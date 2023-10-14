15 фактов обо всём на свете, которые расширят ваш кругозор

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Учёные утверждают, что для развития нашего мозга, нам необходимо каждый день узнавать что-то новое. В этом посте вы прочитаете ежедневную порцию интересной информации.
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2. Пожарные Дубая используют водяные и воздушные реактивные ранцы для тушения пожаров в высотных зданиях
3. Человек по имени Митчелл Хейсман оставил предсмертную записку на 1905 страницах. Ему потребовалось 5 лет, чтобы всё закончить
4. В фильме " Психо" Альфред Хичкок добился нужного звука ударов, нанося их по нескольким дыням
7. Когда снимали фильм "Интерстеллар", то засадили кукурузой 34 тысячи соток. Однако спустя некоторое время продюсеры смогли окупить эти огромные вложения, продав почти весь урожай
8. Единственное, что ел Усэйн Болт на Олимпийских играх в Китае, была жареная курица, так как остальная еда казалась ему слишком странной
9. В 1890 году Винсент Ван Гог совершил попытку самоубийства, он выстрелил себе в грудь из пистолета. Он выжил и даже сумел самостоятельно добраться до больницы, где скончался спустя 29 часов
10. Пифагор подвергал сомнению Астрологию, утверждая, что у пары близнецов, родившихся в один и тот же день, разное будущее
11. Мы всегда вдыхаем больше воздуха через одну ноздрю по сравнению с другой
Когда мы дышим, наши ноздри работают иначе. Обычно всегда одна ноздря является доминирующей, что самое любопытное, так это то, что “доминирующая” ноздря меняется каждые 4 часа.
12. Ученые выяснили, что осьминоги жили раньше динозавров. Эти странные морские существа многое видели в этом мире
13. Есть люди, которые могут видеть цвета, недоступные для большинства. Их называют тетрахроматами
14. Использование недоминантной руки помогает контролировать свои эмоции
Использование недоминантной руки для выполнения повседневных задач в течение двух недель может помочь успокоить ваш темперамент. Исследования показали, что люди с проблемами гнева и плохим самоконтролем могут научиться управлять своим темпераментом, используя “не ту” руку для выполнения своих повседневных задач.
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Особенно это заметно при сильном насморке.