В Липецкой области на Масленицу из огнемёта сожгли чучело Хагги-Вагги

В стране во всю отмечают Масленицу, с тоннами блинов, огромными кострами и хороводами. В каждом регионе стараются внести свою изюминку в праздник.
В Липецкой области решили основательно подойти к рекомендации Роспотребнадзора и в качестве страшного чучела, символизирующего суровую зиму сожгли чучело страшненькой игрушки Хагги-Вагги. Этого монстрика и рекомендовал убрать с российских прилавков Роспотребнадзор.
Судя по зубам 5-метрового чучела зима в области была действительно суровой. Сжигали его в археологическом парке «Аргамач» при помощи огнемёта.
Директор парка Александр Голотвин отметил, что не справедливо "каждый год сжигать чучело женщины". Да и дети остались довольны огненным шоу, глядя как весело горит их бывший кумир.
Друзья, а как проходит ваша Масленица? Блинами все успели полакомиться?
Источник:
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