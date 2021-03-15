В Калуге на Масленицу сожгли огромный "замок корона-людоеда"

Организаторы
перфоманса праздничных гуляний уверяют, что теперь-то с ковидом покончено навсегда.
В арт-парке, расположенном около деревни Никола-Ленивец в Калужской области, необычным образом решили отметить Масленицу. Темой празднеств стала пандемия Covid-19 и все, что с ней связано. А главным украшением мероприятия стала "Вселенская вакцинация" - сожжение 24-метрового "замка корона-людоеда".
По замыслу основателя арт-парка Николая Полисского, сожжение замка из лозы ознаменует собой конец пандемии - злобное существо по имени Корона-людоед погибнет в очищающем пламени и люди в миг станут здоровы.
"Так как весь год для всего мира Covid-19 - главная проблема, главная беда, мы построили такой замок корона-людоеда и, наконец-то, покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу", - прокомментировал идею с сожжением замка Николай Полисский.
Получилось зрелищно. Этакая калужская версия Burning Man.
Но не спешите переключаться! Во всем этом действе отметился известный "художник" Пахом (Сергей Пахомов), который перед сожжением "берлоги Корона-людоеда" устроил собственный перфоманс под названием "Великое лежание", посвященный, видимо, самоизоляции. Хотя черт его знает...
Но и простым людям не чуждо современное искусство. Вчера, к примеру, москвичи устроили перфоманс с социальным подтекстом и сожгли чучело градоначальника. Но так как чучело было одно, а сжечь хотелось многих, то к "голове" Собянина приклеили еще несколько портретов чиновников.
Источник:
- Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски
- «Ты нам помоги, "Спутник Ви"»: уральские заключенные записали рэп про вакцину от Covid
- "Я не знаю, что со мной будет": блогер с 80% поражения легких попросил не верить антиковидникам
- Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео
- Водометы, собаки и кавалерия: в Нидерландах полиция жестко разогнала акцию протеста
Понравилось18
Городские сумасшедшие тоже смотрю участие приняли - поржать было с чего.)))