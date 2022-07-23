Китайцы показали роботакси будущего

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Китайский технологический гигант Baidu представил электрическое беспилотное такси стоимостью 37 999 долларов (2,1 миллиона рублей). Такси можно вызывать с помощью приложения.
Китайский технологический гигант Baidu вчера представил новую модель электрического беспилотного такси, себестоимость которого в производстве - всего 37 000 долларов (2,1 миллиона рублей). Apollo RT6 - так назвали новую машину - сильно отличается от своих собратьев. Например, у нее съемное рулевое колесо, что позволит обеспечить пассажирам больше места. Машину можно будет вызвать с помощью приложения.
Это первое автономное транспортное средство от Baidu, которое не требует дооснащения, чтобы стать обычным автомобилем.
Старший корпоративный вице-президент Baidu утверждает, что возможности вождения у беспилотника эквивалентны опытному водителю с 20-летним стажем.
На технологической конференции Baidu World 2022 Робин Ли, соучредитель и генеральный директор Baidu, сказал: «Значительное снижение затрат на производство позволит нам запустить десятки тысяч таких такси по всему Китаю. Мы движемся к будущему, в котором использование роботакси будет вдвое дешевле, чем сегодня».
Apollo RT6 — это беспилотник Baidu шестого поколения, выпуск которого стоит значительно меньше, чем выпуск других моделей. Для сравнения, Baidu запустила Apollo Moon, свой беспилотный автомобиль пятого поколения, в июне 2021 года, и он стоил около 71 000 долларов (4 миллиона рублей) за автомобиль и комплект для беспилотного управления.
Аккумуляторный электромобиль RT6 может вместить от двух до четырех пассажиров в зависимости от того, включено ли рулевое колесо. Съемное рулевое колесо позволяет не только разместить больше пассажиров, но и установить в машине настольный компьютер, игровые приставки, багажные полки и торговые автоматы. По словам экспертов Baidu, его колесная база в 2,8 метра делает его размером с автомобиль класса А, но он имеет пространство автомобиля класса В и комфорт автомобиля класса С. Это нечто среднее между внедорожником и минивэном, его большая площадь позволяет комфортно чувствовать себя пассажирам на заднем сиденье.
Аккумуляторный электромобиль RT6 может вместить от двух до четырех пассажиров в зависимости от того, включено ли рулевое колесо. Съемное рулевое колесо позволяет не только разместить больше пассажиров, но и установить в машине настольный компьютер, игровые приставки, багажные полки и торговые автоматы. По словам экспертов Baidu, его колесная база в 2,8 метра делает его размером с автомобиль класса А, но он имеет пространство автомобиля класса В и комфорт автомобиля класса С. Это нечто среднее между внедорожником и минивэном, его большая площадь позволяет комфортно чувствовать себя пассажирам на заднем сиденье.
Apollo RT6 имеет футуристический внешний вид, его интеллектуальные раздвижные двери с электроприводом можно открыть через соединение Bluetooth, ввод пароля или приложение для телефона.
Во время движения автомобиль использует 38 датчиков, в том числе восемь датчиков обнаружения света и дальности (LiDAR), 12 ультразвуковых радаров, 12 камер и шесть радаров миллиметрового диапазона. Это помогает автомобилю достигать более 200 метров точного восприятия объектов а большом расстоянии со всех сторон в сложных городских условиях.
Это первая модель автомобиля Baidu, построенная на собственной платформе для самостоятельного вождения Xinghe. Она имеет возможность автоматического вождения 4-го уровня, которое превосходит по качеству предыдущие модели. Новое роботакси является альтернативой подходу, который требует установки дополнительного оборудования на обычные автомобили. По уверениям экспертов компании, нынешняя технология значительно надежнее предыдущей.
Технология автономности уровня 4 означает, что все системы могут работать без водителя, но должны быть предварительно загружены подробной картой, что несколько ограничивает районы, в которых могут работать эти транспортные средства. Готовая к производству модель использует семь «резервных» систем, то есть, машина будет по-прежнему функционировать в случае отказа любого отдельного компонента или системы.
Baidu заявляет, что безопасность нового автомобиля подтверждена общим пробегом более 32 миллионов километров. Однако, согласно китайскому законодательству, автономные автомобили в настоящее время по-прежнему требуют присутствия живого водителя.
Baidu еще не сообщила, сколько километров автомобиль может проехать на полностью заряженной батарее.
Технология автономности уровня 4 означает, что все системы могут работать без водителя, но должны быть предварительно загружены подробной картой, что несколько ограничивает районы, в которых могут работать эти транспортные средства. Готовая к производству модель использует семь «резервных» систем, то есть, машина будет по-прежнему функционировать в случае отказа любого отдельного компонента или системы.
Baidu заявляет, что безопасность нового автомобиля подтверждена общим пробегом более 32 миллионов километров. Однако, согласно китайскому законодательству, автономные автомобили в настоящее время по-прежнему требуют присутствия живого водителя.
Baidu еще не сообщила, сколько километров автомобиль может проехать на полностью заряженной батарее.
Baidu утверждает, что Apollo RT6 вскоре присоединится к существующим такси собственной системы компании Apollo Go в рамках небольшого испытания. В конечном итоге компания намеревается запустить 100 000 таких машин.
На сегодняшний день Аpollo Go расширился до 10 городов в Китае, включая Шэньчжэнь, Шанхай и Пекин, с момента его запуска в 2020 году, и на данный момент совершил более миллиона поездок.
Компания объявила, что она также начала взимать плату за проезд в Пекине за беспилотные поездки на своем роботакси пятого поколения, что позволило ей коммерциализировать свой бизнес.
Благодаря недавним достижениям в области производства, снижающим производственные затраты, Baidu планирует расширить свои услуги такси до 65 городов к 2025 году и до 100 городов к 2030 году.
Baidu наиболее известна своей поисковой системой и услугами онлайн-рекламы, но в последние годы вложила значительные средства в технологии автономного вождения и искусственного интеллекта, включая автоматизированных личных помощников и чипы искусственного интеллекта.
Китай стремится стать мировым лидером в области технологий автономного вождения, но пока он серьезно отстает от США в плане внедрения таких услуг.
На сегодняшний день Аpollo Go расширился до 10 городов в Китае, включая Шэньчжэнь, Шанхай и Пекин, с момента его запуска в 2020 году, и на данный момент совершил более миллиона поездок.
Компания объявила, что она также начала взимать плату за проезд в Пекине за беспилотные поездки на своем роботакси пятого поколения, что позволило ей коммерциализировать свой бизнес.
Благодаря недавним достижениям в области производства, снижающим производственные затраты, Baidu планирует расширить свои услуги такси до 65 городов к 2025 году и до 100 городов к 2030 году.
Baidu наиболее известна своей поисковой системой и услугами онлайн-рекламы, но в последние годы вложила значительные средства в технологии автономного вождения и искусственного интеллекта, включая автоматизированных личных помощников и чипы искусственного интеллекта.
Китай стремится стать мировым лидером в области технологий автономного вождения, но пока он серьезно отстает от США в плане внедрения таких услуг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Искусственный интеллект Китай беспилотное такси изобретение наука роботакси техника электроника
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