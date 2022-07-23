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Китайцы показали роботакси будущего

Китайцы показали роботакси будущего

Автор:
23 июля 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Искусственный интеллект   Китай   беспилотное такси   изобретение   наука   роботакси   техника   электроника   
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Китайский технологический гигант Baidu представил электрическое беспилотное такси стоимостью 37 999 долларов (2,1 миллиона рублей). Такси можно вызывать с помощью приложения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Китай   беспилотное такси   изобретение   наука   роботакси   техника   электроника   
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