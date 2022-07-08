"Ведьма, не иначе!": 73-летняя Вера Вонг забыла постареть

Сохранила молодость Вера не только благодаря генам. Она очень тщательно следит за фигурой. Будучи ребенком, она увлеклась фигурным катанием и грезила стать олимпийской чемпионкой. Чемпионкой Вера не стала, зато сшила много нарядов для других фигуристов. К слову, Вера и сама часто ходит на каток и вспоминает былые времена.