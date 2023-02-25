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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 февраля

Автор:
25 февраля 2023 20:55
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2898
17
Концентрат из социальных сетей, собранный в субботний вечер.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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12  комментариев
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22k
homerchik Час назад
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33k
russger 16 минут назад
Зачем так заморачиваться? Просто на столе перед ним надо положить какую-нибудь вкусняшку, типа десерта. Съешь - получишь вкуснятку. И стаканы не нужны -_-

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48k
FishkiNET R.I.P Полчаса назад
Комментарий к фото
Супы обожаю с детства. Не представляю свою жизнь без супчика. Могу отказаться от второго, десерта, фруктов, но от супа никогда. Только один нюанс - супы нежирные, никакой свинины в супе.
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4k
Трям 46 минут назад
И такая поибень - каждый день...
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22k
homerchik Час назад
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babuby Час назад
Враньё! Суп я никогда не любил, и не люблю! Ни суп, ни борщ!
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