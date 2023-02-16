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Она резко отозвалась о неверных мужчинах, но тут же получила волну хейта

Автор:
16 февраля 2023 18:09
Метки: twitter   Твиттер   Юмор   верность   измена   комментарии   отношения   смех   
1046
16

Всё началось с импульсивного поста девушки, который она сделала в одной популярной социальной сети. Речь в нём шла о мужской верности, а точее - об её отсутствии. Казалось бы, что могло пойти не так?

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Метки: twitter   Твиттер   Юмор   верность   измена   комментарии   отношения   смех   
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3  комментария
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10k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Если женщины такие честные, то с кем же изменяют мужики?
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250
Гугенот 10 минут назад
Чего-то я не увидел волну хейта... Или у нас разные понимания слова "хейт"?

Из викисловаря: "сленг. проявление ненависти кого-либо к творчеству или деятельности другого человека"
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