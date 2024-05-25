10 экстремальных мест на земле, где несмотря ни на что живут люди

Многие люди хотели бы переехать в более комфортные места для проживания, но на земле есть уголки гораздо хуже. Засуха, холод, торнадо, вечные дожди и исключительная изоляция - все это не мешает жителям населенных пунктов называть эти места своим домом. В этом посте вы увидите удивительные места на планете, в которых, казалось бы, люди жить не могут. Однако эти населенные пункты совсем не заброшены.
1. Ла-Ринконада, Перу
2. Верхоянск, Россия
3. Сан-Педро-де-Атакама, Чили
4. Алерт - самое северное место в Канаде
5. Тристан-да-Кунья - самое отдаленное место, территория Соединенного Королевства
6. Иттоккортоормиит самый изолированный город Гренландии
7. Мур - столица торнадо, США
8. Даллол - самое жаркое место в Эфиопии
9. Сентрейлия - город в огне, США
10. Черапунджи - самое влажное место в Индии
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