Два грузчика выпили более 100 банок пива, пока разгружали пиво

В местной торговой сети очень часто пополнялись запасы пива, и мужики успешно помогали их разгружать. Да настолько успешно , что с января и март разгрузили себе в карман 164 банки.

Зачем ждать зарплату, чтобы купить пиво, когда можно самому себя этим пивом и премировать, за хорошую работу?