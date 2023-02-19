FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1735 постов • 319 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Что случалось с самураем, если он отказывался совершать харакири?

Что случалось с самураем, если он отказывался совершать харакири?

Автор:
19 февраля 2023 09:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Обряд сеппуку   азиатская традиция   интересно   самурай   факты   фото   харакири   
699
5

Обряд сеппуку – самая известная азиатская традиция, прочно ассоциирующаяся со средневековой японской романтикой. Пытливые умы наверняка задавались вопросом: а был ли выбор у самурая избежать гибели? Почему японцы так легко прощались с жизнью? Что случалось с женой воина, совершившего самоубийство? И в чём отличие между харакири и сеппуку?

Харакири или сеппуку?

«В мире, где кругом притворство, искренна всегда лишь смерть» (Ямамото Цунэтомо, самурай клана Набэсима, XVII век)

Харакири и сеппуку являются абсолютными синонимами и, с точки зрения японской письменности, пишутся двумя одинаковыми иероглифами – 切 и腹.

Разница кроется в последовательности знаков. В слове «харакири» первым располагается иероглиф «живот», а в слове «сеппуку» – «резать». Считается, слово «харакири» – разговорное, а «сеппуку» применяется только в литературе и официальной речи.


В чём суть харакири?

«Самурай должен всегда помнить – днём и ночью, вкушая каждую утреннюю трапезу и провожая ночь старого года он должен умереть» (Бусидо, Вступление)

×
×

Традиция харакири зародилась в XII веке и была напрямую связана с отношениями между вассалом и сувереном – самураем и даймё. Применялась практика в случаях смертного приговора воину в результате его предательства или клеветы.

Иногда самураю давали возможность последовать за господином, если даймё преждевременного погибал. Такой поступок признавался хорошим тоном.

В этом случае крестообразными движениями самурай обнажал свой живот. С буддистской точки зрения, именно в животе заключалась душа человека. Таким образом, «раскрывая» свой внутренний мир, вассал словно доказывал свою верность и невиновность.

А вот идея о соблюдении чести появилась гораздо позже. При этом, понятия о чистоте репутации у людей были разные. Одни кончали жизнь самоубийством из-за словесного оскорбления, на которое не смогли вовремя ответить, другие прекрасно себя чувствовали, будучи объявленными вне закона и занимаясь разбоем.

Как проходил ритуал?

Сеппуку – хорошо продуманный ритуал, регламентирующий каждое последнее движение самурая. В некотором роде, самоубийство было возведено в ранг искусства и признавалось исключительной привилегией аристократии.

Обреченный мужчина облачался в белые одежды, символизирующие чистоту намерений, и садился в позе сэйдза. Помощник приносил ему стол с бумагой и письменными принадлежностями. Самурай писал свои последние стихи – вака. Стихотворению уделяли важное внимание – оно отражало внутренний мир и зрелость характера.

После «поэтической минутки» самурай пил саке – непременно в 2 приема и четырьмя глотками. Слово «четыре» по-японски созвучно слову «смерть».

В конце концов, он сбрасывал верхнюю одежду, аккуратно заправляя рукава под колени, и завершал ритуал. Помощник, обычно верный друг, добивал самурая катаной, лишая его мучений.

Существовало небольшое исключение. Если самурай был слишком молод и нерешителен, то ему делали скидку. Вместо кинжала он проводил по своему животу веером. В этом случае, вся ответственность ложилась на его помощника с катаной.


Что случалось с самураем, если он отказывался делать харакири?

Вопреки распространенному мнению, массовым ритуал сеппуку не стал. За исключением явного бесчестья или неизбежной казни, воин мог сохранить себе жизнь.

В иных случаях, например, совершенного преступления, полученного позора или прямого приказа даймё, выбора у мужчины не оставалось. Он мог быть казнен принудительно и тогда его имя покрывалось позором навечно. Семья такого самурая разделяла его позор, становясь изгоями общества. На этот случай даже существовал женский вариант харакири – дзигай.

Мир в Средние века был очень мал, особенно в Японии. Аристократ, потерявший уважение у окружающих, начать жить заново уже не мог. Для него закрывались все двери. Впрочем, японцы легко прощались с жизнью. В этом заключалась особенность местной культуры – тело самурая всецело принадлежала даймё.

В Европе и Ближнем Востоке, где главенствовали авраамические религии, тело принадлежало лишь Богу, а потому только Господь определял время смерти человека. Здесь самоубийство всегда признавалось страшным грехом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Обряд сеппуку   азиатская традиция   интересно   самурай   факты   фото   харакири   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Владимир 2 часа назад
По идее сейчас япошки все должны себе животы вскрыть. Но хрен дождёшься, теперь им проще жить рабами и подтявкивающимт шавками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GROMOZEKA 47 минут назад
Как как?
Примерно так

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1318450



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 удивительных фактов о Земле, в которые сложно поверить
25 удивительных фактов о Земле, в которые сложно поверить
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Угонщик-неудачник
Угонщик-неудачник
Нужны ли раздельные спортзалы
Нужны ли раздельные спортзалы
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#забавно#подборка#Мемы#люди#США
#Юмор#интересное#Приколы#Россия#в мире#Прошлое#кот
#история#интересно#факты#картинки#кино#СССР#полиция
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Заброшенные места, которые интересно увидеть Заброшенные места, которые интересно увидеть Советское, а не корейское блюдо: как появилась морковь по-корейски Советское, а не корейское блюдо: как появилась морковь по-корейски Ни залезть, ни спрыгнуть – легенды и фейки одинокой скалы Dun Briste Ни залезть, ни спрыгнуть – легенды и фейки одинокой скалы Dun Briste В Бразилии восстановили лицо Зузу — человека, жившего 9,6 тысячи лет назад В Бразилии восстановили лицо Зузу — человека, жившего 9,6 тысячи лет назад Самый жестокий футбол и 5 других удивительных фактов о цивилизации майя Самый жестокий футбол и 5 других удивительных фактов о цивилизации майя

На что жалуетесь?

Вернуться