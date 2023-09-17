В Госдуме рассказали о возможной блокировке Youtube

Уже в августе этого года в СМИ появилась информация о возможной «мягкой» блокировке. Якобы «Ростелеком» тестирует сервис, который позволит фильтровать контент. Но в компании это опровергли и заявили, что сервис действительно есть, но он ничего не блокирует, а анализирует действия пользователей. И добавили, что это нужно для развития собственных видеосервисов.

Сегодня вновь подняли тему блокировки. Вот что сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин: