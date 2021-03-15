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"Скорую вызывайте!": на празднике проводов зимы каскадер едва не загорелся, поджигая Масленицу

"Скорую вызывайте!": на празднике проводов зимы каскадер едва не загорелся, поджигая Масленицу (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 11:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Кингисепп   видео   масленица   огонь   праздник   проводы зимы   
854
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Побывавшие на представлении решили, что огромный столб огня получился из-за использования бензина, а не обычной солярки. Словом, "техника безопасности - наше всё".

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Метки: Кингисепп   видео   масленица   огонь   праздник   проводы зимы   
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5  комментариев
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8k
Клёст Час назад
В общем чучело не сожгли, а подорвали))
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15k
sanchesS80 Полчаса назад
Керосином надо разжигать. Не так резко разгорается, зато во много раз безопасней. На холоде керосин думаю вообще не бахнет так.
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12k
Serg2001 54 минуты назад
Не учли, что в Древней Руси 76-й бензин всегда использовали, а они 95-го плеснули.
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15k
sanchesS80 Serg2001 Полчаса назад
Ха ха, думаешь 76-ой хуже бахает? Или у бензинов какая-то разная испаряемость? У них только разница в развитии детонации. Во всём остальном ведут себя одинаково.
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13k
ЦСКА 2 часа назад
Аниматор походу на огонь дыхнул....
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