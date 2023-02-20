25 самых ярких реакций осуждённых после оглашения пожизненного приговора

О необычных последних трапезах в камере смертников мы уже писали. А теперь расскажем о необычных эмоциональных всплесках, которые случались у американских преступников в зале суда. А конкретнее — после того, как они узнавали, что в заключении им придётся провести весь остаток своих дней.
Чтобы получить шесть пожизненных сроков, надо очень постараться. Сторонник движения BLM Даррелл Брукс так и поступил. Он въехал на своем внедорожнике в толпу людей, пришедших на рождественский парад в Уокешо (Висконсин), в результате чего погибли 6 человек и пострадали еще 62 человека. Ему предъявили 76 обвинений и приговорили к тюремному заключению общим сроком минимум 800 лет. В ответ Брукс сделал многословное и нелепое заявление, которое длилось несколько часов. В своей речи он отвергал все обвинения, оскорблял окружного прокурора и обвинял судей в том, что они не видят, что он раскаивается. При этом ни разу не извинился за то, что сделал.
Алан Маккарти-младший изначально предстал перед судом по вопросу об опеке над детьми. В ходе процесса он угрожал убить судью. Неудивительно, что его первоначальные проблемы переросли в целый вал огромных проблем, и эта угроза, наряду с угрозами в адрес адвокатов, включая нерожденного ребенка одного из них, принесла ему 20-летний тюремный срок. Услышав плохие новости, Маккарти в очередной раз потерял самообладание. Он проклял суд, назвал судью лжецом, отвесил несколько оскорблений на расовой почве, и его пришлось буквально вытаскивать из зала суда.
Если человек всё потерял, единственное, что ему остаётся, — принять это с достоинством. Или нет. Можно повести себя как Кит Фергюсон и закатить истерику. Он был признан виновным в убийстве своей жены и её отца и приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Фергюсон отказался встать или поднять руку во время вынесения приговора, когда его об этом попросили. Вместо этого он начал костерить судей и заявил, что ему плевать, даже если они его убьют. Перед тем, как его наконец вывели, он успел крикнуть, что видел их всех в аду.
Угрызения совести обычно помогают смягчить суровый приговор, но бывают случаи, когда им неоткуда взяться. Вот и Рэндалл Мур не раскаялся в убийстве жены и стрельбе в полицейского и получил три пожизненных заключения. Во время слушания он прервал заявление своей бывшей тёщи, чтобы сказать ей, что дочь её ненавидела и что она неудачница. Потом заявил, что не испытывает угрызений совести, и обвинил её и всех, кто, по его мнению, был ответственен за то, что ему не давали видеться с сыном. Мур также сказал полицейскому, в которого стрелял, что просто пощадил его. А если бы захотел — убил бы.
Ронни О'Нил убил свою девушку и их общую дочь. В 2021 году он был приговорен к трём пожизненным заключениям подряд плюс ещё 60 лет за то, что судья назвала одним из самых страшных преступлений, которые она когда-либо видела. В последнем слове О'Нил сказал суду, что никто не любил жертв так, как он, и отказался извиняться.
Сет Уэлч и Татьяна Фусари были осуждены за убийство своей 10-месячной дочери: они уморили её голодом. Видео из зала суда, на котором они услышали о пожизненном заключении без права досрочного освобождения, стало вирусным. Фусари начала плакать, а у Уэлча от удивления отвисла челюсть. Выглядело всё это так, будто приговор оказался для них абсолютным шоком. Как будто они понятия не имели, что наказание за такое преступление может быть очень суровым.
В 2017 году называвший себя белым националистом Джереми Кристиан убил двух пассажиров поезда в Портленде и ранил ещё одну пассажирку. После ареста его признали виновным и в других преступлениях на национальной почве. В общей сложности он был виновен в 12 преступлениях. В зале суда убийца вызвал всеобщее возмущение, когда заявил выжившей, что должен был убить и её. Когда жертва сказала, что надеется, что он отправится в ад и сгниёт там, он ответил, что встретит там её.
Когда Луиса Бракамонтеса признали виновным в убийстве двух полицейских, он выглядел очень довольным и даже радостным. Присяжные рекомендовали смертную казнь. Он попал в заголовки газет из-за своего неадекватного поведения в зале суда: смеялся, когда шла речь о его преступлении, или, давая волю гневу, просил его казнить.
Майклу Суонсону было всего 18 лет, и он предстал перед судом за двойное убийство. Сначала он убил продавца магазина во время ограбления, а затем сделал то же самое ещё раз, но уже в другом магазине. Суонсон рассмеялся, когда его признали виновным. Во время вынесения приговора он начал улыбаться. Довольная улыбка буквально не сходила с его лица.
Это один из самых необычных поступков в нашем списке. Такое редко можно ожидать в деле об убийстве. Но факт остаётся фактом: Трей Релфорд обнял отца своей жертвы. Человека, который, несмотря на потерю ребёнка, смог простить убийцу и обнять его в ответ.
Когда Сэнделл Джексон узнал, что ему предстоит провести жизнь в тюрьме за убийство Натана Поттера, он пришел в ярость. Он начал вести себя буйно и на все лады проклинать семью жертвы и судью. Судебным приставам пришлось распылить перцовый баллончик, чтобы успокоить его.
Рики Хэнда осудили за серию вооружённых ограблений. На последнее слушание он явился с рукой на перевязи. Все предположили, что это из-за травмы, которую он получил. Услышав приговор, Хэнд недовольно воскликнул: «Вы только что дали мне 40 лет?». Затем, к полной неожиданности всех находившихся в зале суда, полез в свою перевязь и швырнул горсть экскрементов, которые прятал в бутылке, в собственного адвоката.
Декстер Джонсон был приговорен к смертной казни в 2007 году. В свои 19 лет Джонсон уже сделал солидную карьеру преступника, но последней каплей стало убийство и изнасилование Марии Апарес, а также бандитское нападение с сообщниками, в результате которого погибли ещё два человека. Услышав приговор, Джонсон бросил стул, и судебным приставам пришлось скрутить его. Люди в зале суда были в панике, кто-то даже потерял сознание и его пришлось увезти на машине скорой помощи. Казнь Джонсона была отложена в 2019 году, поскольку суды рассматривали заявления о его умственной отсталости.
Диана Лавджой наняла своего инструктора по стрельбе убить её мужа, с которым она находилась в процессе развода, отягощённого проблемой опеки над их маленьким сыном. Она не хотела делить опеку и отдавать мужу 120 000 долларов в качестве отступных за долю в имуществе. Но преступление, к счастью, не удалось: муж получил ранение и выжил. Оба преступника были пожизненное. Во время оглашения приговора Диана Лавджой потеряла сознание. Её родственники в зале суда рыдали и просили помочь ей. Судья попросил освободить помещение, чтобы медики могли оказать первую помощь.
Ти Джей Лейн подходит на роль хладнокровного убийцы. 18-летнего подростка признали виновным в убийстве трёх человек и ранении ещё троих в результате стрельбы в школе. Лейн появился на заседании суда, где ему вынесли пожизненный приговор, в самодельной футболке с надписью «Убийца», сделанной чёрным маркером. Он улучил момент, развернулся лицом к родственникам своих жертв и показал им средний палец.
Адриан Данн застрелил Ракима Чарльза во время сделки с наркотиками, которая пошла не по плану. Прокуратура указала во время суда, что Данн закоренелый преступник, и его шансы на повторное преступление, исходя из его «послужного списка», очень высоки. Судья согласился и приговорил Данна к пожизненному заключению. Со своей стороны, Данн доказал правоту суда, когда начал драться сразу с пятью приставами, которые пытались его удержать.
В 2018 году профессионального преступника Мэнсона Брайанта осудили за грабёж, похищение людей и вооружённое ограбление. До вынесения приговора он произнёс прочувствованную речь о том, как много неверных решений он принял в своей жизни, что в этом были замешаны наркотики и что он пытается исправиться. Он похвалил всю систему правосудия и поблагодарил суд за принятое решение. Когда судья дал ему 22 года, настроение Брайанта моментально изменилось. Он впал в ярость, начал проклинать суд, навал судью расистом, и долго и смачно матерился. В результате получил ещё шесть лет за неуважение к суду.
Эрика Мэй Баттс и Шанита Латрис Каннингем предстали перед судом за убийство трёхлетнего ребенка, за которым они должны были приглядывать как няни. Каннингем признала себя виновной, Баттс настаивала на своей невиновности, но согласилась с тем, что у стороны обвинения имеются весомые доказательства (это так называемое «признание Элфорда»). По всей видимости, эти двое ожидали некоторого снисхождения. Но не дождались и получили пожизненное. Когда судья зачитывал приговор, у Баттс случился нервный срыв. Она закричала, упала в обморок и начала задыхаться. Каннингем потеряла сознание, и её пришлось вывезти из зала суда на кресле.
Басс Уэбб получил 50 лет за убийство своей бывшей девушки, а затем, спустя несколько лет, был приговорён к пожизненному заключение за другое вскрывшееся убийство. А потом ему добавили 37 лет ещё и за то, что он попытался убить двух сотрудников тюрьмы. Судье на процессе пришлось взять самоотвод, потому что она знала потерпевших. Уэбб ответил тем, что плюнул в судью, что также увеличило срок заключения. Впрочем, терять ему было уже нечего.
В некоторых местах пожизненное заключение составляет менее 20 лет. Для других это означает, по крайней мере, 25 лет. Но Райан Стоун получил 160 лет за покушение на убийство, угон автомобиля с 4-летним ребёнком в салоне и связанное с этим жестокое обращение с детьми, а также за то, что полиции пришлось преследовать его на высокой скорости на протяжении 100 км. Стоун пытался сделать вид, что в его действиях виноваты наркотики, но во время вынесения приговора были прослушаны записи, сделанные, когда Стоун находился в тюрьме. На них он хвастался тем, что попал в новостные заголовки и рассуждал о том, какими глупыми были его жертвы.
Во время судебных процессов по делу об убийстве родственники и близкие жертв часто зачитывают свои заявления, в которых говорится об их чувствах и переживаниях. Данта Райт убил 18-летнего Джордана Клее. И когда родственники жертвы зачитывали своё заявление, убийца улыбался и еле сдерживался от смеха. После чего обратился к суду и сказал своей семье, что скоро будет дома. Он был крайне удивлён, что его осудили пожизненно.
Брайс Роудс предстал перед судом за тройное убийство, и с самого начала вёл себя крайне агрессивно и неадекватно, с резкими сменами настроения и ответами, сбивающими с толку. Можно было бы предположить, что Роудс, которому грозила смертная казнь или пожизненное заключение, обезумел и растерялся в преддверии наказания. Однако он совершенно не выглядел растерянным. Так, в какой-то момент он прервал судебное разбирательство и заявил, что судья — член Ку-клукс-клана. Затем плюнул в адвоката и сказал, что увольняет его. Он нёс какую-то околесицу и глумливо улыбался родственникам своих жертв. Его адвокат утверждал, что необходимо провести психического освидетельствование, а семьи жертв настаивали на том, что это просто уловка для того, чтобы затянуть время.
Майкл Марин обанкротился и больше не мог платить по ипотеке. Сначала у него был план разыграть свой особняк на благотворительном аукционе, но план не удался. Поэтому он решил сжечь дом дотла и получить деньги по страховке. Когда его вывели на чистую воду и он предстал перед судом, то узнал, что поджог и мошенничество со страховкой — это серьёзное преступление. Ему грозил срок от семи до 21 года, что для 53-летнего человека равно пожизненному заключению. После оглашения приговора Майкл Марин поднял руки к лицу. Это выглядело как жест отчаяния, но на самом деле в этот момент Марин проглотил капсулу с цианидом. Вскоре у него начались конвульсии и он умер на глазах у всех.
Унабомбер, Тед Качински, получил восемь пожизненных сроков за серию взрывов, в результате которых погибли три человека и почти два десятка получили ранения. Он отправлял взрывчатку по почте. Спустя много лет, в 2012 году, он решил перечислить их в качестве наград Ассоциации выпускников Гарварда в преддверии 50-летнего воссоединения своего выпуска. Позже Ассоциации выпускников пришлось извиниться за то, что этот список был опубликован.
В момент оглашение пожизненного приговора осуждённый очень часто испытывает гнев и ничего больше. И в такой момент ему нечего терять. Зарак Маккой был осуждён за вооружённое нападение на пару. Он стрелял 16 лет, но, к счастью, оба пострадавших чудом остались живы. Судили его за причинение тяжких телесных повреждений, но признали невиновным в покушении на убийство. Судья сказал, что у него нет выбора. Маккой, со своей стороны, сказал судье: «Отсоси у мамы, грубиян», после чего его вывели из зала суда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
казнен ни за что...