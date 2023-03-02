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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 марта

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 марта

Автор:
02 марта 2023 21:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2714
20
Порция мемов, которые понравятся тем, кому могут понравиться... и не понравятся тем, кому не понравятся. Кажется, плохая затея собирать мемы в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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8  комментариев
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12k
Cornho 54 минуты назад
Очень жизненно. А то тут недавно был пост про ботинки за сто (!) тысяч! Так люди ещё писали, что это не очень-то и дорого.


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4k
Старичок 6 минут назад
Комментарий к фото
смотрят, не приехали ли гости из краснодара.
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5k
Leonid Полчаса назад
К салату Волна требуется пояснительная бригада!!!
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4k
Трям 43 минуты назад
Эта херня все херовей и херовей, а бесит все больше и больше!
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Никифоридис

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