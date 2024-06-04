10 неожиданных памятников со всего мира, доказывающих, что фантазия скульпторов не знает границ

Некоторые работы оказываются настолько внезапными и оригинальными, что невольно задумываешься: а что вообще хотели этим сказать скульпторы? Какой философский подтекст может в себе таить, например, гигантская бельевая прищепка?
По задумке автора изображён Зигмунд Фрейд, но многие видят в висящем человеке Владимира Ленина.
Высота этой настольной лампы — 5,8 метров. Она может говорить несколько фраз на шведском голосом робота и служит большим уличным фонарём. Весь год лампа кочует по улицам города Мальме, а перед Рождеством её возвращают на главную площадь.
Согласно легенде, этот памятник воздвиг некий предприимчивый американец, разбогатевший на производстве бельевых прищепок. Однако на самом деле это работа скульптора Клауса Ольденбурга.
По разным сторонам моста приезжих приветствуют четыре огромные статуи-лягушки.
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