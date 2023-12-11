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Учёные предупреждают: ковыряние в носу может привести к слабоумию

Учёные предупреждают: ковыряние в носу может привести к слабоумию

Автор:
11 декабря 2023 10:31
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь Альцгеймера   исследование   ковыряние   медицина   нос   связь   
881
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Недавнее исследование подтвердило связь между ковырянием в носу и повышенным риском деменции. При повреждении носового эпителия бактерии могут проникнуть в мозг и стать причиной развития болезни Альцгеймера.

Тут много оговорок, пока исследования проводились только на мышах, а не на людях, но результаты определенно заслуживают дальнейшего изучения.

Учёные Университета Гриффита в Австралии провели тесты с бактерией под названием Chlamydia pneumoniae, которая может заражать человека и вызывать пневмонию. Эта бактерия была найдена в мозге людей, страдающих тяжёлой деменцией.

Было выявлено, что у мышей бактерии могут перемещаться по обонятельному нерву (соединяющему носовую полость и мозг). Более того, при повреждении носового эпителия инфекции усиливались.

Это привело к тому, что в мозге мышей стало откладываться больше бета-амилоида — белка, который выделяется в ответ на инфекции. Бляшки (или сгустки) этого белка также обнаруживаются в больших концентрациях у людей с болезнью Альцгеймера.

"Мы впервые показали, что Chlamydia pneumoniae может проникать прямо в нос и попадать в мозг, где она вызывает патологии, похожие на болезнь Альцгеймера. Видели это на примере мышей, что свидетельствует о потенциальной опасности для людей", — заявил нейробиолог Джеймс Сент-Джон из Университета Гриффита.

Ученых удивила скорость, с которой C. pneumoniae попала в мозг: заражение произошло в течение 24-72 часов. Считается, что бактерии и вирусы рассматривают нос как быстрый путь к мозгу.

"Нам нужно провести исследование на людях и подтвердить, действует ли этот путь таким же образом. Мы знаем только то, что эти бактерии присутствуют в организме человека, но мы не выяснили, как они туда попадают", — говорит Сент-Джон.

Следует воздерживаться от ковыряния в носу и выщипывания волос.

Болезнь Альцгеймера — сложное заболевание, о чём свидетельствует огромное количество исследований и различных подходов, с помощью которых учёные пытаются найти способ лечения.

"Как только вам исполняется больше 65 лет, фактор риска возрастает, но мы рассматриваем и другие причины. Дело не только в возрасте, но и в воздействии окружающей среды. И мы считаем, что бактерии и вирусы имеют решающее значение", — подытожил Сент-Джон.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болезнь Альцгеймера   исследование   ковыряние   медицина   нос   связь   
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14  комментариев
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177
ruslan d Час назад
А есть люди которые так не делают ?
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92k
7guest 9 минут назад
Сидят на зоне двое, общаются. Один из них ковыряется в носу.
- Не ковыряй в носу!
- ???
- Ну, когда ты в носу ковыряешь, значит твою бабу на воле кто-то е@ет.
- Та и хрен с ней, лишь бы она в носу не ковыряла.
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7k
Marlboro 12 минут назад
Как теперь жить? Скоро еще напишут что пукать нельзя и все - жизнь потеряна.
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1k
roman-delisov Полчаса назад
Так вот откуда берутся генераторы постов на фишках -- они все ковырялись в носу.
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1k
Miha Полчаса назад
- Не ковыряй в носу, детей не будет!
- Да я не глубоко....
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122
Топор плывёт 38 минут назад
Если Вы никогда не ковырялись в носу, то это ещё не значит, что Вы не слабоумный.
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23k
Слепой Пью Час назад
Я хочу видеть это!!! Покажите мне мыша, ковыряющегося в носу!!!
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Видимо ученые сами до [мат] ковырялись .
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Fuchsia

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