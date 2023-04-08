11 фото о том, как живет народ нилотов в Кении

Чаще всего такие съемки ведут иностранные фотографы, которые показывают образ жизни местных народов с точки зрения гостя. Именно поэтому работы фотографа Мигва Нтига (Migwa Nthiga) уникальны, ведь он сам — кениец, поэтому он знает о жизни африканцев изнутри. Работы Мигвы непринужденные, а герои съемки не стесняются фотографа, не позируют ему, а проживают свои обычные будни. Предлагаем вам посмотреть его серию Walks Of Life, на которой запечатлен народ нилотов.

Эти люди смогли сохранить свой традиционный уклад и живут в гармонии с природой веками. Они, как и их предки столетия назад, также занимаются скотоводством, кочуя в поисках хороших пастбищ. Однако в последние десятилетия перегон скота усложнился продолжающимися засухами. Так что климатический кризис, который, возможно, пока не очень заметен в развитых странах, африканскими народами уже ощущается в полной мере.

Нилоты — это не один народ, это целая группа народов