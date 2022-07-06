«Твой разрезанный живот ещё не повод прогуливать работу»: сотруднику магазина «Бристоль» вырезали аппендицит и за это он получил втык от коллег и руководства

Ошарашенный парень сразу после операции отхватил шквал критики и недовольства.
«Бристоль» - сеть магазинов, продают алкоголь. По оборотам она на втором месте после «Красного и белого». Судя по всему, с прибылью полный порядок.
А вот с отношениями в коллективе всё неоднозначно.
Александр устроился на работу в магазин в Красноярске и до поры, до времени всё было ок. Потом у него случился приступ аппендицита и парень загремел в больницу. Дело было серьёзным и его сразу отправили на операцию.
Он сообщил об этом администратору магазина и вот что произошло далее:
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Руководство «Бристоля» ситуацию никак не комментирует, а Александр после выписки из больницы собирается искать новую работу.
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АНТИФИШКИ
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чем таким они там торгуют что все такие "кайфовые"