«Твой разрезанный живот ещё не повод прогуливать работу»: сотруднику магазина «Бристоль» вырезали аппендицит и за это он получил втык от коллег и руководства

«Бристоль» - сеть магазинов, продают алкоголь. По оборотам она на втором месте после «Красного и белого». Судя по всему, с прибылью полный порядок.

А вот с отношениями в коллективе всё неоднозначно.

Александр устроился на работу в магазин в Красноярске и до поры, до времени всё было ок. Потом у него случился приступ аппендицита и парень загремел в больницу. Дело было серьёзным и его сразу отправили на операцию.

Он сообщил об этом администратору магазина и вот что произошло далее: