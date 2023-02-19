Тунеядец: что означает это слово и когда появилось?

Ну граждане алкоголики, тунеядцы и пьяницы, кто желает сегодня поработать? Фразу сурового милиционера из старой комедии все мы отлично помним. А откуда вообще взялось это столь по-советски звучащее словечко: тунеядец?
На самом деле, оно вообще не советское. Хотя по всем понятным причинам и стало крайне популярным именно в Советском Союзе. Но впервые фиксируется еще в средневековых русских летописях. А идет от старославянского языка.
Что же означает?
"Ядец" - это понятное дело, "едок". А вот "туне" это старинное и увы забытое в русском языке прилагательное славянское. Зато сохранившееся в других славянских наречиях.
Обозначало оно "ненужный, напрасный, простой, легкодоступный". Короче, что-то не всегда хорошее или сложное, что можно быстро всегда и везде найти.
Например, сегодня в польском языке tani - это "дешевый", из-за чего поляки так с улыбкой смотрят на всех обладательниц привычного нам имени "Таня".
У белорусов ту́нны – означает "ложный". У болгар туне это «напрасно» - вообще как в старославянском. А вот у словенцев появилось словечко stunia ( cтуня) - то бишь, просто «бездельник»
В общем, тунеядец - это тот кто просто напрасно ест. И не работает на благо родного общества.
Источник:
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А вот люди, которые ЕГЭ не сдавали, прекрасно знают это слово.
Но строить из себя всезнайку - это же так круто!