Youtube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Без всяких объяснений. Удалил - и до свидания.
С начала спецоперации Дмитрий Юрьевич занял пророссийскую позицию. И не уставал говорить о поддержке действий армии РФ как на своём, так и на сторонних каналах. Как он считает, это и вышло ему боком:
«В сообщении написано, что я нарушил правила сообщества. Какие правила нарушил и где именно — никогда не объясняют. Они не считают нужным что бы то ни было объяснять, снесли — до свидания».
Восстанавливать или заводить новый канал Дмитрий Юрьевич не планирует:
«Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба со мной, а не с каналом. Вот я неугодный, поэтому канал удалили. Если я заведу другой, его удалят точно так же. Причина единственная — пророссийская позиция. Если я гражданин своей страны и к своей стране отношусь положительно, то в рамках американской демократии это недопустимо. Я свою страну должен ненавидеть и всячески ей гадить, а если я этим не занимаюсь, то на американских ресурсах мне не место».
На канала Пучкова размещено 5 тысяч роликов, у него было 3 миллиона подписчиков. Блогер, переводчик, эксперт с мировым именем, патриот своей Родины и просто умный мужик добавил, что ещё 1,5 года назад перенёс все ролики на «Рутуб», «Яндекс» и «ВКонтакте».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Из уцелевших чудом глаз
И на груди его светилась
Медаль за спертый унитаз…
у кучу людей за страйки закрыли каналы. гоблин 100500-й..
Канал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова был удалён из-за нарушения политики в отношении разжигания ненависти. Об этом поздно вечером 4 августа пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Google.
«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», указали в компании.
Там также добавили, что политика видеохостинга запрещает контент, в котором «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», включая спецоперацию на Украине. В Google пояснили, что удаление канала последовало после третьего страйка за 90 дней.
А пока подписываемся на его каналы на других ресурсах
https://oper.ru/news/read.php?t=1051625096https://oper.ru/news/read.php?t=1051625096
Хрен они нас заткнут!
Категорически приветствую!
В чем вопрос? - обычная инфовойна со своими героями и жертвами.
И дай создатель, чтобы эти жертвы всегда были лишь виртуальные...
а в какой именно области он эксперт "с мировым именем"?