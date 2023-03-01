Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта

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Сегодня просто огонь, а не подборка. Получил массу удовольствия во время поиска мемов и комментов. Надеюсь, вам тоже понравится.
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Нет, в бытность мою студентом у нас на стене рядом с одним из факультетов висел праздничный ватман "Поздравляем студента группы ... (по номеру - 4 курс) Имярек с 15-летием учёбы в нашем институте" То есть 33 года как бы. Но не 40 же
Максимальный возраст поступления (по крайней мере раньше) - 37 лет. То есть в 35 - возможно. Но редко.
А профессор - обычное дело на каждом экзамене.
Так что после 40 на экзамене профессора встретить легко, а студента - проблематично. А речь в посте о ЗАКОНОМЕРНОСТИ, которая на основании частных случаев не выводится.