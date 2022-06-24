FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9160 постов • 1327 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Необычное изобретение с "алика": робо-рыба, которая "ест" пластик

Необычное изобретение с "алика": робо-рыба, которая "ест" пластик

Автор:
24 июня 2022 22:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   изобретения   интересно   наука   пластик   робот   рыба   экоология   
2024
3
1

Из рубрики технологии, к которым больше вопросов, чем ответов.

Китайские ученые создали робота, который поглощает частицы пластиковых отходов в воде. Самый главный вопрос, инженеры сделали этого робота в форме маленькой рыбы в 1,5 см длиной.

Как объясняют китайские изобретатели, это сделано для того, чтобы без проблем передвигаться в разные направления в воде. Источником питания является свет. Скорость в воде этого маленького робота до 4 сантиметров в секунду.

Пока это экспериментальный вариант, который плавал только в пробирке, но следующий этап это испытания на морском дне. Единственный вопрос, предусмотрели ли изобретатели угрозу со стороны живых организмов, которые могут спутать из-за внешнего сходства роботов с рыбами.

В борьбе за сохранение экосистемы акваторий ученые изобретают различных роботов и создают технологии по очистке воды от отходов человеческого потребления. Но они не всегда логичные и практичные в использовании.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   изобретения   интересно   наука   пластик   робот   рыба   экоология   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Bill 2 часа назад
Те. над каждой этой "рыбой" должен стоять китаец и махать фонариком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Предположим, рыба съела пластик, интересно, чем она будет испражняться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
631
Nastromo Полчаса назад
Цитата из заголовка "Необычное изобретение с "алика"" "Алик" это скорее всего AliExpress, но такой рыбы там нету! А значит автор поста - лживая тварь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
568
комнатный сибиряк 46 минут назад
Ска, они и рыб уже копируют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
На даче плита капролоновая валяется примерно 4м x 2м x 50мм. Вытаскивать ппц тяжело, дайте ссылку на эту пиранью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Lexx Mowgley Z ⚔ Час назад
Так ведь не дешёвая штука плита эта, неужели нет желающих?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ 2 часа назад
И что, она готова сожрать всё тихоокеанское пятно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31334



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Былое
Былое
Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением фильмов
Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением...
События на Украине 24- 25 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 24- 25 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
У антикризисных Лад найден большой плюс. На него указала иностранная страховая компания Footman James
У антикризисных Лад найден большой плюс. На него указала иностранная страховая...
Проблемы с розжигом костра
Проблемы с розжигом костра
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#в мире#фото#картинки#аварии#позитив#автомобили#Приколы#сарказм#искусство
#прикол#подборка#интересное#факты#дтп#авто аварии#знаменитости#шоу бизнес#маразм#кино
#интересно#животные#Разное#история#люди#автомир#новости#Ynews#gif#комментарии
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото) Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото) Соломинка из манго заняла первое место на научной ярмарке в Мексике Соломинка из манго заняла первое место на научной ярмарке в Мексике Японцы научили черепах переходить железнодорожные пути Японцы научили черепах переходить железнодорожные пути Японцы создали маску-переводчика Японцы создали маску-переводчика Ученые создали уникального робота-хамелеона Ученые создали уникального робота-хамелеона Два студента изобрели перчатки для перевода языка жестов Два студента изобрели перчатки для перевода языка жестов

На что жалуетесь?

Вернуться