В Госдуме рассказали о возможной блокировке Youtube

Замглавы комитета по информационной политике заявил, что «у российских контент-мейкеров на Youtube нет будущего».
О блокировке Youtube говорили почти весь прошлый год. Мнения сразу разделились: одни считали, что его нужно «выключить» и всё, другие возражали, что сначала надо сделать полноценный аналог популярного видеохостинга, а потом уже говорить о блокировке. Людей из последней группы было гораздо больше.
Уже в августе этого года в СМИ появилась информация о возможной «мягкой» блокировке. Якобы «Ростелеком» тестирует сервис, который позволит фильтровать контент. Но в компании это опровергли и заявили, что сервис действительно есть, но он ничего не блокирует, а анализирует действия пользователей. И добавили, что это нужно для развития собственных видеосервисов.
Сегодня вновь подняли тему блокировки. Вот что сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин:
На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут - пока. Сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи.
И отметил, что вопрос о том, почему отечественного аналога до сих пор нет, уже поставлен.
Вероятно, разговоры о скорой блокировке видеохостинга всё-таки преждевременны.
Источник:
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