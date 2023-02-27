Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля

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Неделя началась без пошлятины. Это, конечно, хорошо, но с другой стороны... Чего же тут хорошего?! "Грузовые" мемы для тяжёлого дня. Погнали!
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- у тебя 6 см в длину?
на что я честно сказал, что 6 см это диаметр.
Больше не подкладывали.
так и про картинку с калашниковым - может это диаметр?