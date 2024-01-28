В Госдуме рассказали о большом количестве сообщений от общественности с просьбой заблокировать Youtube

Разговоры о блокировке Ютуб идут с весны 2022-го. Тут мнения расходятся: одни говорят, что нужно заблокировать и всё. Другие резонно замечают, что видеохостингу надо сначала сделать полноценную альтернативу.

Ещё в прошлом году обещали доработать сервисы Rutube и VK Play. Сделать их такими же функциональными и удобными, как американский сервис, а затем уже возвращаться к вопросу блокировки Ютуб. Пока ВК и Рутуб до ума не довели. Да, на них можно спокойно смотреть видео и они действительно стали работать лучше, но это ещё не альтернатива Youtube.

Но вопрос с блокировкой всё равно всплывает - то тут, то там. Например, на этой неделе проходило заседание Общественной палаты. Среди прочих вопросов, обсудили и будущее Ютуба. Среди самых ярых сторонников его блокировки оказался блогер Стас Васильев, многие знают его под псевдонимом Стас «Ай, как просто!»