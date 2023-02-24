Кладоискатель-любитель нашел древние монеты стоимостью £200 000

Житель Великобритании, 68-летний Тони Хаус, нашел 570 древних пенни стоимостью 200 тысяч фунтов стерлингов.
Кладоискатель-любитель обнаружил клад недалеко от города Чиппенхем, графство Уилтшир, однако отказался называть точное место. Считается, что они были отчеканены с 1158 по 1180 год в период правления королевской династии Плантагенетов. Такие пенни также называют худшими деньгами Англии из-за того, что они плохо изготовлены и трудночитаемы.
Монеты, найденные Хаусом, украшены небольшими крестами на обратной стороне и предположительно относятся к периоду правления короля Генриха II. Помимо серебряных пенни кладоискатель нашел два золотых динара, шесть колец и брошь.
Стоимость каждой из монет составляет около 350 фунтов стерлингов. Это означает, что Хаус может получить за клад до 200 тысяч фунтов стерлингов (17,9 миллиона рублей). «Я никогда не думал, что найду что-то подобное. Ни один кладоискатель никогда не думает, что такое найдет. Это фантастика!» — утверждает он.
«Этот клад является важным открытием и может предоставить нам новую информацию о чеканке монет, кладах и экономике в конце XII века», — заявил Гарет Уильямс, куратор Британского музея, специализирующийся на монетах раннего Средневековья.
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Ага!
Именно поэтому люди и становятся кладоискателями.
Рассчитывают найти труп кошака, или лошадиный помёт, а тут БАЦ и клад со старинными монетами!
Ну кто бы мог предположить!
Это как это? В Британии вся земля принадлежит кучке наследников лордов. Получается он нашёл клад на чьей-то территории.
Когда он их превратит в реальные деньги и покроет свои долги, коих у него, как думается, хватает