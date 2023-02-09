В Индии леопард пробрался в здание суда и атаковал людей

Хищный кот ранил шестерых человек, которые в тот момент находились на заседании суда.
Дикие животные в Индии регулярно посещают поселения. Совсем недавно большой леопард пробрался в здание окружного суда Газиабада в штате Уттар-Прадеш и вошёл в зал, где шло заседание суда. Его появление вызвало панику среди присутствующих, а в поведении дикой кошки не было ни капли почтения к судьям.
На месте инцидента успели снять несколько видео.
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Как сообщают СМИ, одного мужчину, которому удалось повалить леопарда в попытке его задержать, тот едва не растерзал. Животное удалось поймать лишь спустя четыре часа после нападения. Представители службы защиты животных усыпили леопарда транквилизатором и поместили его в клетку, чтобы после отвезти его в природный парк Bannerghatta.
Помощник комиссара полиции сообщил изданию India Today, что в результате нападения леопарда шесть человек получили травмы. Трое из них были госпитализированы.
Это далеко не первое нападение диких животных на людей. 22 января неподалёку от Хоралахалли леопард убил 60-летнего мужчину, а спустя два дня в том же районе в кустах нашли растерзанное тело 11-летнего мальчика. Между тем, в Индии продолжают вырубать леса - естественные места обитания леопардов и других зверей. Специалисты по охране диких животных бьют тревогу. По их мнению, сокращение лесных территорий делает встречи людей и зверей неизбежными. С предсказуемыми пока результатами.
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