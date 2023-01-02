Что можно было девушке-подростку в Средневековой Руси

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Согласно Уставу князя Ярослава от 11 века, уже в 13 лет девушка признавалась пригодной для замужества. Для юношей возраст брака начинался с 15 лет.
Уже в 35 лет женщина считалась старой, а к 40-50 годам (если доживала), когда наступала менопауза вынуждена была вообще спать с мужем по отдельности.
Интересные заметки о положении женщин оставил Сигизмунд Герберштейн. Он был немецким политиком и дипломатом, он прожил в Москве несколько лет и знал русский язык.
Интересные заметки о положении женщин оставил Сигизмунд Герберштейн. Он был немецким политиком и дипломатом, он прожил в Москве несколько лет и знал русский язык.
Герберштейн звал русских женщин затворницами. Барышням из благородных семей было запрещено общаться с противоположным полом, кроме отца и священника.
Причём, чем богаче была семья, тем меньше свободы было у девушки. Она целые дни проводила в отдельной комнате, в компании сестёр и нянек, а из развлечений у неё было рукоделие и молитва.
Девочки из крестьянских семей были намного свободнее. Они следили за хозяйством, работали в поле. Но взрослеющие девушки всегда находились под присмотром старших родственников.
Причём, чем богаче была семья, тем меньше свободы было у девушки. Она целые дни проводила в отдельной комнате, в компании сестёр и нянек, а из развлечений у неё было рукоделие и молитва.
Девочки из крестьянских семей были намного свободнее. Они следили за хозяйством, работали в поле. Но взрослеющие девушки всегда находились под присмотром старших родственников.
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Для незамужних дворянок единственной возможностью на время вырваться от домашнего очага был поход в церковь воскресным утром. Но и в этом случае её непременно сопровождал опекун-мужчина. Без присутствия отца или старшего брата девушка не могла совершать покупки и разговаривать с незнакомцами.
Внимательные взгляды других мужчин считались очень оскорбительными и даже могли спровоцировать конфликт. Да уж, возможностей завести знакомство (не говоря уж о романе) у молодых людей было катастрофически мало.
Внимательные взгляды других мужчин считались очень оскорбительными и даже могли спровоцировать конфликт. Да уж, возможностей завести знакомство (не говоря уж о романе) у молодых людей было катастрофически мало.
Ранний брак и такие жёсткие ограничения были с единственной целью - сохранить целомудрие девушки до замужества. Если девочку скомпрометировали или она, не дай бог, беременела, то и на неё, и на родителей ставили клеймо вечного и несмываемого позора. Соседи шутили, а у барышни практически не было шанса хорошо выйти замуж. Нетрудно догадаться, что девочки добровольно обходили мужчин за три улицы.
Если опираться на современную статистику, 27% россиянок встречают будущего супруга среди друзей, 19% во время учёбы, а 10% - случайно. Сегодня средний возраст вступления в брак составляет от 25 до 35 лет.
В Средние века жениха для дочери выбирали родителей, а в 25 лет она уже считалась "засидевшейся". Была уверенность, что чем позже женщина выходила замуж, то меньше шансов у неё было родить здоровых детей. Но выход был и тут: для мужчин не было верхнего порога для вступления в брак - самое главное, чтобы был обеспечен и здоров.
В Средние века жениха для дочери выбирали родителей, а в 25 лет она уже считалась "засидевшейся". Была уверенность, что чем позже женщина выходила замуж, то меньше шансов у неё было родить здоровых детей. Но выход был и тут: для мужчин не было верхнего порога для вступления в брак - самое главное, чтобы был обеспечен и здоров.
Так что, "поздних" и скомпроментированных девушек забирали под своё крыло вдовцы и мужчины в возрасте. Лишь священники придерживались самых строгих брачных правил.
Интересно, что невеста могла отказать жениху, ведь за брак против воли был крупный штраф. А если дочь, в попытке спастись от нежеланного брака, совершала суицид, то отца судили как за убийство.
Интересно, что невеста могла отказать жениху, ведь за брак против воли был крупный штраф. А если дочь, в попытке спастись от нежеланного брака, совершала суицид, то отца судили как за убийство.
А для 13-летней девочки, которая только-только выходила замуж, быт практически не менялся. Она оставалась точно такой же затворницей, только уже в чужом доме.
Современники отмечали интересный обычай на Руси: когда дом посещал уважаемый гость, то жена хозяина должна была налить ему чарку крепкого спиртного и поцеловать в губы. Этнограф Костомаров Н. И. писал, что в русских домах над входом висела плеть, предназначавшаяся для жены. Ею, по традиции, муж должен был периодически стегать свою супругу. Вроде как через побои женщина (да и дети тоже) "очищалась". А если муж не устраивал регулярного битья, то его считали не только слабовольным, но и равнодушным... Да уж, Средние века, что с них взять.
Современники отмечали интересный обычай на Руси: когда дом посещал уважаемый гость, то жена хозяина должна была налить ему чарку крепкого спиртного и поцеловать в губы. Этнограф Костомаров Н. И. писал, что в русских домах над входом висела плеть, предназначавшаяся для жены. Ею, по традиции, муж должен был периодически стегать свою супругу. Вроде как через побои женщина (да и дети тоже) "очищалась". А если муж не устраивал регулярного битья, то его считали не только слабовольным, но и равнодушным... Да уж, Средние века, что с них взять.
И по сути, настоящая свободная жизнь у женщины начиналась только после смерти мужа. То есть тринадцатилетняя вдова была вправе наследовать и распоряжаться движимым (с 11 века) и недвижимым (с 14 века) имуществом.
Вдовы занимались ремеслом: пряли, ткали, а некоторые даже и кузнечным. Если статус позволял, то могли и торговлю вести, а также участвовать в политической и культурной жизни города или даже государства.
Лучше всего жилось купеческим жёнам. У них было право самостоятельно вести бизнес от имени мужа, заводить всякие полезные и деловые знакомства и ходить там, где хочется.
Вдовы занимались ремеслом: пряли, ткали, а некоторые даже и кузнечным. Если статус позволял, то могли и торговлю вести, а также участвовать в политической и культурной жизни города или даже государства.
Лучше всего жилось купеческим жёнам. У них было право самостоятельно вести бизнес от имени мужа, заводить всякие полезные и деловые знакомства и ходить там, где хочется.
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достоверные сведения чередуются с дикой чушью, которую ему скармливали скучающие русские собеседники.
"Между реками Волгой и Яиком... есть некое семя, в общем очень похожее на семя дыни, только немного крупнее и круглее; если его зарыть в землю, то из него вырастает нечто, очень похожее на ягненка, в пять пядей вышиной, оно называется на их языке Баранец, что значит ягненочек, ибо оно имеет голову, глаза, уши и все прочее в виде недавно родившегося ягненка и, кроме того, снабжено тончайшей шкуркой, которые весьма многие в тех странах употребляют для подкладки шапок. Сверх того... это растение, если только позволительно назвать его растением, имеет и кровь, но мяса у него нет, а вместо мяса есть какое-то вещество, очень похожее на мясо раков. Затем копыта его не роговые, как у ягненка, а покрыты чем-то вроде волос, наподобие рога. Корень у него находится у пупка или посредине живота. Живет оно до тех пор, пока сам корень, истребив вокруг себя травы, не засохнет от недостатка корма. Это растение обладает изумительной сладостью, почему его с жадностью ищут волки и прочие хищные звери" (З. Герберштейн. Записки о московитских делах).
Заставьте поляков написать историю Руси, что они напишут?
(М.Н. Задорнов)
Юморил бы дальше - не прослыл фуфломётом.)
Может, конечно, в 20 уже "старородящей" считалась, но зато в 25 уже "всё знала", и нормально замуж выходила, а в 13-14 лет - так это "отцовское" желание - сбагрить подальше....