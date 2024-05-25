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10 экстремальных мест на земле, где несмотря ни на что живут люди

10 экстремальных мест на земле, где несмотря ни на что живут люди

Автор:
25 мая 2024 21:10
Сообщество : Путешествия
Метки: Земля   Удивительные   живут   люди   переехать   экстремальные   
2140
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Многие люди хотели бы переехать в более комфортные места для проживания, но на земле есть уголки гораздо хуже. Засуха, холод, торнадо, вечные дожди и исключительная изоляция - все это не мешает жителям населенных пунктов называть эти места своим домом. В этом посте вы увидите удивительные места на планете, в которых, казалось бы, люди жить не могут. Однако эти населенные пункты совсем не заброшены.

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Метки: Земля   Удивительные   живут   люди   переехать   экстремальные   
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1  комментарий
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Павел 16 минут назад
Главное что местным нравиться жить в родных местах.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1878 постов (1821 в горячем)

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