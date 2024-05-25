10 экстремальных мест на земле, где несмотря ни на что живут люди

Тристан-да-Кунья – это небольшой клочок суши в южной части Атлантического океана. Остров площадью меньше сотни квадратных километров. Он является частью британской заморской территории и считается одним из самых удаленных от континентов населенных пунктов. Он расположен в 2816 километрах от Южной Африки, в 3360 километрах от Южной Америки и в 2161 километре к югу от острова Святой Елены. Значительную часть этого пространства занимает вулкан, и не потухший, а вполне себе действующий. В городе проживает около 300 человек, и все они носят 9 фамилий. Главный город поэтически называется Эдинбург семи морей. Здесь есть школа, небольшая больница, почта, магазин, радиостанция, кафе, бассейн, видеомагазин, 2 церкви и полицейский участок. И в нем работает всего один человек. Основное пропитание населения – это домашний скот и урожай картофеля с общественных огородов. Да, несмотря на XXI век, земля тут по-прежнему в коллективной собственности общины и возделывание полей – это одновременно и обязанность и часть жизненного ритуала.