Два грузчика выпили более 100 банок пива, пока разгружали пиво

В столице Бурятии два друга нашли работу мечты.
В местной торговой сети очень часто пополнялись запасы пива, и мужики успешно помогали их разгружать. Да настолько успешно , что с января и март разгрузили себе в карман 164 банки.
Зачем ждать зарплату, чтобы купить пиво, когда можно самому себя этим пивом и премировать, за хорошую работу?
А поймали их очень просто, старший смены застал их пьяненькими на работе. Стали проверять по камерам и выяснили, что мужички во время выгрузки и развоза товара по точкам подворовывали пивко и тут же его выпивали.
Начальство такой любви к пенным напиткам не оценило и подало заявление в полицию о краже, ущерб оценили в 8 тыс. рублей. В МВД Республики подтвердили, заявление есть, проводится проверка.
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