Откуда пошло выражение "замерз как цуцик"

На самом деле, цуциком (*cucьkъ) славяне обычно называли собак (особенно небольших). От звукоподражательного междометия подзывания цу-цу-цу.

Почему что считалось, что именно маленькие собачки мерзнут зимой более всего. Сейчас мы б сказали - замерз, как щенок.

Кстати, славяне знали еще и слово "пес" (pies). А вот слово собака - довольно позднее явление в нашем языке, имеется среди славянских только в русском и его диалектах (белорусском, малороссийском). Куда попало в XII-XIII вв из иранских наречий.

Слово цуцик для разговорного обозначения собачки осталось в малороссийском диалекте (цуценя - щенок), в болгарском и македонском языках (цуца), в сербохорватском (цуце), польском (цуцек), чешском (тцута). А также имеется в литовском - "чючюс". Правда, литовцы возможно сами это слово изобрели, а вовсе не у нас стянули.