась в размерах, а со временем влагалище и вовсе срасталось и крыса не была способна к спариванию. При этом их моча имела совершенно иной химический состав, чем у самок, которые активно размножались.

Думаете, такой способ мешает популяции? Вовсе нет! Учёные выяснили, что самки, отказавшиеся от материнства, способны заменять других, которые производили потомство. Например, если в стае умирает рожающая самка, семь других ранее не размножающихся самок оказались готовы к заведению потомства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   интересное   крыса   размножение   факты   фото   эволюция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Виталий Касандров Час назад
Ну как бы один из вариантов эволюции. Если ресурсов не хватает из-за роста популяции ,то проще не рожать лишних что бы всем хватило а не вымирать всем вместе с голоду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330098



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 таинственных штуковин, предназначение которых сумели разгадать только интернет-следопыты
16 таинственных штуковин, предназначение которых сумели разгадать только...
Очередной поезд сошёл с рельсов в США
Очередной поезд сошёл с рельсов в США
Набирающие популярность в сообществах
Автомобили "Москвич" заступили на службу в ГИБДД
Автомобили "Москвич" заступили на службу в ГИБДД
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый момент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересно#аварии#позитив#Автовсячина#подборка#США#задержание#милота
#Юмор#автомир#Прикол#дтп#в мире#интересное#история#улыбнуло#картинки#Реакция
#автомобили#машина#новости#авто аварии#дети#люди#полиция#животные#Мемы#маразм
Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки Эволюция, остановись: в Австралии живёт черепаха, которая умеет дышать задом Эволюция, остановись: в Австралии живёт черепаха, которая умеет дышать задом Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле Магелланов дятел: тот самый смеющийся Вуди в дикой природе Магелланов дятел: тот самый смеющийся Вуди в дикой природе Медовые муравьи - труженики, производящие мёд Медовые муравьи - труженики, производящие мёд

На что жалуетесь?

Вернуться