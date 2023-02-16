Насекомые, которые очень помогают человеку

Естественные средства защиты для садов и огородов.

Божьи коровки могут помочь вам избавиться от тли на растениях в вашем саду или огороде, без использования химических средств. В день одна личинка божьей коровки съедает до 50 тлей, поэтому их часто используют для борьбы с вредителями в теплицах. Их даже специально разводят и продают.