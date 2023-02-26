74-летняя мама Илона Маска поразила всех своим обтягивающим комбинезоном

Мэй Маск не перестает удивлять окружающих своей непревзойденной элегантностью иобаянием. В интервью она призналась, что тщательно следит за своим здоровьем и питанием, чтобы оставаться в хорошей форме. Она также рассказала, что позволяет себе иногда небольшие вольности в еде, чтобы быть в хорошем настроении. Например, ее «чит-день» может включать в себя ведерко мороженого или плитку шоколада, которые заменят один или два приема пищи.