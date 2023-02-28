Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 февраля

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Мемы последнего дня зимы. Завтра уже весна. А это означает лишь одно... Острое обострение. Для социальных сетей и стёба — это хорошо, а для врачей — очень даже плохо.
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Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.(с) Абдулла