10 неожиданных памятников со всего мира, доказывающих, что фантазия скульпторов не знает границ

Мы привыкли, что окружающие нас на улицах городов памятники посвящены известным историческим личностям или событиям. Чуть реже попадаются скульптуры, сделанные просто ради эстетики и украшения города.
Но некоторые работы оказываются настолько внезапными и оригинальными, что невольно задумываешься: а что вообще хотели этим сказать скульпторы? Какой философский подтекст может в себе таить, например, гигантская бельевая прищепка?
Целующиеся динозавры на границе между Китаем и Монголией
Столовая вилка в Швейцарии
Висящий человек в Праге
По задумке автора изображён Зигмунд Фрейд, но многие видят в висящем человеке Владимира Ленина.
Памятник бездомным котам в Германии
Огромная настольная лампа в Швеции
Высота этой настольной лампы — 5,8 метров. Она может говорить несколько фраз на шведском голосом робота и служит большим уличным фонарём. Весь год лампа кочует по улицам города Мальме, а перед Рождеством её возвращают на главную площадь.
«Куда идешь?» или «Quo vadis» перед немецким посольством в Праге
Гигантская прищепка в Филадельфии
Согласно легенде, этот памятник воздвиг некий предприимчивый американец, разбогатевший на производстве бельевых прищепок. Однако на самом деле это работа скульптора Клауса Ольденбурга.
Лягушачий мост в штате Коннектикут
По разным сторонам моста приезжих приветствуют четыре огромные статуи-лягушки.
Святой Вацлав на перевернутом коне в Праге
Памятник трудоголику в Лос-Анджелесе
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