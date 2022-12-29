Супермодель и символ «Victoria’s Secret» Адриана Лима стала моделью «XXL»

Ангела «Victoria’s Secret» стали, без преувеличений, меньше узнавать, ведь изменения образа жизни очень повлияли на внешний вид и лицо модели.

Несмотря на всё вышеперечисленное, Адриана совершенно не поддаётся критике и не комплексует. Она выглядит счастливо и всем видом показывает это, не боясь открыто одеваться.