В Индии леопард пробрался в здание суда и атаковал людей

Это далеко не первое нападение диких животных на людей. 22 января неподалёку от Хоралахалли леопард убил 60-летнего мужчину, а спустя два дня в том же районе в кустах нашли растерзанное тело 11-летнего мальчика. Между тем, в Индии продолжают вырубать леса - естественные места обитания леопардов и других зверей. Специалисты по охране диких животных бьют тревогу. По их мнению, сокращение лесных территорий делает встречи людей и зверей неизбежными. С предсказуемыми пока результатами.