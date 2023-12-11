Учёные предупреждают: ковыряние в носу может привести к слабоумию

Недавнее исследование подтвердило связь между ковырянием в носу и повышенным риском деменции. При повреждении носового эпителия бактерии могут проникнуть в мозг и стать причиной развития болезни Альцгеймера.
Тут много оговорок, пока исследования проводились только на мышах, а не на людях, но результаты определенно заслуживают дальнейшего изучения.
Учёные Университета Гриффита в Австралии провели тесты с бактерией под названием Chlamydia pneumoniae, которая может заражать человека и вызывать пневмонию. Эта бактерия была найдена в мозге людей, страдающих тяжёлой деменцией.
Было выявлено, что у мышей бактерии могут перемещаться по обонятельному нерву (соединяющему носовую полость и мозг). Более того, при повреждении носового эпителия инфекции усиливались.
Это привело к тому, что в мозге мышей стало откладываться больше бета-амилоида — белка, который выделяется в ответ на инфекции. Бляшки (или сгустки) этого белка также обнаруживаются в больших концентрациях у людей с болезнью Альцгеймера.
"Мы впервые показали, что Chlamydia pneumoniae может проникать прямо в нос и попадать в мозг, где она вызывает патологии, похожие на болезнь Альцгеймера. Видели это на примере мышей, что свидетельствует о потенциальной опасности для людей", — заявил нейробиолог Джеймс Сент-Джон из Университета Гриффита.
Ученых удивила скорость, с которой C. pneumoniae попала в мозг: заражение произошло в течение 24-72 часов. Считается, что бактерии и вирусы рассматривают нос как быстрый путь к мозгу.
"Нам нужно провести исследование на людях и подтвердить, действует ли этот путь таким же образом. Мы знаем только то, что эти бактерии присутствуют в организме человека, но мы не выяснили, как они туда попадают", — говорит Сент-Джон.
Следует воздерживаться от ковыряния в носу и выщипывания волос.
Болезнь Альцгеймера — сложное заболевание, о чём свидетельствует огромное количество исследований и различных подходов, с помощью которых учёные пытаются найти способ лечения.
"Как только вам исполняется больше 65 лет, фактор риска возрастает, но мы рассматриваем и другие причины. Дело не только в возрасте, но и в воздействии окружающей среды. И мы считаем, что бактерии и вирусы имеют решающее значение", — подытожил Сент-Джон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Не ковыряй в носу!
- ???
- Ну, когда ты в носу ковыряешь, значит твою бабу на воле кто-то е@ет.
- Та и хрен с ней, лишь бы она в носу не ковыряла.
- Да я не глубоко....