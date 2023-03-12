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Два грузчика выпили более 100 банок пива, пока разгружали пиво

Два грузчика выпили более 100 банок пива, пока разгружали пиво

Автор:
12 марта 2023 10:03
Сообщество : Жить в России
Метки: баночное пиво   воровство   грузчики   магазин   пиво   премия   
829
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В столице Бурятии два друга нашли работу мечты.

В местной торговой сети очень часто пополнялись запасы пива, и мужики успешно помогали их разгружать. Да настолько успешно , что с января и март разгрузили себе в карман 164 банки.

Зачем ждать зарплату, чтобы купить пиво, когда можно самому себя этим пивом и премировать, за хорошую работу?

А поймали их очень просто, старший смены застал их пьяненькими на работе. Стали проверять по камерам и выяснили, что мужички во время выгрузки и развоза товара по точкам подворовывали пивко и тут же его выпивали.


Начальство такой любви к пенным напиткам не оценило и подало заявление в полицию о краже, ущерб оценили в 8 тыс. рублей. В МВД Республики подтвердили, заявление есть, проводится проверка.



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Метки: баночное пиво   воровство   грузчики   магазин   пиво   премия   
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2  комментария
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Александр Полчаса назад
И вообще, почему бы двум благородным донам не выпить пивка на работе, когда его тут целый склад?))
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Максим Химки 4 минуты назад
Уровень информативности примерно такой же. Сенсация)
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