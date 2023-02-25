Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 февраля

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Концентрат из социальных сетей, собранный в субботний вечер.
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Поэтому либо вставляют точки, либо пишем немного с другими буквами. На сайте с 18 года, а так и не понял тонкости местного антимата? Ну и кто тут дэбил?