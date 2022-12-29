Супермодель и символ «Victoria’s Secret» Адриана Лима стала моделью «XXL»

Изменения бразильской супермодели одной из Всемирно известных компаний шокировали пользователей сети.
Адриане 41 год и она совсем недавно родила своего третьего ребёнка, которого с нетерпением ждала. Девушка впервые за длительный промежуток времени появилась на подиуме одного из проектов CR Runway, где и ошеломила публику своим округлённым внешним видом.
Вид белоснежного длинного платья, с внушительными разрезами очень понравился зрителям. Но даже широкая накидка на модели не смогла скрыть новых «plus size» форм девушки.
Ангела «Victoria’s Secret» стали, без преувеличений, меньше узнавать, ведь изменения образа жизни очень повлияли на внешний вид и лицо модели.
Несмотря на всё вышеперечисленное, Адриана совершенно не поддаётся критике и не комплексует. Она выглядит счастливо и всем видом показывает это, не боясь открыто одеваться.
Хотим напомнить, что у супермодели и её молодого человека родился третий ребёнок, которого назвали очень красивым, и довольно необычным именем, которое вызвало бурю эмоций у пользователей.
Малыша назвали Циан. Лима объяснила, что это цвет между синим и зелёным, который является цветом глаз новорожденного и стал любимым семейным цветом.
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Первые советуют ни в коем случае не пытаться изменить свое тело и посылать нафиг всех кто это посоветует (даже врачей). Вторые наоборот призывают немедленно ложиться на операцию как только тебе кто-то внушит что это круто и прикольно. И при этом ни те ни другие не кричит друг на друга что их ущемляют и оскорбляют.
Похоже оскорбляет их всех только то что кто-то остается нормальным.
Хватит
Хавать
Lопнешь
Профит!