Власти Мальты разрешили 16-летним подросткам баллотироваться в мэры

Власти средиземноморского острова Мальта объявили, что на посты мэров, глав деревень и их заместителей смогут баллотироваться молодые люди от 16 лет. По словам министра самоуправления Оуэна Бонничи, эта инициатива призвана доказать подросткам, что старшее поколение им доверяет.

В правительстве подчеркнули, что 16-летние подростки уже могут баллотироваться в региональные советы, но кресло мэра занимать пока могут граждане не младше 18 лет. В скором времени это недоразумение исправят и снизят возраст вхождения в политику на два года.