FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6952 поста • 991 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Липецкой области на Масленицу из огнемёта сожгли чучело Хагги-Вагги

В Липецкой области на Масленицу из огнемёта сожгли чучело Хагги-Вагги

Автор:
26 февраля 2023 12:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Огнемёт   Хагги Вагги   видео   масленица   народные гуляния   чучело   
1267
2
2

В стране во всю отмечают Масленицу, с тоннами блинов, огромными кострами и хороводами. В каждом регионе стараются внести свою изюминку в праздник.

В Липецкой области решили основательно подойти к рекомендации Роспотребнадзора и в качестве страшного чучела, символизирующего суровую зиму сожгли чучело страшненькой игрушки Хагги-Вагги. Этого монстрика и рекомендовал убрать с российских прилавков Роспотребнадзор.


Судя по зубам 5-метрового чучела зима в области была действительно суровой. Сжигали его в археологическом парке «Аргамач» при помощи огнемёта.


Директор парка Александр Голотвин отметил, что не справедливо "каждый год сжигать чучело женщины". Да и дети остались довольны огненным шоу, глядя как весело горит их бывший кумир.


Друзья, а как проходит ваша Масленица? Блинами все успели полакомиться?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Огнемёт   Хагги Вагги   видео   масленица   народные гуляния   чучело   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
wilddewill 18 минут назад
Ну а, почему бы и нет?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
sonic24a 15 минут назад
В старину, когда с весной было всё не точно, а сеять уже давно пора - находили самую красивую девушку, наряжали её и ... Ну раз у вас одни Хагги-Вагги, ну их хоть сожгите. Может кропива наваристая пойдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68363



Другие посты автора
Популярное в сообществах
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут цветы
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут...
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и...
Набирающие популярность в сообществах
Беги, росомаха, беги!
Беги, росомаха, беги!
25 цитат великолепных киногероев Олега Янковского
25 цитат великолепных киногероев Олега Янковского
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото)
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#СССР#картинки#Прикол#роль#космос#фотограф#Животное
#интересно#история#США#подборка#Приколы#Россия#Еда#новости#актеры#съемка
#факты#кино#в мире#дети#Фотографии#фильм#Китай#Разное#красота
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото) Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото) Дорвались, или неожиданные итоги Масленицы 2021 Дорвались, или неожиданные итоги Масленицы 2021 В Краснодаре ВАЗ-2106 переделали в машину-огнемёт В Краснодаре ВАЗ-2106 переделали в машину-огнемёт Американец расчистил снег при помощи огнемета Американец расчистил снег при помощи огнемета В Калуге на Масленицу сожгли огромный "замок корона-людоеда" В Калуге на Масленицу сожгли огромный "замок корона-людоеда" "Скорую вызывайте!": на празднике проводов зимы каскадер едва не загорелся, поджигая Масленицу "Скорую вызывайте!": на празднике проводов зимы каскадер едва не загорелся, поджигая Масленицу

На что жалуетесь?

Вернуться