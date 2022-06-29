НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне

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НАСА запустила космический корабль "Кэпстоун" размером с микроволновую печь на орбиту вокруг Луны. Запуск "Кэпстоуна" станет первым шагом миссии "Артемида", призванной возвратить людей на поверхность Луны впервые за 50 лет. Задача космического аппарата - разведка новой лунной орбиты.
НАСА после долгих задержек, , наконец, запустило свой космический корабль «Кэпстоун», сделав первый шаг к реализации своей космической программы "Артемида". Корабль размером с микроволновую печь и весом всего 25 килограммов стартовал с полуострова Махия в Новой Зеландии. В течение шести месяцев он будет проверять стабильность гало-орбиты вокруг Луны, прежде чем эта орбита будет использоваться для нахождения на ней станции Lunar Gateway, будущего лунного аванпоста.
Lunar Gateway, которая должна быть запущена в 2024 году, будет служить плацдармом для высадки людей на Луну и, возможно, отправной точкой для миссий на Марс.
Космический корабль CAPSTONE, который первоначально планировалось запустить в октябре 2021 года, был отправлен в космос на ракете-носителе «Электрон», построенной американской фирмой Rocket Lab. «У нас есть старт со стартового комплекса 1! - написала Rocket Lab в Твиттере через несколько секунд после запуска. «Путешествие "Кэпстоуна" на Луну началось».
Rocket Lab также подтвердила, что ракета достигла точки, когда ее атмосферный полет достигает максимального динамического давления.
Rocket Lab также подтвердила, что ракета достигла точки, когда ее атмосферный полет достигает максимального динамического давления.
Брэдли Смит, директор службы запуска НАСА, назвал запуск «сказочным». «Для меня это было восемь лет созидания, - сказал он. - Итак, не прошло и десяти лет, как наша невероятная команда отправила "Кэпстоун" по баллистической траектории на лунную орбиту».
Аббревиатура "Кэпстоун" означает «Экспериментальная окололунная автономная система позиционирования в сфере технологической эксплуатации и навигации». Он уникален тем, что будет двигаться по вытянутой галообразной орбите на расстоянии от 1700 до 65 000 километров от лунной поверхности. Он будет использовать свою двигательную установку для путешествия в космосе в течение примерно трех-четырех месяцев, прежде чем выйти на орбиту вокруг Луны с семидневным периодом вращения.
В то время как космическому кораблю обычно требуется несколько дней, чтобы добраться до Луны, "Кэпстоуну" потребуется гораздо больше времени, поскольку он движется с меньшей скоростью и должен пройти более длинный маршрут, чтобы подготовиться к движению по орбите необычной овальной формы.
Орбита странной формы, официально называемая почти прямолинейной гало-орбитой (NRHO), никогда прежде не применялась в космических исследованиях. Маршрут орбиты расположен в зоне точного баланса гравитации Земли и Луны, что позволяет расходовать меньше энергии.
«Стабильность этой орбиты позволит "Кэпстоуну" вести себя почти так же, как при воздействии гравитации Земли и Луны, — сказал Элвуд Агасид из Исследовательского центра Эймса НАСА. -
Ему потребуется мало энергии для удержания станции или маневрирования на других окололунных орбитах между Землей и Луной».
Ему потребуется мало энергии для удержания станции или маневрирования на других окололунных орбитах между Землей и Луной».
По словам представителя НАСА, "Кэпстоун" будет вращаться по своей орбите вокруг Луны в течение как минимум шести месяцев, чтобы понять «характеристики орбиты», прежде чем космическое агентство намеренно разобьёт его о поверхность Луны. «Он подтвердит требования к частоте запуска двигателей при движении для поддержания орбиты, проверив ранние модели НАСА и уменьшая тем самым логистические неопределенности, - заявили в агентстве. - Он также продемонстрирует надежность инновационных навигационных решений для космических кораблей, а также возможности связи с Землей».
Первые части лунной станции Lunar Gateway должны быть запущены в ноябре 2024 года, что дает НАСА достаточно времени для оценки результатов миссии "Кэпстоуна". Жизненно важный компонент программы "Артемида" , Lunar Gateway будет небольшой космической станцией на орбите Луны, выступающей в роли «многоцелевого аванпоста». Как было официально объявлено, программа НАСА «Артемида» высадит первую женщину и следующего мужчину на Луну к 2025 году, хотя эти планы могут снова быть отложены, как недавно предположил генеральный исследователь НАСА Пол Мартин.
Первоначальной датой НАСА для высадки людей на Луну был 2024 год, но в прошлом году агентство отложило это событие, в основном из-за судебного разбирательства с фирмой Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Поэтому в этом году НАСА отправит в космос лишь манекены. Это произойдет в рамках миссии "Артемида 1" в августе 2022 года.
"Артемида 1" проложит путь для полетов с экипажем. Первым из них станет "Артемида 2". Миссия будет запущена в мае 2024 года и пролетит мимо Луны, не приземляясь на нее. "Лишь корабль миссии "Артемида 3" приземлится на лунную поверхность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а сейчас... жипиэсы, старлинки... а маршрут до луны хрен проложишь в навигаторе