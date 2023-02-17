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19 проявлений перфекционизма, которые станут настоящей усладой для глаз

19 проявлений перфекционизма, которые станут настоящей усладой для глаз

Автор:
17 февраля 2023 08:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: идеально   красота   перфекционизм   подборка   услада для глаз   фото   
862
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Даже если вам по духу ближе дисгармония, вы тоже можете насладиться любопытными снимками, ведь такое увидишь далеко не каждый день.

К сожалению, в наше время сложно найти человека, который бы регулярно не сталкивался со стрессом. Конечно, с ним, а также с его проявлениями можно и нужно бороться. Для этого существуют различные расслабляющие упражнения, медитация, музыка и многое другое. Однако существует ещё один метод, который отлично снимет напряжение и перезагрузит мозг.

Ниже представлены фотографии различных вещей, которые выглядят настолько идеально, что от них попросту невозможно оторвать глаз. Гармония их форм и линий завораживает. Нет, даже гипнотизирует! Такой подход в борьбе со стрессом отлично оценят перфекционисты и те, кто просто любит погружаться в мир приятных мелочей.


Я сделал идеальные ледяные шарики в своей морозильной камере

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Банка фиолетового мёда. Получился идеальный градиент

Фиолетовый мёд встречается только в юго-восточных штатах США. Любопытно, что пчёлы производят его в основном в засушливые годы.


Идеально круглый шарик мороженого


Какой монстр осмелится окунуть свою ложку в это сферическое совершенство?


А вам слабо так красиво закрутить круассаны?


Идеально разрезанный клюквенный пирог


Кто-то не поленился и красиво разложил садовые мётлы в магазине. Получилась залипательная конструкция


Кофеварка в гостиничном номере налила кофе до самых краёв стаканчика


Шедевр, а не татуировка. Мастер знает своё дело


Это галерея для перфекциониста


Спагетти рассыпались


Не рассыпались. Живой дикий спагетти к концу жизненного цикла стремится найти упаковку и в ней спрятаться. Что мы и видим на фото.


Услада для глаз


Столешница из дерева и эпоксидной смолы


Укладчик-перфекционист


Вы когда-нибудь видели более геометрически совершенную лисичку?


Если очень долго вглядываться, то можно увидеть, что это не рыба, а идеально нарезанные помидоры


Ну вот. С рыбой выглядело вкуснее…


Укладка фруктов в напиток. Этим занимался мастер своего дела


Нет, это не волшебная дорога, а просто рассыпанное зерно кукурузы


Помидор в форме сердца


Во время плохого настроения можно любоваться узорами панциря алмазной черепахи

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Метки: идеально   красота   перфекционизм   подборка   услада для глаз   фото   
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4  комментария
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10k
Евгений Час назад


Всё бы хорошо, если бы не пешеходный переход.
"Пешеход был сбит на переходе, когда фотографировал спагетти."
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1k
val Полчаса назад
"в наше время сложно найти человека, который бы регулярно не сталкивался со стрессом"
ути пути пусечки.
а вот раньше было зашибись? ну там чума, неурожай, три графа-соседа через твою пограничную деревню воевать ходят, война.
или из недавних 90х: работы нет, одни кроссовки и на зиму и на лето? стрессы у них, ДБ
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10k
Евгений Час назад
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10k
Евгений Час назад


19 проявлений перфекционизма, которые станут настоящей усладой для глазПосмотреть
19 проявлений перфекционизма, которые станут настоящей усладой для глаз
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