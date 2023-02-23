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Как выглядят девушки, с которыми встречался главный Ромео Голливуда Леонардо ДиКаприо

Как выглядят девушки, с которыми встречался главный Ромео Голливуда Леонардо ДиКаприо

Автор:
23 февраля 2023 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   девушки   знаменитость   леонардо дикаприо   модель   отношения   фото   
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Ниже представлены фото девушек Леонардо ДиКаприо и их возраст на момент расставания с ним.

Согласно давней теории таблоидов и поклонников, Леонардо ДиКаприо не желает встречаться с женщинами, которые старше 25 лет. Почему актёру так не по нраву именно эта цифра, доподлинно неизвестно. Сложно не обратить внимание на то, что любые отношения всеми любимого красавчика всегда заканчиваются одинаково, едва его избранница переступает упомянутый возрастной рубеж. А иногда разрыв отношений происходит и значительно раньше.


На счету Лео десятки мимолётных любовных интрижек, за которыми фанаты следят с замиранием сердца. Однако сегодня мы упомним о наиболее громких романах, которые грозились обернуться чем-то более серьёзным. Но как всегда всё пошло не по плану. Ведь на горизонте снова появилась эта странная и волнующая цифра 25!

Модель Кристен Занг (22 года), 1996 год

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Жизель Бюндхен (25 лет), 2005 год

Модель Жизель Бюндхен была «ангелом» Victoria’s Secret с 2000 по 2006 год. Она появлялась на обложках журналов более семи тысяч раз.


Бар Рафаэли (25 лет), 2010 год


Блейк Лайвли (23 года), 2011 год

Блейк Лайвли — была одной из немногих девушек Лео, кто не относился к модельному бизнесу, а занимался актёрской карьерой.


Эрин Хизертон (22 года), 2012 год


Тони Гаррн (21 год), 2013 год


Келли Рорбах (25 лет), 2015 год


Нина Агдал (24 года), 2016 год

Модель Нина Агдал несколько раз даже появлялась на съёмочных площадках американских телесериалов «Оборотная сторона», «Экстра». Однако там ей доверили пока что только эпизодические роли.


Лорена Рэй (23 года), 2017 год

Камила Морроне (24 года), 2017 год

В 2022 году Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Камилой Морроне, ведь ей накануне исполнилось 25 лет. Стоит ли говорить, какое количество мемов заполонило интернет после этого события?

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Метки: актер   девушки   знаменитость   леонардо дикаприо   модель   отношения   фото   
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13  комментариев
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13k
Александр 49 минут назад
Их если встых эпоксидкой склеить - симпатичный забор из горбыля выйдет.
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10k
Касьян Пуздой 6 минут назад
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5k
perekrestok 8 минут назад
Много раз цитировали одного профессора. "Жены стареют а студентки третьего курса всегда молоды и прекрасны".
Ди Каприо даже жену не стал заводить, все бабы одного возраста.
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881
Просто чувак в интернете 13 минут назад
Ну и вкусы у него...Хотя может меня наши девахи разбаловали.
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563
Andrey 14 минут назад
Старухи одни)
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4k
Горожанин 19 минут назад
- Их всех е.б.а.л Ди Каприо?
- Да. Но поочереди.
- Незачёт.
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Все браки по контракту, контракты приносят хорошие деньги.
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1k
Dimon Полчаса назад
Отличие Леонардо от большинства нас в том, что он может выбирать идеальную по его понятиям девушку, а не ту кто рядом, согласилась или оказалась свободной! Продолжаем смотреть порнушку))
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10k
Летучий Мыш Час назад
Да они как двое из ларца, он вообще замечает, что это разные бабы?
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1k
Alex Час назад
Чет как-то не очень, в основной массе.
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14k
banzai7 2 часа назад
Один типаж.
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908
Шурман 2 часа назад
Не Дикаприо :) но могу тоже своих бывших наставить :))))))))))))))))))))))) у меня были экземпляры покрасивей , вот только это все обложка , когда начинаешь читать книгу то понимаешь что там кроме как предисловия ни хрена нет !
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