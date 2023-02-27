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Древние цивилизации, которые таинственным образом исчезли

Древние цивилизации, которые таинственным образом исчезли

Автор:
27 февраля 2023 09:15
Сообщество : Наука
Метки: в мире   древние цивилизации   люди   наука   факты   фото   
1309
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Из-за войн, изменений климата, болезней, вторжений и извержений вулканов немало цивилизаций исчезло с лица Земли.

Сегодня я хочу рассказать как раз о таких цивилизациях. От могущественного народа, чье происхождение окутано тайной, до талантливых мастеров эпохи Железного века - вот цивилизации, которые загадочно исчезли.


Рапа Нуи

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Рапа Нуи, также известный как остров Пасхи, является одним из самых загадочных и удивительных мест на земле. Он расположен в Тихом океане, более чем в 3000 километрах от побережья Чили, и является самым удаленным островом от любой другой суши. Один из самых известных и загадочных археологических памятников мира - гигантские каменные статуи Моаи, которые высотой до 10 метров стоят на побережье острова, и находятся здесь уже более 800 лет. Эти огромные статуи были созданы предками местных жителей, которые использовали для их создания тяжелые блоки базальта, высеченные из карьеров на другом конце острова. Однако до сих пор неизвестно, как они перемещались на такие большие расстояния и как удавалось размещать на них огромные каменные шляпы.

Но это не единственное загадочное явление, связанное с Рапа Нуи. Местные жители, известные как Рапануи, утверждают, что остров был первоначально заселен многими людьми, но почему-то практически все они исчезли. История этого острова исключительно запутана и во многом остается загадкой для исследователей и ученых. Также интересно, что Рапа Нуи известен своей уникальной природой. Остров является частью охраняемой морской зоны, богатой рыбными ресурсами и разнообразной фауной. Здесь можно увидеть красочных рыб и множество других морских животных, а также некоторые виды птиц и растений, которые не встречаются больше нигде на земле. Таким образом, Рапа Нуи - это место, где загадки истории и удивительной природы сливаются воедино, и путешественники со всего мира могут наслаждаться исследованием этого уникального и красивого места.



Этруски

В середине 1 тысячелетия до н.э. на территории Италии между реками Тибр и Арно простиралось легендарное государство – Этрурия, ставшее колыбелью Римской цивилизации. Римляне с жадностью учились у этрусков, позаимствовав у них систему управления и богов, инженерное искусство и мозаику, бои гладиаторов и гонки на колесницах, погребальные обряды и одежду.
Но несмотря на свою известность, этруски для нас - одна сплошная загадка. Об этрусках сохранилось много свидетельств, но они не дают нам убедительной и достоверной картины жизни этого народа. Ученым доподлинно неизвестно, как появились этруски и куда они исчезли. До сих пор не установлены точные границы Этрурии и не расшифрован этрусский язык.

Ученые точно уверены в том, что этрусский алфавит ведет свое начало от греческого и состоит из 26 букв. Причем заимствованный у греков алфавит мало соответствовал особенностям фонетики этрусского языка - некоторые звуки в зависимости от контекста приходилось обозначать разными буквами. Более того, поздние этрусские тексты грешили пропуском гласных звуков, что создавало практически неразрешимую задачу по их дешифровке. По этой причине большинство историков убеждено в том, что этрусские надписи не будут расшифрованы никогда.


Культура Саньсиндуй

В районе Саньсиндуй, где находится заповедный парк "Три Красных Каньона", были обнаружены многочисленные артефакты, связанные с историей этого места. Одним из наиболее известных артефактов является древний храм Та Си, который был построен более 1000 лет назад в период династии Тан. Храм является одним из самых важных мест паломничества для буддистов в Китае и включает в себя множество уникальных скульптур, резьбу по камню и фрески. Также в этом районе были найдены останки древних людей, включая человека из пещеры Луолонг, которому более 300 000 лет. Этот древний человек представляет большой интерес для исследователей, так как является одним из самых древних представителей человеческой цивилизации на Земле.

Кроме того, на территории Саньсиндуй было найдено множество других артефактов, таких как керамика, бронзовые украшения, оружие и многое другое. Все эти артефакты свидетельствуют о том, что эта местность была населена уже более тысячи лет назад и имеет богатую историю и культуру. Артефакты Саньсиндуй - это не только исторические и культурные достопримечательности, но и ценные научные находки, которые помогают ученым лучше понимать прошлое человечества и эволюцию нашей цивилизации.

Атлантида

Цивилизация Атлантида - это легендарный континент, который, по преданиям, существовал в древности на территории современного Атлантического океана. По легенде, Атлантида была наиболее развитой цивилизацией своего времени, но по неизвестным причинам исчезла с лица Земли. Идея Атлантиды впервые была описана древнегреческим философом Платоном, который в своих диалогах рассказал о древней цивилизации, которая существовала более 9 тысяч лет назад и была гораздо более развитой, чем другие цивилизации своего времени. По словам Платона, Атлантида была затоплена большим потопом, и большая часть ее населения погибла.

Существует множество теорий и гипотез о том, что на самом деле представляла собой Атлантида. Некоторые ученые предполагают, что это мог быть древний остров в северной части Атлантического океана, который был затоплен в результате сильных землетрясений и цунами. Другие считают, что Атлантида была вымышленной идеей, созданной Платоном, чтобы иллюстрировать свои философские идеи.

Несмотря на то, что существует много дискуссий и споров о существовании Атлантиды, это легендарное место остается одним из самых загадочных и увлекательных мифов в истории человечества. Многие люди до сих пор мечтают об открытии Атлантиды и раскрытии ее тайн, что делает эту легенду по-прежнему актуальной и интересной.

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Метки: в мире   древние цивилизации   люди   наука   факты   фото   
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12  комментариев
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3k
kleyman 2 часа назад
Жаль что залупоголовые этруски вымерли. Вот бы над ними сейчас угорали.
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3k
Артур 3 минуты назад
Письменность греков получили от финикийцев. У финикийцев, по легенде их научил письменности Кадм (первая в мире БУКВЕННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ) даже названия букв имеют значения - алеф, бет, гимель, даль. А греки дот сих пор называют свои буквы на финикийский манер - альфа, бетта, гамма, дельта. При этом, в финикийском алфавите (вернее, в алефбете) нет гласных. Вот и отсутствие гласных у этрусков и подтверждает то, что этруски письменность получили от финикийцев. А что касается великанов Рапа-Нуи, так уже давно доказано, как статуи перемещались. методом кантования. И первым это доказал Тур Хейердал
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37k
Александр 47 минут назад
Еще была древняя цивилизация ураинцев, они копали моря, насыпали горы, даже солнце всходило и закатывалось по их воле. Все древние правители были их вассалами и считали богами, что, в принципе, было недалеко от правды. Древние укры изобрели письменность, счет, паляницу, космические корабли и унитазы. Еще они в выкопанном ими море насыпали себе полуостров, который считали своей обетованной землей. Но в один из дней все до одного великие укры исчесзли, вместе с их наследием. Поговаривали, что они улетели на далекую планету, где осваивали неведомые и невозможные для простых смертных науки. Порой на земле появлялись люди, которые явно пренадлежали к великим украм, но тщательно это скрывали. Такие как Иисус, царь Соломон, Энштейн, Гагарин, Пушкин. И вот 30 лет назад великие укры вернулись на родную землю. Но злые москали тщательно стирали все упоминания о них, присвоили их земли и украли крупицы науки и технологий, которые чудом остались на земле после исчезновения этой великой нации. И теперь эти кляты москали хотят вообще стереть эту могучую цивилизацию с лица земли. Но у них ничего не выйдет, ведь великий укропророк Люся Арестович пророчит падение москалей и справедливое возвышение древних укров над остальными земными холопами. Ежедневные перемоги на фронте это доказывают. И весь мир с ними! Аминь!
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43k
Aleksandr 48 минут назад
А как же Древние Укры?!!
Величайшая цивилизация, правившая нашей галактикой еще 10 миллионов лет назад.
А никаких археологических доказательств нет только потому, что укры как протоссы из старкрафта использовали силовые поля и пси-кристаллы.
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33k
Fat boy slim is * in a heaven 57 минут назад
Этруски были завоеваны и ассимилированы латинами - римлянами, как и прочие племена Италии
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