<<«Эмигрировать пока не могу»: Лия Ахеджакова призналась, что не может покинуть Россию>>

Лия Ахеджакова в последнее время стала очень знаменита, но не благодаря своей актёрской карьере. Актриса театра и кино высказывает свою антироссийскую позицию в интервью. Из-за этого её лишили ролей в "Современнике".
Лия Ахеджакова обратилась к правозащитникам, чтобы они добились какого-то вразумительного ответа от Департамента культуры Москвы. В данный момент звезда «Современника» считается рядовой пенсионеркой. Она призналась, что ей предлагали покинуть страну, но она отказалась.
Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст.
Как оказалось, не всё так плохо, как говорит актриса. Шахназаров рассказал, что Ахеджакову никто не увольнял.
Мне ребята из труппы «Современника» сказали, что Лию Ахеджакову из театра никто не увольнял. Просто закрыли спектакль. Деньги она получает, у нее ставка там какая-то.
При этом он подчеркивает, что никогда не считал Лию Меджидовну великой — наоборот, по его словам, она посредственная актриса. Просто ее неожиданно возвели в высокий ранг и теперь раскручивают.
Источник:
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Очень хочется, но западные кураторы пока не разрешают ))))))))))
И в чем проблема?! "Уволить в связи с выходом на пенсию" вполне сойдет для ответа из Департамента культуры.
Уж пора бы успокоиться по поводу отсутствия средств к существованию у этой очень пожилой женщины.