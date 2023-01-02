Что можно было девушке-подростку в Средневековой Руси

А для 13-летней девочки, которая только-только выходила замуж, быт практически не менялся. Она оставалась точно такой же затворницей, только уже в чужом доме.

Современники отмечали интересный обычай на Руси: когда дом посещал уважаемый гость, то жена хозяина должна была налить ему чарку крепкого спиртного и поцеловать в губы. Этнограф Костомаров Н. И. писал, что в русских домах над входом висела плеть, предназначавшаяся для жены. Ею, по традиции, муж должен был периодически стегать свою супругу. Вроде как через побои женщина (да и дети тоже) "очищалась". А если муж не устраивал регулярного битья, то его считали не только слабовольным, но и равнодушным... Да уж, Средние века, что с них взять.