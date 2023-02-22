<<«Эмигрировать пока не могу»: Лия Ахеджакова призналась, что не может покинуть Россию>>

Как оказалось, не всё так плохо, как говорит актриса. Шахназаров рассказал, что Ахеджакову никто не увольнял.

Мне ребята из труппы «Современника» сказали, что Лию Ахеджакову из театра никто не увольнял. Просто закрыли спектакль. Деньги она получает, у нее ставка там какая-то.

При этом он подчеркивает, что никогда не считал Лию Меджидовну великой — наоборот, по его словам, она посредственная актриса. Просто ее неожиданно возвели в высокий ранг и теперь раскручивают.

