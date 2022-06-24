Необычное изобретение с "алика": робо-рыба, которая "ест" пластик

Из рубрики технологии, к которым больше вопросов, чем ответов.
Китайские ученые создали робота, который поглощает частицы пластиковых отходов в воде. Самый главный вопрос, инженеры сделали этого робота в форме маленькой рыбы в 1,5 см длиной.
Как объясняют китайские изобретатели, это сделано для того, чтобы без проблем передвигаться в разные направления в воде. Источником питания является свет. Скорость в воде этого маленького робота до 4 сантиметров в секунду.
Пока это экспериментальный вариант, который плавал только в пробирке, но следующий этап это испытания на морском дне. Единственный вопрос, предусмотрели ли изобретатели угрозу со стороны живых организмов, которые могут спутать из-за внешнего сходства роботов с рыбами.
В борьбе за сохранение экосистемы акваторий ученые изобретают различных роботов и создают технологии по очистке воды от отходов человеческого потребления. Но они не всегда логичные и практичные в использовании.
Источник:
АНТИФИШКИ
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