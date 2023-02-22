Грустная история сестёр Сазерленд, чьи волосы принесли им миллионы

Вот именно на своих дочках отец и решил заработать. Он создал вокальный ансамбль "Семь сестёр Сазерленд", и они начали исполнять церковные песни и старинные баллады. Говорят, что девушки пели-то не очень хорошо, но зрители приходили не за тем, чтобы послушать их голоса. Они приходили, чтобы полюбоваться на семерых очаровательных девочек. В своих белых нарядах, с длинными пышными волосами, они напоминали феечек. И у всех зрителей был лишь один вопрос на устах - как им удалось отрастить такие косы?