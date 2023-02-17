19 проявлений перфекционизма, которые станут настоящей усладой для глаз

К сожалению, в наше время сложно найти человека, который бы регулярно не сталкивался со стрессом. Конечно, с ним, а также с его проявлениями можно и нужно бороться. Для этого существуют различные расслабляющие упражнения, медитация, музыка и многое другое. Однако существует ещё один метод, который отлично снимет напряжение и перезагрузит мозг.

Ниже представлены фотографии различных вещей, которые выглядят настолько идеально, что от них попросту невозможно оторвать глаз. Гармония их форм и линий завораживает. Нет, даже гипнотизирует! Такой подход в борьбе со стрессом отлично оценят перфекционисты и те, кто просто любит погружаться в мир приятных мелочей.

Я сделал идеальные ледяные шарики в своей морозильной камере