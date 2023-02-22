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«Эмигрировать пока не могу»: Лия Ахеджакова призналась, что не может покинуть Россию

«Эмигрировать пока не могу»: Лия Ахеджакова призналась, что не может покинуть Россию

Автор:
22 февраля 2023 11:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ахеджакова   Россия   Свременник   интересное   театр   фото   шоу бизнес   эмиграция   
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Лия Ахеджакова в последнее время стала очень знаменита, но не благодаря своей актёрской карьере. Актриса театра и кино высказывает свою антироссийскую позицию в интервью. Из-за этого её лишили ролей в "Современнике".

Лия Ахеджакова обратилась к правозащитникам, чтобы они добились какого-то вразумительного ответа от Департамента культуры Москвы. В данный момент звезда «Современника» считается рядовой пенсионеркой. Она призналась, что ей предлагали покинуть страну, но она отказалась.

Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст.

Как оказалось, не всё так плохо, как говорит актриса. Шахназаров рассказал, что Ахеджакову никто не увольнял.

Мне ребята из труппы «Современника» сказали, что Лию Ахеджакову из театра никто не увольнял. Просто закрыли спектакль. Деньги она получает, у нее ставка там какая-то.

При этом он подчеркивает, что никогда не считал Лию Меджидовну великой — наоборот, по его словам, она посредственная актриса. Просто ее неожиданно возвели в высокий ранг и теперь раскручивают.

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Метки: Ахеджакова   Россия   Свременник   интересное   театр   фото   шоу бизнес   эмиграция   
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18  комментариев
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30
Александр 58 минут назад
Извиниться забыла
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3k
MPEG-8 Минуту назад
Зачем эту старую плесень таскаете по статьям.
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741
Kra 3 минуты назад
Это лишний раз доказывает, что у нас за инакомыслие никого не сажают. )
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7k
Том Сойер 8 минут назад
Старая, мерзкая, хитрая сука!!!
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1k
pka2004 9 минут назад
Да скорей бы уж бабка определилась. Плакать не будем.
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10k
Shtoppi 11 минут назад
<<«Эмигрировать пока не могу»: Лия Ахеджакова призналась, что не может покинуть Россию>>
-----------
Очень хочется, но западные кураторы пока не разрешают ))))))))))
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9k
Фомич 15 минут назад
Лия Ахеджакова обратилась к правозащитникам, чтобы они добились какого-то вразумительного ответа от Департамента культуры Москвы. В данный момент звезда «Современника» считается рядовой пенсионеркой.

И в чем проблема?! "Уволить в связи с выходом на пенсию" вполне сойдет для ответа из Департамента культуры.
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5k
alex 22 минуты назад
да пусть валит куда хочет или не хочет, задолбала старуха иззаплинтусная
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14k
Kucher 23 минуты назад
Да хватит уже про эту старую сволочь писать!
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28k
albedo Полчаса назад
У нее пенсия московская тысяч 120-130 с учетом надбавки за звание народной артистки плюс надбавка к пенсии за госпремию.
Уж пора бы успокоиться по поводу отсутствия средств к существованию у этой очень пожилой женщины.
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9k
Владимир 39 минут назад
Ребята, давайте поможем Лие свалить за бугор. Старая прошмандовка!
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28k
Ваня 40 минут назад
а чем она знаменита, капитал (творческий) заработала еще в 70-х годах, то сейчас чем?..
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1k
Максим Макашев 57 минут назад
пока эта старушка будет находиться в России, то на ней будут хайповать. Как только сдриснет за бугор - подохнет в одиночестве и безвестности.
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9k
Игорь 58 минут назад
стесняюсь спросить - кто такой Дима Крымов?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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