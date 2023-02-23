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10 неожиданных памятников со всего мира, доказывающих, что фантазия скульпторов не знает границ

10 неожиданных памятников со всего мира, доказывающих, что фантазия скульпторов не знает границ

Автор:
23 февраля 2023 08:48
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   забавно   памятник   скульптор   фантазия   фото   
371
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Мы привыкли, что окружающие нас на улицах городов памятники посвящены известным историческим личностям или событиям. Чуть реже попадаются скульптуры, сделанные просто ради эстетики и украшения города.

Но некоторые работы оказываются настолько внезапными и оригинальными, что невольно задумываешься: а что вообще хотели этим сказать скульпторы? Какой философский подтекст может в себе таить, например, гигантская бельевая прищепка?


Целующиеся динозавры на границе между Китаем и Монголией

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Столовая вилка в Швейцарии


Висящий человек в Праге

По задумке автора изображён Зигмунд Фрейд, но многие видят в висящем человеке Владимира Ленина.


Памятник бездомным котам в Германии



Огромная настольная лампа в Швеции

Высота этой настольной лампы — 5,8 метров. Она может говорить несколько фраз на шведском голосом робота и служит большим уличным фонарём. Весь год лампа кочует по улицам города Мальме, а перед Рождеством её возвращают на главную площадь.


«Куда идешь?» или «Quo vadis» перед немецким посольством в Праге


Гигантская прищепка в Филадельфии

Согласно легенде, этот памятник воздвиг некий предприимчивый американец, разбогатевший на производстве бельевых прищепок. Однако на самом деле это работа скульптора Клауса Ольденбурга.


Лягушачий мост в штате Коннектикут

По разным сторонам моста приезжих приветствуют четыре огромные статуи-лягушки.


Святой Вацлав на перевернутом коне⁠⁠ в Праге

Памятник трудоголику в Лос-Анджелесе

Источник:

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Метки: в мире   забавно   памятник   скульптор   фантазия   фото   
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3  комментария
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44k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
НЕмцы увековечили своего "Трабанта" . А ноги и отрезать можно.
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5k
perekrestok 3 минуты назад
кроме перевернутой лошади все понравилось. Хотел на даче построить мост. Но потом понял что нужна река или хотя бы ручеек. Пока не решил очередность строительства сижу без моста. А то тже мог бы сюда фото добавить.
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45k
Максим Т. Час назад
Какая фантазия? Упоротость!
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