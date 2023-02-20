15 познавательных фактов обо всём на свете

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Учёные утверждают, что для развития мозга полезно каждый день узнавать новую информацию. В этом посте вы прочитаете любопытные факты, которые расширят ваш кругозор.
1.Расстроенный император Калигула решил объявить войну “Посейдону”, Богу океанов. Для этого он приказал своей армии бросать копья в воду
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2. Фотограф Тим Сэмюэл сделал снимок рыбы, плавающей внутри медузы. Хотя её и проглотили, но рыба находится в безопасности и может управлять направлением движения медузы.
4. Во время военной диктатуры в Аргентине людей, которые выступали против режима, накачивали наркотиками, похищали и сбрасывали с самолета в океан. К ним привязывали гири, чтобы их тела никогда не нашли
5. В редких случаях выдавливание прыща на лицевом треугольнике может привести к параличу или инфекции головного мозга
6. Британский мусорщик по имени Майкл Кэрролл выиграл в лотерею 15 миллионов долларов. Он потратил все это на наркотики, украшения и жизнь, полную излишеств. В настоящее время он снова стал сборщиком мусора
7. Во время работы над фильмом " Джанго освобожденный" Леонардо Ди Каприо был вынужден приостановить съемку, так как ему стало стыдно из-за того, что он произнес столько расистских оскорблений в адрес Сэмюэля Л. Джексона
8. В некоторых западных банках есть психологи и консультанты для людей-миллионеров, которые не знают, что делать со своим состоянием
9. Сценаристы Футурамы имеют 3 докторские степени, 7 степеней магистра и вместе имеют более 50 лет учебы в Гарварде
10. В Японии есть групповое мероприятие под названием “Руи Кацу”, где группа людей собирается, чтобы посмотреть грустные видео и поплакать, чтобы снять стресс
11. Создатели аспирина также изобрели лекарство на основе героина для лечения кашля. Это был их самый продаваемый продукт за 8 лет
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Или гири из пенопласта, или наркота хреновая. Вероятно они всё-таки всплыли и теперь называются украинцами.
И жену его звали Виктория.
А пост не информация ,а говно. Такое же как "информация" о сосиске якубени.