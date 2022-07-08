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"Ведьма, не иначе!": 73-летняя Вера Вонг забыла постареть

"Ведьма, не иначе!": 73-летняя Вера Вонг забыла постареть

Автор:
08 июля 2022 13:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вера Вонг   внешность   интересное   красота   молодость   фигура   фото   шоу бизнес   
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Американский модельер и бывшая фигуристка Вера Вонг отметила своё 73-летие. Знаменитый дизайнер родилась в 1949 году. Кажется, что сама бабуля не в курсе своего возраста. Она одевается как молодая женщина, занимается спортом и часто появляется на красных дорожках.

Ещё в юности Вера Вонг поняла, что её манит стиль. Долгие годы она трудилась, чтобы стать знаменитым дизайнером свадебных платьев. Попутно Вера заморозилась в теле молодой женщины и стареть не собирается вовсе.

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На прошлой неделе Вере Вонг исполнилось... 73 года. Трудно поверить, но женщина родилась в 1949 году. На бабушку дизайнер совсем не похожа. Вонг одевается в модные вещи, не стесняясь своего возраста. Откровенно говоря, стесняться ей нечего. Выглядит женщина просто прекрасно!

Во время одного из публичных выходов Вера появилась со звездой «Эйфории» и «Дюны» Зендеей. Отметим, фигурка стилистки была ничуть не хуже юной актрисы!

Сохранила молодость Вера не только благодаря генам. Она очень тщательно следит за фигурой. Будучи ребенком, она увлеклась фигурным катанием и грезила стать олимпийской чемпионкой. Чемпионкой Вера не стала, зато сшила много нарядов для других фигуристов. К слову, Вера и сама часто ходит на каток и вспоминает былые времена.

Вера Вонг регулярно занимается спортом, следит за питанием. Женщина ходит в спортзал, занимается плаванием, посещает каток и бегает по утрам.

Многие обвиняют Веру в том, что она пользуется фотошопом. Сама дизайнер не стесняется своего возраста и честно говорит о своем рецепте красоты: ей для этого нужны здоровый сон, отдых и спорт — никаких секретов!

Знаменитый модельер — настоящая знаменитость. Главные героини «Секса в большом городе» и «Войны невест» сходили с ума по ее платьям и готовы были выйти замуж только в наряде от Вонг.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вера Вонг   внешность   интересное   красота   молодость   фигура   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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51k
noName 2 часа назад
Выглядит конечно отлично для 73 годиков, но сказать что "не старет" это перебор. По шее возраст отлично заметен, да и по лицу, в последней фотке в посте
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6k
Leo Sun 5 минут назад
Да ладно "не стареет"! Она просто сразу мумифицируется))
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Ну она и выглядит на свои года.
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1k
Ольга 47 минут назад
у азиаток нет птоза который уродует лицо большинства людей европейской внешности к старости
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6k
ValdemarNaftulievich 54 минуты назад
Да ну - Мисс Катастрофа, Пристарелая русалка.
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2k
Михаил 58 минут назад
Ээ... Мм... Да нет, не забыла она ничего..
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8k
alex9845 Час назад
Она и выглядит на 73, просто худая,как например Гурченко была тоже очень худой.Вот если бы она подшила хорошо лицо то тогда могла бы выглядеть лет на 35-40,хотя глаза всё равно выдают старость.
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191
adssaf afasffdsga Час назад
Автор, очки протри. Она, может, и не дряхлость, но меньше 60-70 ей не дать.
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807
Swazi Час назад
Если старая бабка одевается как молодуха, это не значит, что она "забыла постареть"))
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30k
Snork Snorkoff Час назад
быть тощей и молодой это разные вещи )
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790
Просто прохожий Час назад
Как уже надоела подобная херня-брехня. Каждые 5 лет жизни накладывают такие изменения что не заметит только слепой и лишенный мозга. И тут не помогут никакие новейшие технологии, ни препараты и медицина, ни самый лучший фотошоп и его пользователь. А в "сетях" можно увидеть что угодно. И да выглядит она(даже в сети) как пропитая, прокуренная, обколотая проститутка 80и лет.
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6k
Tim_G 2 часа назад
в элитном эскорт-агентстве мамка должна хоть как-то соответствовать...
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22k
Serg2001 2 часа назад
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