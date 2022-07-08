"Ведьма, не иначе!": 73-летняя Вера Вонг забыла постареть

Американский модельер и бывшая фигуристка Вера Вонг отметила своё 73-летие. Знаменитый дизайнер родилась в 1949 году. Кажется, что сама бабуля не в курсе своего возраста. Она одевается как молодая женщина, занимается спортом и часто появляется на красных дорожках.
Ещё в юности Вера Вонг поняла, что её манит стиль. Долгие годы она трудилась, чтобы стать знаменитым дизайнером свадебных платьев. Попутно Вера заморозилась в теле молодой женщины и стареть не собирается вовсе.
На прошлой неделе Вере Вонг исполнилось... 73 года. Трудно поверить, но женщина родилась в 1949 году. На бабушку дизайнер совсем не похожа. Вонг одевается в модные вещи, не стесняясь своего возраста. Откровенно говоря, стесняться ей нечего. Выглядит женщина просто прекрасно!
Во время одного из публичных выходов Вера появилась со звездой «Эйфории» и «Дюны» Зендеей. Отметим, фигурка стилистки была ничуть не хуже юной актрисы!
Сохранила молодость Вера не только благодаря генам. Она очень тщательно следит за фигурой. Будучи ребенком, она увлеклась фигурным катанием и грезила стать олимпийской чемпионкой. Чемпионкой Вера не стала, зато сшила много нарядов для других фигуристов. К слову, Вера и сама часто ходит на каток и вспоминает былые времена.
Вера Вонг регулярно занимается спортом, следит за питанием. Женщина ходит в спортзал, занимается плаванием, посещает каток и бегает по утрам.
Многие обвиняют Веру в том, что она пользуется фотошопом. Сама дизайнер не стесняется своего возраста и честно говорит о своем рецепте красоты: ей для этого нужны здоровый сон, отдых и спорт — никаких секретов!
Знаменитый модельер — настоящая знаменитость. Главные героини «Секса в большом городе» и «Войны невест» сходили с ума по ее платьям и готовы были выйти замуж только в наряде от Вонг.
Источник:
АНТИФИШКИ
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