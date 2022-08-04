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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6558 постов • 740 подписчиков подписаться
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Youtube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Youtube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Автор:
04 августа 2022 22:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: блогер   блокировка   гоблин   дмитрий пучков   канал   переводчик   скандал   ютуб   
2231
3

Без всяких объяснений. Удалил - и до свидания.

С начала спецоперации Дмитрий Юрьевич занял пророссийскую позицию. И не уставал говорить о поддержке действий армии РФ как на своём, так и на сторонних каналах. Как он считает, это и вышло ему боком:

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«В сообщении написано, что я нарушил правила сообщества. Какие правила нарушил и где именно — никогда не объясняют. Они не считают нужным что бы то ни было объяснять, снесли — до свидания».

Восстанавливать или заводить новый канал Дмитрий Юрьевич не планирует:

«Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба со мной, а не с каналом. Вот я неугодный, поэтому канал удалили. Если я заведу другой, его удалят точно так же. Причина единственная — пророссийская позиция. Если я гражданин своей страны и к своей стране отношусь положительно, то в рамках американской демократии это недопустимо. Я свою страну должен ненавидеть и всячески ей гадить, а если я этим не занимаюсь, то на американских ресурсах мне не место».

На канала Пучкова размещено 5 тысяч роликов, у него было 3 миллиона подписчиков. Блогер, переводчик, эксперт с мировым именем, патриот своей Родины и просто умный мужик добавил, что ещё 1,5 года назад перенёс все ролики на «Рутуб», «Яндекс» и «ВКонтакте».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: блогер   блокировка   гоблин   дмитрий пучков   канал   переводчик   скандал   ютуб   
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42  комментария
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7k
Борис Карабанов 5 часов назад
Я извиняюсь, конечно, но когда суперпатриоты-эксперты широкого профиля заводят каналы и аккаунты на вражеских ресурсах, а потом плачут, что их там притесняют, то возникает справедливое подозрение в биполярном расстройстве их психики.
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304
adssaf afasffdsga Минуту назад
"что ещё 1,5 года назад перенёс все ролики на «Рутуб», «Яндекс» и «ВКонтакте»." - да он гений.
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0
0k322 8 минут назад
Бухал солдат,слеза катилась
Из уцелевших чудом глаз
И на груди его светилась
Медаль за спертый унитаз…
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2k
внезапный енот 18 минут назад
есть же отечественные ресурсы..долой иностраншину
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1k
Павел Астахов Час назад
Зато видео со всякими собчачками-соболями с накрученными просмотрами в своболном доступе и без ращницы, что там все ложь и провокация, глааное, что против России
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6k
Кот Час назад
Когда работаешь на какой то платформе которая принадлежит не тебе, надо четко отдавать себе отчет что это временно. И закрыть могут в любой момент.
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16k
Vital Idol 2 часа назад
В Google пояснили, что удаление канала последовало после третьего страйка за 90 дней...

у кучу людей за страйки закрыли каналы. гоблин 100500-й..
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−23
apached8t 2 часа назад
Цензура КПСС и КГБ детский лепет по сравнению с церберами демократизма.
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3k
Сергей Лаврушкин 2 часа назад
ну правильно, ведь запретили же распространять фейки...
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8
Ипполит Воробьянинов Сергей Лаврушкин 2 часа назад
Аргументируй
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36k
Алексей 2 часа назад
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5k
Wadim 3 часа назад
Всё объяснено

Канал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова был удалён из-за нарушения политики в отношении разжигания ненависти. Об этом поздно вечером 4 августа пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Google.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», указали в компании.

Там также добавили, что политика видеохостинга запрещает контент, в котором «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», включая спецоперацию на Украине. В Google пояснили, что удаление канала последовало после третьего страйка за 90 дней.
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6k
Shtoppi 3 часа назад
Американская "свобода слова" и "демократия" во всей своей уродливой красе.
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28k
Ashabad 3 часа назад
Ютуб усиленно работает над тем, чтобы появились альтернативные площадки. Ещё немного, и блокировка Ютуба в России пройдёт вообще безболезненно.
А пока подписываемся на его каналы на других ресурсах

https://oper.ru/news/read.php?t=1051625096https://oper.ru/news/read.php?t=1051625096
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8k
Rado 3 часа назад
Час назад из-за ДимЮрича спецом зарегился на рутубе.

Хрен они нас заткнут!
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3k
Александр 3 часа назад
Уже разблокировали. Расходимся.
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2k
Бровеносец в потёмках 4 часа назад
Эх.... Ну хоть "Солженицынские чтения" Клим Саныч к себе утянул, так что, надеюсь, будут выходить и дальше.
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4k
Олег Данилов 4 часа назад
Ну считай отключили телевизор исторические ролики Клим Жуков, Егор Яковлев, Реми Майснер, Баир, Борис Витальевич Юлин. Все накрылось холодной звездой эскимоски ...
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6k
Tim_G 5 часов назад
ждем невиданого доселе прироста пиратского киноконтента в переводе "Полный Пэ"!

Категорически приветствую!
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14k
Алексей 5 часов назад
Ну дык и у нас запрещают каналы с "неправильной" позицией.
В чем вопрос? - обычная инфовойна со своими героями и жертвами.
И дай создатель, чтобы эти жертвы всегда были лишь виртуальные...
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−66
Thomsen 5 часов назад
<эксперт с мировым именем>

а в какой именно области он эксперт "с мировым именем"?
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11k
Dihydrogen Monoxide 5 часов назад
свобода слова...
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