Она резко отозвалась о неверных мужчинах, но тут же получила волну хейта

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Всё началось с импульсивного поста девушки, который она сделала в одной популярной социальной сети. Речь в нём шла о мужской верности, а точее - об её отсутствии. Казалось бы, что могло пойти не так?
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10. Данный комментатор считает, что девушки особо ничем и не отличаются от неверных мужчин
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Из викисловаря: "сленг. проявление ненависти кого-либо к творчеству или деятельности другого человека"