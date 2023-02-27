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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Автор:
27 февраля 2023 21:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3977
20
Неделя началась без пошлятины. Это, конечно, хорошо, но с другой стороны... Чего же тут хорошего?! "Грузовые" мемы для тяжёлого дня. Погнали!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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7  комментариев
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8k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
странные какие то вещи... я в детстве обожал и компоты и соленья консервированные
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412
Victor 40 минут назад
как-то подчинённые увидели мою линейку для черчения, где было много отметок. доколебались они до цифры 6:
- у тебя 6 см в длину?
на что я честно сказал, что 6 см это диаметр.
Больше не подкладывали.

так и про картинку с калашниковым - может это диаметр?
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8k
Zhora 52 минуты назад
Та самая восьмиклассница ? Сколько ей лет-то сейчас должно быть, интересно ? ))

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173
AMATORI Zhora 38 минут назад
56 лет
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28k
Ego sum qui sum Час назад
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8k
Copycat Час назад
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Проблема в том что я нахожу хорошей музыкой ту что слушали мои родители, и прихожу к выводу что подростки реально слушают только то что "модно", и оно на деле полная фигня а не музыка, тут не получится уже записать такое в синдром утенка
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