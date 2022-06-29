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НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне

НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне

Автор:
29 июня 2022 14:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Кэпстоун   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   космос   лунная программа   наука   новости   техника   
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НАСА запустила космический корабль "Кэпстоун" размером с микроволновую печь на орбиту вокруг Луны. Запуск "Кэпстоуна" станет первым шагом миссии "Артемида", призванной возвратить людей на поверхность Луны впервые за 50 лет. Задача космического аппарата - разведка новой лунной орбиты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Кэпстоун   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   космос   лунная программа   наука   новости   техника   
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17  комментариев
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11k
Dihydrogen Monoxide 8 часов назад
50 лет назад летали на луну, а потом забыли как летать?
А на Марс человеки не полетят еще долго, нет защиты от солнечной радиации.
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ego sum qui sum 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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9k
a_komolow 6 часов назад
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4k
Евгений Д 6 часов назад
Сколько раньше летали на Луну а дороги не знают
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2k
Мефодий 7 часов назад
а можно и так подать: мы 10лет имали мозги инвесторам и пилили этот бюджет как могли, когда больше не смогли - пошли в Волмарт, купили микроволновку. обклеили её всякой хнёй из отдела кухонных принадлежностей и запульнули побыстрее в сторону луны... телеметрию и всякую другую святотень нам имитируют давние собутыльники из хакерской группы манкиэсс. ффух..вроде проканало...
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2k
poбт 7 часов назад
измельчали америкосы
раньше бывало - сел в ракету и полетел на луну
а сейчас... жипиэсы, старлинки... а маршрут до луны хрен проложишь в навигаторе
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69
eutace poбт 5 часов назад
+1 )))
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25k
SerGProS 8 часов назад
Все успевают!И гуманитарную помощь оружием насыпать Украине и вокруг луны полетать..
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12k
gavrosh 9 часов назад
Что правда высадятся? Или опять кино снимут...
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120
сергей костюнин gavrosh 8 часов назад
Ссылка youtu.be
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