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Анастасия Волочкова потребовала от Лазарева цветы и открытку в качестве извинений

Анастасия Волочкова потребовала от Лазарева цветы и открытку в качестве извинений

Автор:
22 марта 2024 19:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лазарев   Юмор   балерина   волочкова   интересное   фото   шоу бизнес   
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Началось всё с того, что Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой.

Анастасия Волочкова всё никак не может забыть то, что Сергей Лазарев отказался с ней сделать фотографию. Это было на красной дорожке премии «Золотой граммофон» ещё в 2023 году. Волочкова подошла к певцу, предложив попозировать вместе, а тот просто извинился и ушёл.

Такой поступок очень обидел Волочкову. После него она несколько месяцев оскорбляла Сергея, который извинился уже несколько раз: на шоу и в социальных сетях и на мероприятиях. Однако, глубина обиды оказалась настолько велика, что балерина до сих пор таит обиду. Лазарев недавно стал гостем на шоу Павла Воли, где таки сфотографировался с Волочковой. Правда, только с картонной.

Анастасия отреагировала на этот поступок на своей странице, заявив, что теперь ей снова нужны извинения. В качестве цветов и открытки, а также этой картонной копии.

«Вот и сфотографировались с Сергеем Лазаревым. Это случилось. С большим удовольствием отношусь к Сергею и его творчеству. Однако, традиционно… Мужчина, признавший свою оплошность, в качестве извинения преподносит женщине цветы и открытку. К чужеродным западным ценностям в форме картонных фото и иных предпочтений… я отношусь терпимо. Так как это индивидуальный выбор каждого человека. Но мое фото с Мальдив выбрали красивое. Вертикальный шпагат Волочковой. Вот бы эту конструкцию получить в качестве подарка для моего царственного дома», — написала в своем блоге Анастасия.

Можно бесконечно смотреть, как Анастасия Волочкова пытается вернуть былую славу, исполняя какую-то дичь. Например, на прошлых выходных она устроила автограф-сессию на выборах.

Анастасия Волочкова пришла на выборы со своими фотографиями, забрала у сотрудников ручку и принялась расписываться. Не там, где надо.

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Метки: Лазарев   Юмор   балерина   волочкова   интересное   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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299
Dmitry N 57 минут назад
Забанить покемонку!)
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586
Шэльмавье фон Шольценко 8 минут назад
Чудовище .
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247
golubtcov31@mail.ru Шэльмавье фон Шольценко Минуту назад
Обе!
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
кто бы этой престарелой "королеве" балета с пониженной соц.ответственностью объяснил..что с ней уже токсично фототься..не изгадив свою репутацию..хотя..у пособника бандерлогов Лазарева ее и так уже нет)
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5k
Tuskub Полчаса назад
Волочкова опустилась до состояния дешевой содержанки (а по визуализации - до бичёвки) ИМХО
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31k
Axel 39 минут назад
Какая всё-таки скромная тетка...
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25
DuckTales 41 минуту назад
Ну, у них свой мир и свои обидки
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23k
Слепой Пью 48 минут назад
Может, картонному муляжу Сволочковой три петушиных пера приклеить к заднице? И сфотографировать хоть с кем? (Покемонке приготовиться!)
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4849 постов (4637 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351380



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