Остров мусора в Тихом океане

Большое тихоокеанское мусорное пятно не является кучей мусора, плавающей на поверхности воды – хотя именно такая картина обычно представляется в первую очередь, когда речь заходит о загрязнении океана. На самом деле визуально это мусорное пятно можно даже не заметить, проплывая вблизи или прямо по нему.
Это мусорное пятно иногда едко называют новым континентом, поскольку общая площадь его оценивается чуть ли не 4,5 млн квадратных километров. Оценка спорная, но центральная часть с наибольшей концентрацией мусора вполне тянет на не менее, чем в 1,6 млн квадратных километров.
В такой метафоре, правда, всё равно заложено преставление о том, что океаническое скоплении мусора похоже на то, как выглядит мусорные свалки на суше. Однако ближе другое сравнение, которое часто используют журналисты – с супом, в котором плавают ингредиенты разного размера.
Дело в том, что основную часть загрязнения здесь составляет мелкий мусор, появившийся из-за того, что распадается пластик от бутылок. Объяснение этому – так называемая фотодеградация, процесс, при котором под влиянием света пластик разлагается на максимально мелкие частицы. Эта взвесь и составляет большую часть мусорного пятна, как какая-нибудь крупа в супе.
Находится это мусорное пятно, как следует из названия, в Тихом океане – между Евразией и Северной Америкой. Его даже делят условно на две части - западное и восточное пятно.
Но в итоге получается, что весь мусор оказывается сосредоточенным на определённом пространстве и никуда отсюда не уплывает – это следствие особенности океанских течений и того, что в самой зоне пятна наблюдается постоянный штиль.
В данном случае речь идёт о так называемом Северном кольце движения вод, в которое входят такие течения, как Северо-Тихоокеанское, Калифорнийское, Северо-Пассатное и Куросио. Мусорное пятно образуется внутри этого кольца, куда течения затягивают мусор со всего своего пути. Соответственно, сюда попадает мусор из Японии, Азии, Северной Америки и даже Африки.
По крайней мере учёные утверждают, что подавляющая часть мусора перемещается в океан среди прочих такими реками, как Янцзы, Инд, Хуанхэ, Амур, Меконг, Ганг, а также Нигер и Нил. Всего же, как подсчитали исследователи, с материков в океан нанесло 80 процентов мусора, остальное выкидывают с кораблей.
Это утверждение справедливо не только для Большого тихоокеанского мусорного пятна, но и для всего океана. К слову, сейчас на планете исследователи насчитывают 5 крупных скоплений мусора – по два в Атлантическом и Тихом, и один в Индийском океане.
Про мусор с кораблей - отдельная история. Данные широты в Тихом океане когда-то давно, когда корабли ходили под парусами, назвали конскими - буквально из-за коней. Дело в том, что если эти животные во время перевозки умирали, их просто выкидывали за борт – а течения приносили их сюда также, как теперь приносят пластик и прочий мусор.
Сейчас от кораблей, в данном случае рыболовных, другая беда – это рыболовные сети, которые не разлагаются, а потому часто становятся западнёй для обитателей подводного мира. Впрочем, выбирать, что хуже в данном случае не приходится – плохо всё.
Мелкий мусор вроде крышек от бутылок, пластиковых зажигалок и т.п. вредит не меньше, поскольку оказывается в желудках рыб, животных и птиц. Рыба проглотила зажигалку, птица съела рыбу и вот в её желудке уже то, что её убивает.
Что уж говорить о распавшемся пластике, который присутствует в воде в виде мелких частиц, почти невидимого порошка – это всё становится едой, можно сказать, автоматически. Ведь совсем мелкие частицы поедает зоопланктон – моллюски, ракообразные, мальки рыб и т.п. А дальше по той же схеме пищевой цепочки: планктоном питаются рыбы и водные животные, а ими – человек. Так что путь сгенерированного людьми пластика часто заканчивается в желудках у самих же людей.
Понятно, что разного рода более мелкие очаги загрязнения есть и в других местах мирового океана. Когда речь идёт о крупном мусоре, его стараются убирать – по крайней мере сделать это проще, да и проектов, которые ставят целью очистку океана от такого мусора, немало. Но ту самую пластиковую взвесь победить довольно сложно, поэтому ситуация с каждом годом становится только хуже.
Что интересно, она имеет и другие, довольно неожиданные последствия – давая в каком-то смысле новую жизнь другим живым организмам. Не так давно биологи сделали открытие – там, где в океане образуются мусорные острова, появились вдруг организмы, кто ранее жили исключительно в прибрежных зонах. Мусор стал для них чем-то вроде плавучего дома.
Речь, конечно, не о больших животных – скажем, учёные обнаружили на таком мусоре так называемые морские желуди, актинии и даже крабов. Для учёных это настоящее открытие и в каком-то смысле нонсенс, поскольку все эти организмы ранее никогда не появлялись в открытом океане.
С другой стороны, можно ли такие полумёртвые территории называть открытым океаном? Скорей уж
Источник:
- Город в океане: добро пожаловать в Мале!
- Как выглядит самая малоизученная акула в мире
- Удивительное место, где два океана соприкасаются, но не смешиваются между собой
- Зачем американцы потопили технику стоимостью в 4 миллиона долларов?
- Зачем в Нидерландах ставят подземные мусорные баки
Понравилось20
Что за ерунда? Краб любит глубину. Чем глубже, тем краба больше.