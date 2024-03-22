Анастасия Волочкова потребовала от Лазарева цветы и открытку в качестве извинений

Началось всё с того, что Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой.
Анастасия Волочкова всё никак не может забыть то, что Сергей Лазарев отказался с ней сделать фотографию. Это было на красной дорожке премии «Золотой граммофон» ещё в 2023 году. Волочкова подошла к певцу, предложив попозировать вместе, а тот просто извинился и ушёл.
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Такой поступок очень обидел Волочкову. После него она несколько месяцев оскорбляла Сергея, который извинился уже несколько раз: на шоу и в социальных сетях и на мероприятиях. Однако, глубина обиды оказалась настолько велика, что балерина до сих пор таит обиду. Лазарев недавно стал гостем на шоу Павла Воли, где таки сфотографировался с Волочковой. Правда, только с картонной.
Анастасия отреагировала на этот поступок на своей странице, заявив, что теперь ей снова нужны извинения. В качестве цветов и открытки, а также этой картонной копии.
«Вот и сфотографировались с Сергеем Лазаревым. Это случилось. С большим удовольствием отношусь к Сергею и его творчеству. Однако, традиционно… Мужчина, признавший свою оплошность, в качестве извинения преподносит женщине цветы и открытку. К чужеродным западным ценностям в форме картонных фото и иных предпочтений… я отношусь терпимо. Так как это индивидуальный выбор каждого человека. Но мое фото с Мальдив выбрали красивое. Вертикальный шпагат Волочковой. Вот бы эту конструкцию получить в качестве подарка для моего царственного дома», — написала в своем блоге Анастасия.
Можно бесконечно смотреть, как Анастасия Волочкова пытается вернуть былую славу, исполняя какую-то дичь. Например, на прошлых выходных она устроила автограф-сессию на выборах.
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Анастасия Волочкова пришла на выборы со своими фотографиями, забрала у сотрудников ручку и принялась расписываться. Не там, где надо.
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