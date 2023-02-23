Как выглядят девушки, с которыми встречался главный Ромео Голливуда Леонардо ДиКаприо

Ниже представлены фото девушек Леонардо ДиКаприо и их возраст на момент расставания с ним.
Согласно давней теории таблоидов и поклонников, Леонардо ДиКаприо не желает встречаться с женщинами, которые старше 25 лет. Почему актёру так не по нраву именно эта цифра, доподлинно неизвестно. Сложно не обратить внимание на то, что любые отношения всеми любимого красавчика всегда заканчиваются одинаково, едва его избранница переступает упомянутый возрастной рубеж. А иногда разрыв отношений происходит и значительно раньше.
На счету Лео десятки мимолётных любовных интрижек, за которыми фанаты следят с замиранием сердца. Однако сегодня мы упомним о наиболее громких романах, которые грозились обернуться чем-то более серьёзным. Но как всегда всё пошло не по плану. Ведь на горизонте снова появилась эта странная и волнующая цифра 25!
Модель Кристен Занг (22 года), 1996 год
Жизель Бюндхен (25 лет), 2005 год
Модель Жизель Бюндхен была «ангелом» Victoria’s Secret с 2000 по 2006 год. Она появлялась на обложках журналов более семи тысяч раз.
Бар Рафаэли (25 лет), 2010 год
Блейк Лайвли (23 года), 2011 год
Блейк Лайвли — была одной из немногих девушек Лео, кто не относился к модельному бизнесу, а занимался актёрской карьерой.
Эрин Хизертон (22 года), 2012 год
Тони Гаррн (21 год), 2013 год
Келли Рорбах (25 лет), 2015 год
Нина Агдал (24 года), 2016 год
Модель Нина Агдал несколько раз даже появлялась на съёмочных площадках американских телесериалов «Оборотная сторона», «Экстра». Однако там ей доверили пока что только эпизодические роли.
Лорена Рэй (23 года), 2017 год
Камила Морроне (24 года), 2017 год
В 2022 году Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Камилой Морроне, ведь ей накануне исполнилось 25 лет. Стоит ли говорить, какое количество мемов заполонило интернет после этого события?
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