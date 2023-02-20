Силовики задержали ОПГ, похитившую более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда России

Российские силовики задержали 34 фигуранта дела о похищении более 2 миллиардов рублей из Пенсионного фонда России (ПФР). Задержания прошли сразу в нескольких регионах — в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.



По данным следствия, в организованную преступную группу (ОПГ) входили сотрудники фонда АО "Почта России". В период с 2019 по 2021 они занимались незаконным перерасчётом пенсий жителей Ингушетии. Средства, полученные в ходе перерасчёта, отправлялись на банковские счета филиалов "Почты России", а затем уже обналичивались. Известно также, что члены ОПГ подделывали отчётную документацию, согласно которой все пенсионеры получали свои выплаты в полном объёме.