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В Калуге на Масленицу сожгли огромный "замок корона-людоеда"

В Калуге на Масленицу сожгли огромный "замок корона-людоеда" (9 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 15:11
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   видео   замок   калуга   масленица   перфоманс   сожжение   
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Организаторы перфоманса праздничных гуляний уверяют, что теперь-то с ковидом покончено навсегда.

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Метки: COVID-19   видео   замок   калуга   масленица   перфоманс   сожжение   
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4  комментария
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Ви 56 минут назад
крутейший парк, реально интересные объекты и перформансы.
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7k
antonium 9 минут назад
Но все знают что это за "замок корона-людоеда". Да и людоеда каждый день по ящику крутят.
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46k
Albert GER 16 минут назад
По приколу погуляли люди.
Городские сумасшедшие тоже смотрю участие приняли - поржать было с чего.)))
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144
Племянник Путина Полчаса назад
В Никола-ленивце, вечно подобное происходит. Шикарное место.
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