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Что можно было девушке-подростку в Средневековой Руси

Что можно было девушке-подростку в Средневековой Руси

Автор:
02 января 2023 20:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   девушки   женщины   интересное   история   правила   русь   традиции   
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Согласно Уставу князя Ярослава от 11 века, уже в 13 лет девушка признавалась пригодной для замужества. Для юношей возраст брака начинался с 15 лет.
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Метки: Прошлое   девушки   женщины   интересное   история   правила   русь   традиции   
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11  комментариев
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2k
Yus Час назад
"Немецкий Герберштейн" уж точно оставил точнейшие записи. Верю, сразу и безоговорочно.
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4k
Николаевич Минуту назад
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41k
KiploksAKS 3 минуты назад
Вообще-то, у Герберштейна
достоверные сведения чередуются с дикой чушью, которую ему скармливали скучающие русские собеседники.
"Между реками Волгой и Яиком... есть некое семя, в общем очень похожее на семя дыни, только немного крупнее и круглее; если его зарыть в землю, то из него вырастает нечто, очень похожее на ягненка, в пять пядей вышиной, оно называется на их языке Баранец, что значит ягненочек, ибо оно имеет голову, глаза, уши и все прочее в виде недавно родившегося ягненка и, кроме того, снабжено тончайшей шкуркой, которые весьма многие в тех странах употребляют для подкладки шапок. Сверх того... это растение, если только позволительно назвать его растением, имеет и кровь, но мяса у него нет, а вместо мяса есть какое-то вещество, очень похожее на мясо раков. Затем копыта его не роговые, как у ягненка, а покрыты чем-то вроде волос, наподобие рога. Корень у него находится у пупка или посредине живота. Живет оно до тех пор, пока сам корень, истребив вокруг себя травы, не засохнет от недостатка корма. Это растение обладает изумительной сладостью, почему его с жадностью ищут волки и прочие хищные звери" (З. Герберштейн. Записки о московитских делах).
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1k
КАКАнгел 6 минут назад
А давайте поговорим о светлых и свободных временах до того как наших предков загнали под ярмо исусничества и вырезали всех кому была дорога свобода и родная вера ?? Вспомним как бородатые мрази в рясах придумывали легенду о татара-монголах (и татары и монголы не знали об этом пока им не рассказали русские о всяких там ханах ) чтобы скрыть резню родноверов . А ведь до христианства были праздники и к любви и плотским утехам народ относился легче и было много увеселений с легким эротическим подтекстом .
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63k
doker 11 минут назад
В Малороссии, а потом и на Кубани существовал интересный обычай...

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41k
Игорь Полчаса назад
" Сигизмунд Герберштейн"

Заставьте поляков написать историю Руси, что они напишут?
(М.Н. Задорнов)
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31k
Юр21 40 минут назад
Где вы всё это говнище нагребаете?
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1k
Александр Потёмкин 52 минуты назад
Реферат задали?

Может, конечно, в 20 уже "старородящей" считалась, но зато в 25 уже "всё знала", и нормально замуж выходила, а в 13-14 лет - так это "отцовское" желание - сбагрить подальше....
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