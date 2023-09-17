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В Госдуме рассказали о возможной блокировке Youtube

В Госдуме рассказали о возможной блокировке Youtube

Автор:
17 сентября 2023 21:25
Сообщество : Жить в России
Метки: YouTube   Александр Хинштейн   Антон Горелкин   Госдума   блокировка   видеосервис   видеохостинг   ютуб   
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Замглавы комитета по информационной политике заявил, что «у российских контент-мейкеров на Youtube нет будущего».

О блокировке Youtube говорили почти весь прошлый год. Мнения сразу разделились: одни считали, что его нужно «выключить» и всё, другие возражали, что сначала надо сделать полноценный аналог популярного видеохостинга, а потом уже говорить о блокировке. Людей из последней группы было гораздо больше.

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Уже в августе этого года в СМИ появилась информация о возможной «мягкой» блокировке. Якобы «Ростелеком» тестирует сервис, который позволит фильтровать контент. Но в компании это опровергли и заявили, что сервис действительно есть, но он ничего не блокирует, а анализирует действия пользователей. И добавили, что это нужно для развития собственных видеосервисов.

Сегодня вновь подняли тему блокировки. Вот что сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин:

А ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн объявил:

На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут - пока. Сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи.

И отметил, что вопрос о том, почему отечественного аналога до сих пор нет, уже поставлен.

Вероятно, разговоры о скорой блокировке видеохостинга всё-таки преждевременны.

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Метки: YouTube   Александр Хинштейн   Антон Горелкин   Госдума   блокировка   видеосервис   видеохостинг   ютуб   
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6  комментариев
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22k
babuby Полчаса назад
Пытаются всеми силами говнорутуб пропихнуть, но народ упорно не хочет жрать говно, и решили заставлять на законодательном уровне? Я правильно понимаю?
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1k
iKrek 2 минуты назад
Вот в чем проблема то?! В России овердохрена умных и талантливых программистов и айтишников, проведите среди них конкурс, дайте свободу действий и достаточное кол-во денег на эксперементы. Сами не заметите как всё начнёт налаживаться и в разы опережать западных конкурентов. Плюс прибыль перекроет с лихвой все возможные затраты. В других странах это работает, почему у нас нет?
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8k
Puans-on 14 минут назад
Видосы как поменять кран, ходовую, рецепты борща, летсплеи враждебность приносят???
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0
Master 16 минут назад
Нужно запретить вообще интернет в России! Меньше будет этой грязи!
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12k
Copycat Полчаса назад
да ваши сыкуны никогда на такое не пойдут)
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August

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