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Побывавшие на представлении решили, что огромный столб огня получился из-за использования бензина, а не обычной солярки. Словом, "техника безопасности - наше всё".
Последний день Масленицы обычно заканчивается праздником, на котором сжигают чучело - таким образом провожают зиму и призывают весну.
На видео, появившемся в Сети, можно проследить кульминацию праздника. Два мужчины-каскадера подходят к чучелу Масленицы и под слова ведущего мероприятия о технике безопасности аккуратно поджигают конструкцию с помощью факелов.
Однако вспыхнувшее пламя мгновенно охватывает чучело и едва не перебрасывается на самих каскадеров. Они отскакивают в сторону, но в ролике видно, как на одном из них загорается одежда. Как объяснили позднее, чучело заранее облили бензином, затем установили его и еще раз облили горючим. Из-за улетучившихся паров произошел небольшой взрыв.
По словам присутствовавших на празднике, один из каскадеров получил ожог локтя, и вызванные на место происшествия медики оказали ему помощь.
По словам присутствовавших на празднике, один из каскадеров получил ожог локтя, и вызванные на место происшествия медики оказали ему помощь.
А вот в городе Всеволожске Ленинградской области чучело сожгли из огнемета.
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