Творческие люди могут превратить что угодно в искусство

Обычно, прогуливаясь по частному сектору, мы привыкли видеть возле дома клумбы с распустившимися цветочками, фонтаны с ангелочками, круглые и аккуратно постриженные кустики или гномиков возле крыльца. Звучит всё безобидно и мило, будто приоткрываешь дверцу в какой-то зачарованный мир. А что, если приоткрыв эту дверь, вы увидите вместо ангелочка скелет, который старательно косит газон, или Годзиллу, стоящую на охране своего дома?

Ландшафтный дизайнер из вас так себе…