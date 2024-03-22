Анастасия Волочкова потребовала от Лазарева цветы и открытку в качестве извинений

Такой поступок очень обидел Волочкову. После него она несколько месяцев оскорбляла Сергея, который извинился уже несколько раз: на шоу и в социальных сетях и на мероприятиях. Однако, глубина обиды оказалась настолько велика, что балерина до сих пор таит обиду. Лазарев недавно стал гостем на шоу Павла Воли, где таки сфотографировался с Волочковой. Правда, только с картонной.