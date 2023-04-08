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11 фото о том, как живет народ нилотов в Кении

11 фото о том, как живет народ нилотов в Кении

Автор:
08 апреля 2023 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   кения   люди   народ нилотов   фото   
447
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Кениец показал поселение коренного народа изнутри так, как не покажут иностранные фотографы.

Чаще всего такие съемки ведут иностранные фотографы, которые показывают образ жизни местных народов с точки зрения гостя. Именно поэтому работы фотографа Мигва Нтига (Migwa Nthiga) уникальны, ведь он сам — кениец, поэтому он знает о жизни африканцев изнутри. Работы Мигвы непринужденные, а герои съемки не стесняются фотографа, не позируют ему, а проживают свои обычные будни. Предлагаем вам посмотреть его серию Walks Of Life, на которой запечатлен народ нилотов.


Эти люди смогли сохранить свой традиционный уклад и живут в гармонии с природой веками. Они, как и их предки столетия назад, также занимаются скотоводством, кочуя в поисках хороших пастбищ. Однако в последние десятилетия перегон скота усложнился продолжающимися засухами. Так что климатический кризис, который, возможно, пока не очень заметен в развитых странах, африканскими народами уже ощущается в полной мере.

Нилоты — это не один народ, это целая группа народов

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Общая численность нилотов около 10 млн человек, все они разговаривают на нилотских языках

Для съемки Нтига отправился на берег озера Рудольф, где есть нилотское поселение

В его объектив попала повседневная жизнь коренных жителей

Народы Африки в последние годы сталкиваются с последствиями глобального потепления

Им приходится учиться строить свою жизнь в условиях длительной засухи

Нтига считает, что у таких общин есть чему поучиться мировому сообществу

Фотограф стремится донести через свои снимки важность отношений природы и человека

Нилоты веками живут в тандеме с природой и обладают множеством знаний о том, как достичь этой гармонии

Нтига верит, что из жизни подобных общин мы можем извлечь хорошие уроки

Так, нилоты вдохновляют на поиски устойчивых решений по борьбе с климатическим кризисом

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Метки: в мире   интересно   кения   люди   народ нилотов   фото   
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3  комментария
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Алексей Куликов Час назад
Ага, разодеваются так они каждый день.
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svatoy_ejiik 5 минут назад
Все фото постановочные.
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37k
Александр Час назад
Посмотрел, как на украину попал )
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