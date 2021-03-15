Однако вспыхнувшее пламя мгновенно охватывает чучело и едва не перебрасывается на самих каскадеров. Они отскакивают в сторону, но в ролике видно, как на одном из них загорается одежда. Как объяснили позднее, чучело заранее облили бензином, затем установили его и еще раз облили горючим. Из-за улетучившихся паров произошел небольшой взрыв.

По словам присутствовавших на празднике, один из каскадеров получил ожог локтя, и вызванные на место происшествия медики оказали ему помощь.