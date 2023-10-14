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15 фактов обо всём на свете, которые расширят ваш кругозор

15 фактов обо всём на свете, которые расширят ваш кругозор

Автор:
14 октября 2023 20:58
Сообщество : Факты
Метки: Обо всём   информация   кругозор   мозг   на свете   факты   
2216
16

Учёные утверждают, что для развития нашего мозга, нам необходимо каждый день узнавать что-то новое. В этом посте вы прочитаете ежедневную порцию интересной информации.

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Метки: Обо всём   информация   кругозор   мозг   на свете   факты   
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4  комментария
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121k
parallax Час назад
11.

Особенно это заметно при сильном насморке.
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6k
Трям 7 минут назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
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DarSie

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