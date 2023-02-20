Силовики задержали ОПГ, похитившую более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда России

Примечательно, что такую огромную сумму им удалось похитить всего за 2 года.
Российские силовики задержали 34 фигуранта дела о похищении более 2 миллиардов рублей из Пенсионного фонда России (ПФР). Задержания прошли сразу в нескольких регионах — в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.
По данным следствия, в организованную преступную группу (ОПГ) входили сотрудники фонда АО "Почта России". В период с 2019 по 2021 они занимались незаконным перерасчётом пенсий жителей Ингушетии. Средства, полученные в ходе перерасчёта, отправлялись на банковские счета филиалов "Почты России", а затем уже обналичивались. Известно также, что члены ОПГ подделывали отчётную документацию, согласно которой все пенсионеры получали свои выплаты в полном объёме.
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Сообщается, что обыски проходили сразу по 60 адресам, в операции были задействованы почти 2000 полицейских и сотрудников специальных ведомств. Всех задержанных заключили под стражу. Им грозит до 10 лет колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое организованной группой).
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Ай как интересно))
,,КС РФ разрешил конфискацию имущества у «друзей и знакомых» коррупционеров. А что, раньше нельзя было?! -13.11.2019,,
.. деньги .. ГДЕ ? .. найдены ? возвращены ? сколько/чего конфисковано ? у родственников ?
и это у каждого моложе 60ти