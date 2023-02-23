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В Японии хотят повысить возраст сексуального согласия - с 13 до 16 лет и отправить всех педофилов в тюрьму

В Японии хотят повысить возраст сексуального согласия - с 13 до 16 лет и отправить всех педофилов в тюрьму

Автор:
23 февраля 2023 14:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Такеши Китано   Япония   аниме   возраст согласия   наказание   ответственность   отношения   педофилия   хентай   школьницы   
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А ещё планируют вплотную заняться изнасилованиями. Вернее, ужесточением наказания за это преступление.

В Японии хватает особенностей. Взять хотя бы их необычные развлекательные программы:

Между прочим, огромную роль в развитии таких шоу сыграл небезызвестный Такеши Китано. Это сейчас его знают по фильмам «Беспредел», «Жестокий полицейский», «Кровь и кости» и другим довольно брутальным фильмам. А в начале карьеры он был комиком и вовсю смешил народ. Затем пришёл на телевидение - тогда и начался расцвет треша, угара и видео, в которых людей обмазывают маслом и скидывают с горки, гоняют тараканов по трубочке и пытаются угадать жену по одной из частей тела. Вы поняли, какой именно.

Конечно, на ТВ был не один Китано, но он один из главных создателей трешового юмора. А уже потом решил завязывать с «петросянством по-японски» и перешёл в кино - чтобы выйти из образа юмориста, стал играть полицейских и главарей якудза.

Кроме угарных шоу, в Японии есть огромный пласт аниме, в котором выделяется такая вещь, как «Хентай». Возможно, вы даже смотрели пару-тройку роликов с этим «творчеством».

Про то, что в некоторых крупных городах стоят автоматы с продажей женских ношенных трусов говорить не стоит - об этом и так все знают.

Как ни странно, в стране восходящего Солнца очень много визуального эротизма, а вот реальным сексом там занимаются всё меньше и меньше. Часть людей вообще отказывается от отношений. По словам россиянки, переехавшей в Японию:

«Им, понимаете, лень. К тому же это выльется в копеечку. Одному быть проще, дешевле и эмоционально спокойнее. Среди моих знакомых есть женатые или в отношениях, но проблемы это не умаляет, о ней даже говорят по телевизору. Власти заявляют, что одиноких людей очень много».

Тех, кто не вступает в отношения, называют «травоядные». Согласно опросам, больше половины мужчин в возрасте от 20 до 30 лет одиноки. Шестьдесят один процент тех, кто старше 20 лет, и 70 процентов в возрасте от 30 и старше признались, что относят себя к «травоядным». Многие из них активно работают, но есть и те, кого прозвали «парасайто сингуру» — «холостяк-паразит». «Паразит» - по всей видимости, живёт за счёт родителей.

С женщинами ситуация похожая. Да, есть разговоры о том, что они хотят сначала построить карьеру и заработать много денег. Как правило, даже если у них всё получается, то семью или отношения всё равно не заводят.

При этом, в Японии очень либеральные законы по отношению к сексу: возраст согласия - с 13 лет. А если девушка обвиняет кого-то в изнасиловании, то должна доказать факт принуждения, и то, что она не могла оказать сопротивление.

Теперь это хотят изменить. Планку возраста согласия поднимут до 16 лет, тем, кто полезет к подросткам помладше, будет грозить «уголовка». А что касается изнасилований: в определение включат применение алкоголя, наркотиков и психологического давления. Так что преступление будет гораздо легче обосновать и доказать. И педофилы-насильники дружным строем отправятся в тюрьму.

Неизвестно, как это скажется на японском обществе. И перестанут ли мужики бегать от женщин - скорее всего, нет. Но пока где-нибудь в Испании легализуют зоофилию, в Японии вот взялись за нравственность.

Глядишь, и автоматы с трусами уберут.

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Метки: Такеши Китано   Япония   аниме   возраст согласия   наказание   ответственность   отношения   педофилия   хентай   школьницы   
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9  комментариев
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22k
homerchik 2 часа назад
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parallax 16 минут назад
Результат прихода западных ценностей в пуританскую страну.
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201k
Orange Zero 47 минут назад
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28k
Ваня 2 часа назад
психически больных там достаточно на количество населения...
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