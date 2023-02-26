74-летняя мама Илона Маска поразила всех своим обтягивающим комбинезоном

На Неделе моды в Нью-Йорке все были поражены ярким образом Мэй Маск, 74-летней мамы Илона Маска и знаменитой модели.
На мероприятие она пришла в серебристо-сером комбинезоне Skintight с принтом в видешипов, который идеально подчеркивал ее фигуру. В сочетании с черными туфлями на каблуке с пряжкой, этот образ вызвал настоящий фурор на модном показе.
Однако не только ее наряд вызвал восторг у зрителей. Особого внимания также заслуживали прическа и макияж Мэй Маск. Ее седые волосы были аккуратно собраны в высокий хвост, а визажист сделал акцент на глаза, приклеив ей огромные ресницы и создав «космический» образ. Вместе с экстравагантной парой сережек, это сделало ее внешний вид невероятно стильным и запоминающимся.
Мэй Маск не перестает удивлять окружающих своей непревзойденной элегантностью иобаянием. В интервью она призналась, что тщательно следит за своим здоровьем и питанием, чтобы оставаться в хорошей форме. Она также рассказала, что позволяет себе иногда небольшие вольности в еде, чтобы быть в хорошем настроении. Например, ее «чит-день» может включать в себя ведерко мороженого или плитку шоколада, которые заменят один или два приема пищи.
Несмотря на свой преклонный возраст, миссис Маск продолжает оставаться образцом для подражания и источником вдохновения для многих людей. Ее уверенность в себе, стиль и энергичность являются лучшими доказательствами того, что возраст не является препятствием для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя настоящей звездой.
Источник:
- Девушка показала, как порой бывают обманчивы фото из соцсетей
- 55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала
- "Ведьма, не иначе!": 73-летняя Вера Вонг забыла постареть
- Танец - красивый язык тела
- Пластике - нет: звезды, которые предпочитают стареть естественным способом
Эта и еще много других тупорылых мотиваций, ждут вас в наших соцсетях