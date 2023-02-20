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Силовики задержали ОПГ, похитившую более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда России

Силовики задержали ОПГ, похитившую более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда России

Автор:
20 февраля 2023 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   кража   мошенничество   пенсионный фонд   силовики   
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Примечательно, что такую огромную сумму им удалось похитить всего за 2 года.

Российские силовики задержали 34 фигуранта дела о похищении более 2 миллиардов рублей из Пенсионного фонда России (ПФР). Задержания прошли сразу в нескольких регионах — в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.

По данным следствия, в организованную преступную группу (ОПГ) входили сотрудники фонда АО "Почта России". В период с 2019 по 2021 они занимались незаконным перерасчётом пенсий жителей Ингушетии. Средства, полученные в ходе перерасчёта, отправлялись на банковские счета филиалов "Почты России", а затем уже обналичивались. Известно также, что члены ОПГ подделывали отчётную документацию, согласно которой все пенсионеры получали свои выплаты в полном объёме.

Сообщается, что обыски проходили сразу по 60 адресам, в операции были задействованы почти 2000 полицейских и сотрудников специальных ведомств. Всех задержанных заключили под стражу. Им грозит до 10 лет колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое организованной группой).

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Метки: видео   задержание   кража   мошенничество   пенсионный фонд   силовики   
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19  комментариев
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97k
parallax 46 минут назад
10 лет? Какие смешные сроки за такие большие деньги.
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315
Вася Васильев 5 минут назад
Почта России это за последние пару лет самая отмывочная контора в плане обнала.
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3
wretry4 8 минут назад
Ингушетии, Северной Осетии НО, сюприз не в Дагестане и не в Чечне)))

Ай как интересно))
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7k
RIZ deadening 9 минут назад
Конечно нашли задержали , ведь это их деньги украли , а не наши деньги ! Когда наши деньги воруют это не особо интересно !
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8k
diman02 15 минут назад
Надо вернуть конфискацию !
,,КС РФ разрешил конфискацию имущества у «друзей и знакомых» коррупционеров. А что, раньше нельзя было?! -13.11.2019,,
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10k
Сергей Попов 17 минут назад
Справедливости ради, не за 2 года, а за 3. Но сути дела не меняет. То, что в ПФ и на Почте России всегда творился бардак, знают все. К сожалению, ничего не менялось и вряд ли поменяется.
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964
Graboid 22 минуты назад
зачем нам рассказывают о задержаниях/сроках, каких то стрелочников ..
.. деньги .. ГДЕ ? .. найдены ? возвращены ? сколько/чего конфисковано ? у родственников ?
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9k
BarOb 22 минуты назад
Когда-нибудь это кончится или нет. Разогнать к епеням пенсионный фонд, который на стариках наживается, у него одной недвижимости размером с город. Жили раньше без него и дальше прожили бы
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10k
Shtoppi Полчаса назад
пенсионный фонд РФ это очень большая, лакомая кормушка. причем просто так туда не попадешь - только по очень хорошим, проверенным связям. естественно речь о руководстве конторы. был видос на youtube про это, назывался "Роскошная жизнь руководства Пенсионного фонда России...", но почему-то сейчас уже недоступен. странно как-то? )))
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1k
GoInDown 47 минут назад
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