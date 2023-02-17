19 проявлений перфекционизма, которые станут настоящей усладой для глаз

Даже если вам по духу ближе дисгармония, вы тоже можете насладиться любопытными снимками, ведь такое увидишь далеко не каждый день.
К сожалению, в наше время сложно найти человека, который бы регулярно не сталкивался со стрессом. Конечно, с ним, а также с его проявлениями можно и нужно бороться. Для этого существуют различные расслабляющие упражнения, медитация, музыка и многое другое. Однако существует ещё один метод, который отлично снимет напряжение и перезагрузит мозг.
Ниже представлены фотографии различных вещей, которые выглядят настолько идеально, что от них попросту невозможно оторвать глаз. Гармония их форм и линий завораживает. Нет, даже гипнотизирует! Такой подход в борьбе со стрессом отлично оценят перфекционисты и те, кто просто любит погружаться в мир приятных мелочей.
Я сделал идеальные ледяные шарики в своей морозильной камере
Банка фиолетового мёда. Получился идеальный градиент
Фиолетовый мёд встречается только в юго-восточных штатах США. Любопытно, что пчёлы производят его в основном в засушливые годы.
Идеально круглый шарик мороженого
Идеально разрезанный клюквенный пирог
Кто-то не поленился и красиво разложил садовые мётлы в магазине. Получилась залипательная конструкция
Кофеварка в гостиничном номере налила кофе до самых краёв стаканчика
Шедевр, а не татуировка. Мастер знает своё дело
Это галерея для перфекциониста
Спагетти рассыпались
Не рассыпались. Живой дикий спагетти к концу жизненного цикла стремится найти упаковку и в ней спрятаться. Что мы и видим на фото.
Услада для глаз
Столешница из дерева и эпоксидной смолы
Укладчик-перфекционист
Вы когда-нибудь видели более геометрически совершенную лисичку?
Если очень долго вглядываться, то можно увидеть, что это не рыба, а идеально нарезанные помидоры
Ну вот. С рыбой выглядело вкуснее…
Укладка фруктов в напиток. Этим занимался мастер своего дела
Нет, это не волшебная дорога, а просто рассыпанное зерно кукурузы
Помидор в форме сердца
Во время плохого настроения можно любоваться узорами панциря алмазной черепахи
Источник:
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Всё бы хорошо, если бы не пешеходный переход.
"Пешеход был сбит на переходе, когда фотографировал спагетти."
ути пути пусечки.
а вот раньше было зашибись? ну там чума, неурожай, три графа-соседа через твою пограничную деревню воевать ходят, война.
или из недавних 90х: работы нет, одни кроссовки и на зиму и на лето? стрессы у них, ДБ