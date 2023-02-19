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Тунеядец: что означает это слово и когда появилось?

Тунеядец: что означает это слово и когда появилось?

Автор:
19 февраля 2023 10:22
Сообщество : Факты
Метки: Тунеядец   интересно   познавательно   происхождение   слово   факты   фото   
473
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Ну граждане алкоголики, тунеядцы и пьяницы, кто желает сегодня поработать? Фразу сурового милиционера из старой комедии все мы отлично помним. А откуда вообще взялось это столь по-советски звучащее словечко: тунеядец?

На самом деле, оно вообще не советское. Хотя по всем понятным причинам и стало крайне популярным именно в Советском Союзе. Но впервые фиксируется еще в средневековых русских летописях. А идет от старославянского языка.

Что же означает?

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"Ядец" - это понятное дело, "едок". А вот "туне" это старинное и увы забытое в русском языке прилагательное славянское. Зато сохранившееся в других славянских наречиях.

Обозначало оно "ненужный, напрасный, простой, легкодоступный". Короче, что-то не всегда хорошее или сложное, что можно быстро всегда и везде найти.

Например, сегодня в польском языке tani - это "дешевый", из-за чего поляки так с улыбкой смотрят на всех обладательниц привычного нам имени "Таня".

У белорусов ту́нны – означает "ложный". У болгар туне это «напрасно» - вообще как в старославянском. А вот у словенцев появилось словечко stunia ( cтуня) - то бишь, просто «бездельник»

В общем, тунеядец - это тот кто просто напрасно ест. И не работает на благо родного общества.

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Метки: Тунеядец   интересно   познавательно   происхождение   слово   факты   фото   
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5  комментариев
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64
александр ломовицкий 48 минут назад
если перенести дословный перевод старинного слова втунь то получается тунеядец -напрасно едящий . бесполезный рот короче .
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65k
Андрей 8 минут назад
Тунеядец = дармоед.
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1k
Мария Коненкова 23 минуты назад
И слово это осталось не только в старославянском, но и во вполне современном русском языке, пусть и устаревшее: "пропасть втуне", обычно в контексте чьих-нибудь стараний. Так что людям, читающим книжки, слово вполне знакомое и этимология слова "тунеядец" также.
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6k
Алекс Крайчек 36 минут назад
Да-да. ЕГЭ приближается.
А вот люди, которые ЕГЭ не сдавали, прекрасно знают это слово.

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