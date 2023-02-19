Тунеядец: что означает это слово и когда появилось?

"Ядец" - это понятное дело, "едок". А вот "туне" это старинное и увы забытое в русском языке прилагательное славянское. Зато сохранившееся в других славянских наречиях.

Обозначало оно "ненужный, напрасный, простой, легкодоступный". Короче, что-то не всегда хорошее или сложное, что можно быстро всегда и везде найти.

Например, сегодня в польском языке tani - это "дешевый", из-за чего поляки так с улыбкой смотрят на всех обладательниц привычного нам имени "Таня".