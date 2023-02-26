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74-летняя мама Илона Маска поразила всех своим обтягивающим комбинезоном

74-летняя мама Илона Маска поразила всех своим обтягивающим комбинезоном

Автор:
26 февраля 2023 09:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: возраст   красота   мама Илона Маска   неделя мода   обтягивающий комбинезон   фигура   
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На Неделе моды в Нью-Йорке все были поражены ярким образом Мэй Маск, 74-летней мамы Илона Маска и знаменитой модели.

На мероприятие она пришла в серебристо-сером комбинезоне Skintight с принтом в видешипов, который идеально подчеркивал ее фигуру. В сочетании с черными туфлями на каблуке с пряжкой, этот образ вызвал настоящий фурор на модном показе.

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Однако не только ее наряд вызвал восторг у зрителей. Особого внимания также заслуживали прическа и макияж Мэй Маск. Ее седые волосы были аккуратно собраны в высокий хвост, а визажист сделал акцент на глаза, приклеив ей огромные ресницы и создав «космический» образ. Вместе с экстравагантной парой сережек, это сделало ее внешний вид невероятно стильным и запоминающимся.

Мэй Маск не перестает удивлять окружающих своей непревзойденной элегантностью иобаянием. В интервью она призналась, что тщательно следит за своим здоровьем и питанием, чтобы оставаться в хорошей форме. Она также рассказала, что позволяет себе иногда небольшие вольности в еде, чтобы быть в хорошем настроении. Например, ее «чит-день» может включать в себя ведерко мороженого или плитку шоколада, которые заменят один или два приема пищи.

Несмотря на свой преклонный возраст, миссис Маск продолжает оставаться образцом для подражания и источником вдохновения для многих людей. Ее уверенность в себе, стиль и энергичность являются лучшими доказательствами того, что возраст не является препятствием для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя настоящей звездой.

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Метки: возраст   красота   мама Илона Маска   неделя мода   обтягивающий комбинезон   фигура   
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7  комментариев
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6k
5 копеек 2 часа назад
Так вот она какая, смерть 21 века!..
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2k
Walther 7 минут назад
Теперь понятно, почему Илон бредит космосом, маменька по-любому из инопланетян будет!
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9k
Бритва 13 минут назад
напоминает косплей робота Вертера
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10k
Касьян Пуздой Час назад
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11k
Shtoppi 2 часа назад
геронтофилов радости пост.
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Ее уверенность в себе, стиль и энергичность являются лучшими доказательствами того, что возраст не является препятствием для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя настоящей звездой»

Эта и еще много других тупорылых мотиваций, ждут вас в наших соцсетях
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