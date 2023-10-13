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Власти Мальты разрешили 16-летним подросткам баллотироваться в мэры

Власти Мальты разрешили 16-летним подросткам баллотироваться в мэры

Автор:
13 октября 2023 18:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мальта   власти   возраст   закон   курьёз   мэр   подростки   
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Инициативу правительства, конечно же, высмеяли.

Власти средиземноморского острова Мальта объявили, что на посты мэров, глав деревень и их заместителей смогут баллотироваться молодые люди от 16 лет. По словам министра самоуправления Оуэна Бонничи, эта инициатива призвана доказать подросткам, что старшее поколение им доверяет.


В правительстве подчеркнули, что 16-летние подростки уже могут баллотироваться в региональные советы, но кресло мэра занимать пока могут граждане не младше 18 лет. В скором времени это недоразумение исправят и снизят возраст вхождения в политику на два года.

Мальта — государство с самым маленьким населением в ЕС, но не с самым глупым. Местные жители принялись издеваться над инициативой властей. В правительстве жалуются, что их проект вызывает больше насмешек, чем поддержки. Онлайн-опрос местного издания Times of Malta показал, что 97% респондентов выступают против необдуманной инициативы правительства.


Просто жители немножко знакомы с местными законами, которые вступают в противоречие с инициативой властей. К примеру, на Мальте нельзя самостоятельно вступить в брак в 16 лет. Для этого нужно письменное разрешение родителей, либо постановление суда. А мама разрешит стать мэром? То же самое касается водительских прав. На Мальте их выдают только в 18 лет.


"Заседание совета было отложено. Мэр ждёт, когда мама отвезёт его в офис", - смеются в сети местные жители.

Отмечается, что на Мальте насчитывается 68 поселений и муниципалитетов, в самом крупном из которых проживает 30 тысяч человек. Общая численность населения составляет 520 тысяч человек.

Источник:

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Метки: Мальта   власти   возраст   закон   курьёз   мэр   подростки   
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9  комментариев
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
>> смеются в сети местные жители.

А вот это было обидно, сказал бы Стаббс, мэр города Талкитна, что на Аляске, кот по происхождению.
Он избрался на этот высокий пост в 4х-месячном возрасте и работал там бессменно в течении 20 лет.

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62k
doker 22 минуты назад
Да хоть с 5 лет. Всё будет нормально.
Современное государство - это бюрократическая машина, с самовосстановлением, но не как отдельный руководитель, либо царь.
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9k
alex9845 Полчаса назад
От 16 и старше это старые,они уже ощутили вкус горькой жизни.Я предлагаю пятилеток, они очень позитивны и много идей!
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5k
Тамара Час назад
А голосовать со слолько лет можно на мальте?
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Хаха, дауж.. ну пусть хотя бы пройдут все градостроительные симуляторы на 5+, а потом уже... Дуристика. Хотя и есть уникумы, которые вполне могут занимать эту должность, но таких единицы.
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