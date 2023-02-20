25 самых ярких реакций осуждённых после оглашения пожизненного приговора

Если человек всё потерял, единственное, что ему остаётся, — принять это с достоинством. Или нет. Можно повести себя как Кит Фергюсон и закатить истерику. Он был признан виновным в убийстве своей жены и её отца и приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Фергюсон отказался встать или поднять руку во время вынесения приговора, когда его об этом попросили. Вместо этого он начал костерить судей и заявил, что ему плевать, даже если они его убьют. Перед тем, как его наконец вывели, он успел крикнуть, что видел их всех в аду.