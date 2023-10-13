Власти Мальты разрешили 16-летним подросткам баллотироваться в мэры

Инициативу правительства, конечно же, высмеяли.
Власти средиземноморского острова Мальта объявили, что на посты мэров, глав деревень и их заместителей смогут баллотироваться молодые люди от 16 лет. По словам министра самоуправления Оуэна Бонничи, эта инициатива призвана доказать подросткам, что старшее поколение им доверяет.
В правительстве подчеркнули, что 16-летние подростки уже могут баллотироваться в региональные советы, но кресло мэра занимать пока могут граждане не младше 18 лет. В скором времени это недоразумение исправят и снизят возраст вхождения в политику на два года.
Мальта — государство с самым маленьким населением в ЕС, но не с самым глупым. Местные жители принялись издеваться над инициативой властей. В правительстве жалуются, что их проект вызывает больше насмешек, чем поддержки. Онлайн-опрос местного издания Times of Malta показал, что 97% респондентов выступают против необдуманной инициативы правительства.
Просто жители немножко знакомы с местными законами, которые вступают в противоречие с инициативой властей. К примеру, на Мальте нельзя самостоятельно вступить в брак в 16 лет. Для этого нужно письменное разрешение родителей, либо постановление суда. А мама разрешит стать мэром? То же самое касается водительских прав. На Мальте их выдают только в 18 лет.
"Заседание совета было отложено. Мэр ждёт, когда мама отвезёт его в офис", - смеются в сети местные жители.
Отмечается, что на Мальте насчитывается 68 поселений и муниципалитетов, в самом крупном из которых проживает 30 тысяч человек. Общая численность населения составляет 520 тысяч человек.
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А вот это было обидно, сказал бы Стаббс, мэр города Талкитна, что на Аляске, кот по происхождению.
Он избрался на этот высокий пост в 4х-месячном возрасте и работал там бессменно в течении 20 лет.
Современное государство - это бюрократическая машина, с самовосстановлением, но не как отдельный руководитель, либо царь.