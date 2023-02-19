Что случалось с самураем, если он отказывался совершать харакири?

Традиция харакири зародилась в XII веке и была напрямую связана с отношениями между вассалом и сувереном – самураем и даймё. Применялась практика в случаях смертного приговора воину в результате его предательства или клеветы.

Иногда самураю давали возможность последовать за господином, если даймё преждевременного погибал. Такой поступок признавался хорошим тоном.

В этом случае крестообразными движениями самурай обнажал свой живот. С буддистской точки зрения, именно в животе заключалась душа человека. Таким образом, «раскрывая» свой внутренний мир, вассал словно доказывал свою верность и невиновность.

А вот идея о соблюдении чести появилась гораздо позже. При этом, понятия о чистоте репутации у людей были разные. Одни кончали жизнь самоубийством из-за словесного оскорбления, на которое не смогли вовремя ответить, другие прекрасно себя чувствовали, будучи объявленными вне закона и занимаясь разбоем.