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Насекомые, которые очень помогают человеку

Насекомые, которые очень помогают человеку

Автор:
16 февраля 2023 16:31
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   люди   насекомые   наука   польза   факты   
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Насекомые - это самый распространённый класс живых организмов на Земле. Люди так долго живут с ними бок о бок, что научились извлекать выгоду от совместной жизни.

Ведь это огромный ресурс, почему бы его не использовать? И были правы. Вот десять насекомых, которые каждый день трудятся на благо человечества.


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Шелкопряды были одомашнены человеком около 5000 лет назад, и производство шёлка было долгое время секретом в Китае. После того, как секрет был раскрыт, шёлк стал производиться во многих странах, где росла тутовая ягода. После вскрытия коконов личинки шелкопряда не выбрасывают, а используют как еду.


Кошениль - это такая яркая красная субстанция, получаемая из кошенильных червячков, которая используется для производства кармина - естественного красителя. Кошениль культивируется специально для получения этой краски и используется для окрашивания тканей и пищевых продуктов.


Пчёлы - это, возможно, самое распространенное насекомое, которое используется человеком с древних времен. На Земле есть около 20 тысяч видов пчёл, но только около 20 пород используются для получения мёда и опыления.


Это насекомое, которое послужило науке больше, чем любое другое. Учёные-генетики изучили её вдоль и поперёк, и на этом виде мухи было проведено множество опытов.


Это не только сладкий деликатес и источник яда для производства лекарств, но и полезные помощники в садоводстве. Некоторые виды муравьев разводят в садах для защиты плодов от вредителей, а также для сбора урожая ройбуша.


Гусеницы их являются деликатесом в Северной Африке и стоят в четыре раза дороже говядины. Кроме того, их коконы используют для производства шелка. В мире более 2 тысяч видов насекомых используются для пищи благодаря их высокому содержанию белка.


Жуки-златки - это семейство насекомых, включающее более 15 тысяч видов. Их жёсткие крылья могут использоваться для создания уникальных украшений, таких как бусы, броши и декор на платья. Каждое украшение из жучков может быть уникальным, благодаря многообразию видов.


Паутина пауков - самый дорогой материал в мире. Она также используется для научных исследований, а пауков самих можно использовать в качестве домашних питомцев или в пищу. Кроме того, яд пауков используется для производства лекарств и пестицидов.


Это отличное и необычное украшение и их до сих пор используют для освещения своих жилищ аборигены Южной Америки. В прошлом их даже привязывали к ногам, чтобы осветить дорогу ночью, или также использовали, чтобы украсить себя на праздник.

Естественные средства защиты для садов и огородов.
Божьи коровки могут помочь вам избавиться от тли на растениях в вашем саду или огороде, без использования химических средств. В день одна личинка божьей коровки съедает до 50 тлей, поэтому их часто используют для борьбы с вредителями в теплицах. Их даже специально разводят и продают.

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Метки: интересное   люди   насекомые   наука   польза   факты   
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1  комментарий
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Andrey 9 минут назад
Комментарий к фото
да уж, полезные, тлю разводят как мама не горюй, божьи коровки не справляются, гель "великий воин" по 2-3 пачки на сезон берем
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