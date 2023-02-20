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15 познавательных фактов обо всём на свете

15 познавательных фактов обо всём на свете

Автор:
20 февраля 2023 23:40
Сообщество : Факты
Метки: Любопытные   Познавательные   мозг   на свете   обо всем   факты   
2241
15

Учёные утверждают, что для развития мозга полезно каждый день узнавать новую информацию. В этом посте вы прочитаете любопытные факты, которые расширят ваш кругозор.

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Метки: Любопытные   Познавательные   мозг   на свете   обо всем   факты   
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4  комментария
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8k
Axel 51 минуту назад
"Во время военной диктатуры в Аргентине людей, которые выступали против режима, накачивали наркотиками, похищали и сбрасывали с самолета в океан. К ним привязывали гири, чтобы их тела никогда не нашли"

Или гири из пенопласта, или наркота хреновая. Вероятно они всё-таки всплыли и теперь называются украинцами.
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67k
Timofey 52 минуты назад
14. Знаменитый бренд нижнего белья Victoria Secret был основан Роем Рэймондом,человеком, который стыдился покупать нижнее бельё для своей жены.
И жену его звали Виктория.
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8k
au3 2 часа назад
"Учёные утверждают, что для развития мозга полезно каждый день узнавать новую информацию."

А пост не информация ,а говно. Такое же как "информация" о сосиске якубени.
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