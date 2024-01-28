В Госдуме рассказали о большом количестве сообщений от общественности с просьбой заблокировать Youtube

На замену ему готовят две площадки: Rutube и VK Play.
Разговоры о блокировке Ютуб идут с весны 2022-го. Тут мнения расходятся: одни говорят, что нужно заблокировать и всё. Другие резонно замечают, что видеохостингу надо сначала сделать полноценную альтернативу.
Ещё в прошлом году обещали доработать сервисы Rutube и VK Play. Сделать их такими же функциональными и удобными, как американский сервис, а затем уже возвращаться к вопросу блокировки Ютуб. Пока ВК и Рутуб до ума не довели. Да, на них можно спокойно смотреть видео и они действительно стали работать лучше, но это ещё не альтернатива Youtube.
Но вопрос с блокировкой всё равно всплывает - то тут, то там. Например, на этой неделе проходило заседание Общественной палаты. Среди прочих вопросов, обсудили и будущее Ютуба. Среди самых ярых сторонников его блокировки оказался блогер Стас Васильев, многие знают его под псевдонимом Стас «Ай, как просто!»
У него было 7 каналов и несколько миллионов подписчиков. А потом администрация Youtube отправило его в бан. Многолетняя работа, сотни роликов - всё пошло коту под хвост. После этого Васильев стал активно выступать за блокировку видеохостинга и аргументирует это тем, что Ютуб также забанил Дмитрия Пучкова, Никиту Михалкова, Артемия Лебедева и других российских медийных персон.
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Васильеву ответил зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов. Он заявил, что никаких блокировок не планируется:
Страна свободная, он (Станислав Васильев) имеет право высказывать своё мнение. Другое дело, что на данном этапе развития нашей страны такие меры воздействия на информационное пространство как блокировка YouTube, в нашем комитете и, насколько я знаю, в министерстве цифрового развития не рассматриваются. Ещё раз: не рассматриваются. Готов предположить, что из-за того, что мы не обладаем полноценной альтернативой. Да, количество сообщений от общественности с просьбой блокировки YouTube велико, в том числе от лидеров общественного мнения. Это его право - высказать свою позицию. Право государства - выслушать все позиции и принять решение в интересах граждан.
Так что в ближайшие 1-2 года Ютуб не заблокируют. Несмотря на призывы общественности.
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И перестаньте называть всякое "медийными персонами" - я о нем, например, вот только что узнал.
Места, где бесконечная реклама, будет изредка прерываться показом коротеньких роликов!
и еще одно подтверждение , что с сша и европой нельзя иметь дел- они нечестны-
а сое у нас неразвито, потому что препоны все это время 1990-2014 нам "толкали" они, и губили все наши начинания, что в конце концов лишить потому и этого. твари в общем. ну а мы что лучше? развиваемся сами и их к себе не пускаем, хватит.
И в другом дело, ютуб не принадлежит России и заблокировать нежелательный для себя контент власти не в состоянии. Так что будет критика, которую не остановить.
Если мне что то нужно по ремонту, открываю ютуб и смотрю с благодарностью тем кто это записал и выложил.