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В Госдуме рассказали о большом количестве сообщений от общественности с просьбой заблокировать Youtube

В Госдуме рассказали о большом количестве сообщений от общественности с просьбой заблокировать Youtube

Автор:
28 января 2024 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: YouTube   Госдума   блогер   блокировка   видеохостинг   стас васильев   ютуб   
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На замену ему готовят две площадки: Rutube и VK Play.

Разговоры о блокировке Ютуб идут с весны 2022-го. Тут мнения расходятся: одни говорят, что нужно заблокировать и всё. Другие резонно замечают, что видеохостингу надо сначала сделать полноценную альтернативу.

Ещё в прошлом году обещали доработать сервисы Rutube и VK Play. Сделать их такими же функциональными и удобными, как американский сервис, а затем уже возвращаться к вопросу блокировки Ютуб. Пока ВК и Рутуб до ума не довели. Да, на них можно спокойно смотреть видео и они действительно стали работать лучше, но это ещё не альтернатива Youtube.

Но вопрос с блокировкой всё равно всплывает - то тут, то там. Например, на этой неделе проходило заседание Общественной палаты. Среди прочих вопросов, обсудили и будущее Ютуба. Среди самых ярых сторонников его блокировки оказался блогер Стас Васильев, многие знают его под псевдонимом Стас «Ай, как просто!»

У него было 7 каналов и несколько миллионов подписчиков. А потом администрация Youtube отправило его в бан. Многолетняя работа, сотни роликов - всё пошло коту под хвост. После этого Васильев стал активно выступать за блокировку видеохостинга и аргументирует это тем, что Ютуб также забанил Дмитрия Пучкова, Никиту Михалкова, Артемия Лебедева и других российских медийных персон.

Васильеву ответил зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов. Он заявил, что никаких блокировок не планируется:

Страна свободная, он (Станислав Васильев) имеет право высказывать своё мнение. Другое дело, что на данном этапе развития нашей страны такие меры воздействия на информационное пространство как блокировка YouTube, в нашем комитете и, насколько я знаю, в министерстве цифрового развития не рассматриваются. Ещё раз: не рассматриваются. Готов предположить, что из-за того, что мы не обладаем полноценной альтернативой. Да, количество сообщений от общественности с просьбой блокировки YouTube велико, в том числе от лидеров общественного мнения. Это его право - высказать свою позицию. Право государства - выслушать все позиции и принять решение в интересах граждан.

Так что в ближайшие 1-2 года Ютуб не заблокируют. Несмотря на призывы общественности.

Источник:

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Метки: YouTube   Госдума   блогер   блокировка   видеохостинг   стас васильев   ютуб   
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81  комментарий
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1k
rgubaev 2 часа назад
А с чего этот обиженка Стас решил, что его мнение интересно большинству?
И перестаньте называть всякое "медийными персонами" - я о нем, например, вот только что узнал.
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42k
Бабай 21 секунду назад
Воспитывать народ надо, идеологическую платформу хоть какую придумать. А то давай всё запретим. В ютубе много интересных и нужных технических каналов. А свиньи они грязь найдут.
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90
Михалыч Минуту назад
Оставить 2 канала по ТВ, всё запретить и заблокировать!
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4k
Walther Минуту назад
На замену ему готовят две площадки: Rutube и VK Play

Места, где бесконечная реклама, будет изредка прерываться показом коротеньких роликов!
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8k
Владимир 8 минут назад
Стасик - обычная простигосподи. Его мнение - никого не волнует.
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1k
Tevet 10 минут назад
По просьбе трудящихся колбаса подорожала на 25 %, помню помню
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16k
Альф 57 11 минут назад
Бред, покажите эту "общественность"
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378
arioh1 13 минут назад
К сожаленью если ситуация в стране не изменится, то ютубу, как одному из оплотов свободомыслия осталось недолго.
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23k
Valiko 14 минут назад
А большого количества сообщений от общественности с просьбой выпить ему йаду не поступало?
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437
SergVR 14 минут назад
это еще один довод, что все йца в одну корзину класть нельзя.
и еще одно подтверждение , что с сша и европой нельзя иметь дел- они нечестны-
а сое у нас неразвито, потому что препоны все это время 1990-2014 нам "толкали" они, и губили все наши начинания, что в конце концов лишить потому и этого. твари в общем. ну а мы что лучше? развиваемся сами и их к себе не пускаем, хватит.
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10k
Пётр 20 минут назад
Надеюсь хватит ума не делать этого...В чем проблема, то ну не нравится не смотри, смотри рутуб, вк итд...Чё взбеленились то блокируют наши каналы, ну да, площадка иностранная со своими порядками...Но там накоплен такой кладезь полезной информации разного рода, что просто взять всё это обрубить и отрезать, ну это тупость наивысшего уровня....И потом, зачем опять быть клоунами как это было с тлегой....Да и сейчас кто хочет, кому нужно, сидят во всяких инстах твитерах итдт итп....не смешите людей
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633
Александр 21 минуту назад
Вы сначала сделайте хотя бы не хуже, убедите авторов перенести контент, а потом уже думайте о блокировке.
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4k
Aleks Полчаса назад
Под " Возмущенной общественностью" подразумеваются работодатели офисных работников, чтобы не залипали в рабочее время?
И в другом дело, ютуб не принадлежит России и заблокировать нежелательный для себя контент власти не в состоянии. Так что будет критика, которую не остановить.
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19
ya da Полчаса назад
Блокнуть одно говно, чтобы подкинуть свежачка
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Все дело в том что на ютубе много технических роликов, обучающих, по различному ремонту, информационных и прочих....и заблокировать ютуб сейчас было бы глупо.
Если мне что то нужно по ремонту, открываю ютуб и смотрю с благодарностью тем кто это записал и выложил.
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27k
ПаганецЪ Полчаса назад
Эту "общественность" гнать с экранов ссаными тряпками!
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16k
Kostick Полчаса назад
надо блокировать тех, кто призывает блокировать.
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60
Alex Полчаса назад
"общественность" это тот ,кого заблокировали, он обиделся и поэтому "призывает" заблокировать площадку ? Ну так если не нравится площадка, так не пользуйся нею, все просто
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973
КиriIL Полчаса назад
Я как то зашел на рутюб, и там меня пытались заствить посмотреть рекламу длиной в минуту! меня хватило на 3 секунды, больше я туда не заходил
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981
adssaf afasffdsga 36 минут назад
Альтернатива ютубу это не просто какой-то там работающий сервис. Это контент. Можно сделать замену ютубу в Китае - там за миллиард пользователей, они контента на делают сколько надо. В России нельзя - у нас от силы 200 миллионов наберётся и то если с беларусами и русскоговорящих блогерами из других стран. И контента не наделают, и смотреть некому. И нужно понимать, что многие от ютуба не откажутся - у меня есть интересующие меня контентмейкеры из Сербии, Эстонии, Японии, Китая, Кореи и далее по списку. И от них я отказываться не намерен - я их смотрю давно, я с ними давно общаюсь, пусть и не со всеми. И кроме того - многого контента в ру сегменте тупо нету, в частности - очень туго с мануалами разного рода, разборами проблем и неисправностей.
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73
Артём 36 минут назад
Ох уж эта анонимная общественность.
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August

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