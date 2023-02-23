В Японии хотят повысить возраст сексуального согласия - с 13 до 16 лет и отправить всех педофилов в тюрьму

Как ни странно, в стране восходящего Солнца очень много визуального эротизма, а вот реальным сексом там занимаются всё меньше и меньше. Часть людей вообще отказывается от отношений. По словам россиянки, переехавшей в Японию:

«Им, понимаете, лень. К тому же это выльется в копеечку. Одному быть проще, дешевле и эмоционально спокойнее. Среди моих знакомых есть женатые или в отношениях, но проблемы это не умаляет, о ней даже говорят по телевизору. Власти заявляют, что одиноких людей очень много».