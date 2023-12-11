Учёные предупреждают: ковыряние в носу может привести к слабоумию

Ученых удивила скорость, с которой C. pneumoniae попала в мозг: заражение произошло в течение 24-72 часов. Считается, что бактерии и вирусы рассматривают нос как быстрый путь к мозгу.

"Нам нужно провести исследование на людях и подтвердить, действует ли этот путь таким же образом. Мы знаем только то, что эти бактерии присутствуют в организме человека, но мы не выяснили, как они туда попадают", — говорит Сент-Джон.

Следует воздерживаться от ковыряния в носу и выщипывания волос.

Болезнь Альцгеймера — сложное заболевание, о чём свидетельствует огромное количество исследований и различных подходов, с помощью которых учёные пытаются найти способ лечения.

"Как только вам исполняется больше 65 лет, фактор риска возрастает, но мы рассматриваем и другие причины. Дело не только в возрасте, но и в воздействии окружающей среды. И мы считаем, что бактерии и вирусы имеют решающее значение", — подытожил Сент-Джон.