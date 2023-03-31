Чайлдфри дикой природы: самки хомяковых крыс научились заращивать влагалище

Вот только развести крыс в нужном количестве оказалось не так просто. Оказалось, в отличие от собратьев, хомяковые крысы умеют контролировать рождаемость. Биологам удалось выяснить, что самки крыс этого вида научились откладывать свою беременность очень необычным способом. Крысы, не планирующие становиться матерями, запечатывают своё влагалище. В результате матка сильно уменьшалась в размерах, а со временем влагалище и вовсе срасталось и крыса не была способна к спариванию. При этом их моча имела совершенно иной химический состав, чем у самок, которые активно размножались.