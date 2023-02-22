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Грустная история сестёр Сазерленд, чьи волосы принесли им миллионы

Грустная история сестёр Сазерленд, чьи волосы принесли им миллионы

Автор:
22 февраля 2023 18:05
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   девушки   знаменитости   интересное   история   слава   
1931
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Сара, Виктория, Изабелла, Грейс, Наоми, Дора и Мэри Сазерленд родились в период с 1845 по 1862 годы в бедной семье на ферме. Мама девочек скончалась вскоре после рождения последнего ребенка, оставив отца с мыслями о том, где заработать деньги, чтобы прокормить всех.

С самого детства девочек мама наносила на их волосы тоник, рецепт которого знала она и её муж. Он не очень хорошо пах, но эффект был ошеломительным: волосы росли длинными и густыми, так что все сестры могли похвастаться прекрасной гривой невероятной длины. Самые короткие волосы были у старшей - 90 см, а у остальных длина достигала от 1,2 до 1,8 м, кроме Виктории - её волосы достигали целых 2,10 м.

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Вот именно на своих дочках отец и решил заработать. Он создал вокальный ансамбль "Семь сестёр Сазерленд", и они начали исполнять церковные песни и старинные баллады. Говорят, что девушки пели-то не очень хорошо, но зрители приходили не за тем, чтобы послушать их голоса. Они приходили, чтобы полюбоваться на семерых очаровательных девочек. В своих белых нарядах, с длинными пышными волосами, они напоминали феечек. И у всех зрителей был лишь один вопрос на устах - как им удалось отрастить такие косы?

Именно в тот момент у отца девушек возникла идея. Он улучшил формулу волшебного эликсира, избавив её от основного недостатка - отталкивающего запаха, назвал его "Лучший тоник для волос на Земле" (ну а как иначе?) и начал продавать.

Пока девушки разъезжали по стране, Флетчер Сазерленд активно продавал тоник для волос по цене полутора долларов за бутылку, что, кстати, равнялось недельному заработку среднего класса. Семья Сазерленд быстро обогатилась, заработав около трёх миллионов долларов.


После смерти отца в 1888 году, девушки построили огромный особняк, на который не жалели денег. Но ещё до того, как дом был построен, умерла одна из сестер - Наоми. Это стало для сестёр серьёзным ударом, но жизнь продолжалась, деньги всё также были в изобилии, и девушки себе ни в чём не отказывали: алкоголь, наркотики, вечеринки...

В результате, младшая сестра Мэри оказалась в психиатрической клинике, ведь у неё с самого детства были проблемы психологического характера, а такой образ жизни всё только усугубил. Дора страдала от опиумной зависимости и позже погибла в автокатастрофе. Затем умерла Сара. Ещё одну сестру - Викторию - выгнали из дома, когда она вышла замуж за молодого человека, почти на тридцать лет младше её.


В 1920-х годах, когда в моду пришла прическа "боб", сёстры стали пережитком прошлого, архаизмом.

В 1946 году в возрасте 92 лет умерла последняя из сестер, Грейс, её похоронили в безымянной могиле. Несчастные сёстры были окончательно забыты.

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Метки: Прошлое   девушки   знаменитости   интересное   история   слава   
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14k
Kucher 52 минуты назад
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731
Rom Полчаса назад
Ну пипец история! Как я без этого жил?
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20k
Corvus Corax 51 минуту назад
"И у всех зрителей был лишь один вопрос на устах - как им удалось отрастить такие косы?"

Ни на одном снимке кос нет... Дохлая Галочка даже не знает, что такое коса...
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Галочка, которая умерла

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