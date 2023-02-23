Как выглядят девушки, с которыми встречался главный Ромео Голливуда Леонардо ДиКаприо

Согласно давней теории таблоидов и поклонников, Леонардо ДиКаприо не желает встречаться с женщинами, которые старше 25 лет. Почему актёру так не по нраву именно эта цифра, доподлинно неизвестно. Сложно не обратить внимание на то, что любые отношения всеми любимого красавчика всегда заканчиваются одинаково, едва его избранница переступает упомянутый возрастной рубеж. А иногда разрыв отношений происходит и значительно раньше.

На счету Лео десятки мимолётных любовных интрижек, за которыми фанаты следят с замиранием сердца. Однако сегодня мы упомним о наиболее громких романах, которые грозились обернуться чем-то более серьёзным. Но как всегда всё пошло не по плану. Ведь на горизонте снова появилась эта странная и волнующая цифра 25!



Модель Кристен Занг (22 года), 1996 год