Кладоискатель-любитель нашел древние монеты стоимостью £200 000

Стоимость каждой из монет составляет около 350 фунтов стерлингов. Это означает, что Хаус может получить за клад до 200 тысяч фунтов стерлингов (17,9 миллиона рублей). «Я никогда не думал, что найду что-то подобное. Ни один кладоискатель никогда не думает, что такое найдет. Это фантастика!» — утверждает он.