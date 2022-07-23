Китайцы показали роботакси будущего

Baidu утверждает, что Apollo RT6 вскоре присоединится к существующим такси собственной системы компании Apollo Go в рамках небольшого испытания. В конечном итоге компания намеревается запустить 100 000 таких машин.

На сегодняшний день Аpollo Go расширился до 10 городов в Китае, включая Шэньчжэнь, Шанхай и Пекин, с момента его запуска в 2020 году, и на данный момент совершил более миллиона поездок.

Компания объявила, что она также начала взимать плату за проезд в Пекине за беспилотные поездки на своем роботакси пятого поколения, что позволило ей коммерциализировать свой бизнес.

Благодаря недавним достижениям в области производства, снижающим производственные затраты, Baidu планирует расширить свои услуги такси до 65 городов к 2025 году и до 100 городов к 2030 году.

Baidu наиболее известна своей поисковой системой и услугами онлайн-рекламы, но в последние годы вложила значительные средства в технологии автономного вождения и искусственного интеллекта, включая автоматизированных личных помощников и чипы искусственного интеллекта.

Китай стремится стать мировым лидером в области технологий автономного вождения, но пока он серьезно отстает от США в плане внедрения таких услуг.