НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне

По словам представителя НАСА, "Кэпстоун" будет вращаться по своей орбите вокруг Луны в течение как минимум шести месяцев, чтобы понять «характеристики орбиты», прежде чем космическое агентство намеренно разобьёт его о поверхность Луны. «Он подтвердит требования к частоте запуска двигателей при движении для поддержания орбиты, проверив ранние модели НАСА и уменьшая тем самым логистические неопределенности, - заявили в агентстве. - Он также продемонстрирует надежность инновационных навигационных решений для космических кораблей, а также возможности связи с Землей».