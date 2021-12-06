Остров мусора в Тихом океане

Это мусорное пятно иногда едко называют новым континентом, поскольку общая площадь его оценивается чуть ли не 4,5 млн квадратных километров. Оценка спорная, но центральная часть с наибольшей концентрацией мусора вполне тянет на не менее, чем в 1,6 млн квадратных километров.

В такой метафоре, правда, всё равно заложено преставление о том, что океаническое скоплении мусора похоже на то, как выглядит мусорные свалки на суше. Однако ближе другое сравнение, которое часто используют журналисты – с супом, в котором плавают ингредиенты разного размера.