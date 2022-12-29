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Супермодель и символ «Victoria’s Secret» Адриана Лима стала моделью «XXL»

Супермодель и символ «Victoria’s Secret» Адриана Лима стала моделью «XXL»

Автор:
29 декабря 2022 10:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Victoria's Secret   адриана лима   вес   внешность   красота   модель   роды   фигура   
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Изменения бразильской супермодели одной из Всемирно известных компаний шокировали пользователей сети.

Адриане 41 год и она совсем недавно родила своего третьего ребёнка, которого с нетерпением ждала. Девушка впервые за длительный промежуток времени появилась на подиуме одного из проектов CR Runway, где и ошеломила публику своим округлённым внешним видом.

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Вид белоснежного длинного платья, с внушительными разрезами очень понравился зрителям. Но даже широкая накидка на модели не смогла скрыть новых «plus size» форм девушки.

Ангела «Victoria’s Secret» стали, без преувеличений, меньше узнавать, ведь изменения образа жизни очень повлияли на внешний вид и лицо модели.


Несмотря на всё вышеперечисленное, Адриана совершенно не поддаётся критике и не комплексует. Она выглядит счастливо и всем видом показывает это, не боясь открыто одеваться.


Хотим напомнить, что у супермодели и её молодого человека родился третий ребёнок, которого назвали очень красивым, и довольно необычным именем, которое вызвало бурю эмоций у пользователей.


Малыша назвали Циан. Лима объяснила, что это цвет между синим и зелёным, который является цветом глаз новорожденного и стал любимым семейным цветом.

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Метки: Victoria's Secret   адриана лима   вес   внешность   красота   модель   роды   фигура   
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30  комментариев
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17k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Теперь все жирухи стали моделями,а если ты не согласен с их модельным статусом богини,то ты абьюзер,и тебя женщины обидели!
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2k
svetludmila 11 минут назад
То, что поправилась, не страшно. Возраст уже не юный, у многих после рождения ребенка гормональный сбой, отечность, лишний вес. Одного не понимаю, зачем в таком виде выходить на подиум?! Сиди дома, худей, ребенком занимайся. Денег наверняка на несколько жизней вперед накоплено. Придешь в форму, тогда можно и на подиум вернуться.
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2k
John 11 минут назад
Призадумался. Непонятно как культ "плюс-сайза" уживается с трансами...
Первые советуют ни в коем случае не пытаться изменить свое тело и посылать нафиг всех кто это посоветует (даже врачей). Вторые наоборот призывают немедленно ложиться на операцию как только тебе кто-то внушит что это круто и прикольно. И при этом ни те ни другие не кричит друг на друга что их ущемляют и оскорбляют.
Похоже оскорбляет их всех только то что кто-то остается нормальным.
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29k
Григорий 16 минут назад
Ну и молодец, это роды. Дайте ей 5-6 месяцев и опять будет вам Голливудский стандарт.
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
хрюшкой стала
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28k
Levyathan 50 минут назад
Сик транзит глория мунди... Я же кода-то на нее,того.....
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1k
ZOV 57 минут назад
Супермодель и символ «Victoria’s Secret» Адриана Лима стала моделью «XXL»Посмотреть
Супермодель и символ «Victoria’s Secret» Адриана Лима стала моделью «XXL»
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2k
PbIBOK Час назад
Какая на хрен девушка. Ею она была 20 лет назад.
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24k
Андрей Час назад
Кого она там шокировала? Ваще покуй, кто там сколько сала нажрал!
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7k
Алексей Час назад
Модель «XXL»
Хватит
Хавать
Lопнешь
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3k
Мочи свиней! Час назад
Жрать и отращивать вываливающуюся из джинсов антиталию (у вас опара убежала) - много ума не надо, этим страдает едва ли не каждая третья свинья. Быть стройной - целая наука.
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4k
Babangdida Час назад
Мужу респект! Любил её когда она была эталоном стройности и не перестал когда её стало в два раза больше. Щастья такой семье!
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27k
Ваня Час назад
а была вот такая...

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9k
Ф Ив Час назад
Учитывая то, что у нее трое детей выглядит она весьма неплохо.
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6k
Дмитрий 2 часа назад
В таких темах надо обязательно разъяснять: что нам теперь делать? начинать волноваться или наоборот- успокоиться? А может уже сразу деньги начать откладывать? Или оставить всё как есть, т.е. по х....й?
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25k
Matrosskin 2 часа назад
Зато теперь может леопардовые лосины смело рекламировать !
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Ее еще не так уж и сильно, тем более после рождения третьего ребенка, во все стороны расп_дорасило. Могло быть и хуже, а так хоть под личиной + size сможет по подиуму свою задницу таскать. А вот лет 10-15 назад, с такими формами, о работе в модельном бизнесе она могла бы просто забыть.
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92k
parallax 2 часа назад
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вах! Какой женщина! Пэрсик!
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6k
Copycat 2 часа назад
ну выходит любая дама которая прибавила в весе после родов может по аналогии назвать себя моделью ХХЛ)
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