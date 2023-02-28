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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 февраля

Автор:
28 февраля 2023 20:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4663
20
Мемы последнего дня зимы. Завтра уже весна. А это означает лишь одно... Острое обострение. Для социальных сетей и стёба — это хорошо, а для врачей — очень даже плохо.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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13  комментариев
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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Elena Ki Полчаса назад
А что страшного в болгарской раскладке?
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280
Vas_26 Elena Ki 17 минут назад
Попробуй поставь и напиши на ней что-нибудь на русском
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
Что пригодилось?
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11k
Самка Хорька 48 минут назад
Фастфудом не балуйся, но в пятницу и с пивом - это святое...
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11k
Самка Хорька 51 минуту назад
В фильмах они всё время кофе хотят
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44k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Подлинная благодарность.
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44k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Нож может пригодится всего один раз, но носить его нужно каждый день.
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47
r3mba4 Мойша 17 минут назад
Комментарий к фото
Это про меч и самураев.
Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.(с) Абдулла
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