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«Твой разрезанный живот ещё не повод прогуливать работу»: сотруднику магазина «Бристоль» вырезали аппендицит и за это он получил втык от коллег и руководства

«Твой разрезанный живот ещё не повод прогуливать работу»: сотруднику магазина «Бристоль» вырезали аппендицит и за это он получил втык от коллег и руководства

Автор:
06 июля 2022 14:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Бристоль   алкомаркет   аппендицит   магазин   операция   руководство   скандал   сотрудник   
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Ошарашенный парень сразу после операции отхватил шквал критики и недовольства.

«Бристоль» - сеть магазинов, продают алкоголь. По оборотам она на втором месте после «Красного и белого». Судя по всему, с прибылью полный порядок.

А вот с отношениями в коллективе всё неоднозначно.

Александр устроился на работу в магазин в Красноярске и до поры, до времени всё было ок. Потом у него случился приступ аппендицита и парень загремел в больницу. Дело было серьёзным и его сразу отправили на операцию.

Он сообщил об этом администратору магазина и вот что произошло далее:

Руководство «Бристоля» ситуацию никак не комментирует, а Александр после выписки из больницы собирается искать новую работу.

Источник:

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Метки: Бристоль   алкомаркет   аппендицит   магазин   операция   руководство   скандал   сотрудник   
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18  комментариев
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27
Артём 55 минут назад
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10
Евген Секунду назад
Бристоль, давай до свидания.
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1k
Nataly 4 минуты назад
Когда мне прилетела онкология, я пришла к начальству и все сказала, как есть. Предложила уволиться сама, и поучаствовать в поиске нового сотрудника. На что мне сказали, что я могу работать, сколько хочу и смогу. Когда надо, будут отпускать на лечение или отлежаться. Собрали денег в помощь. В таком режиме работаем уже два года. Всех устраивает. А в посте уроды какие-то.
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525
█████████████ 8 минут назад
Пфф я вот не понимаю откуда такие нытики берутся ля ля ля у меня аппендикс ля ля ля у меня сердечный приступ и т.д и т.п... Пришёл вечером домой с работы лёг поудобнее на диван и вырезал себе этот аппендикс сам... утром уже на работе... боже соплей то... детский садик... тем более такое рабочее место потерять! ЭТО ЖЕ БРИСТОЛЬ! Работать грузчиком в Бристоле я мечтал ещё со школы... но у меня не задалось... а тут человеку так фартануло! а он больница! аппендикс... тьфу!...
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1k
Gleb_Skameikin 9 минут назад
По себе скажу, не нужно плеваться. 2 года назад удалили аппендикс, ровно 3 суток была боль, на 4 выписали, но на антибиотиках. На 6 день уже работал, но это, все же, инидивидуально
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22k
hebpat 9 минут назад
я в прошлом году чуть от ковида ласты не склеил, месяц лежал под кислородом, вставать нельзя, ходил только до туалета и обратно, мышцы атрофировались, ещё месяц после выписки был на больничном, так у нас на работе один мудак выступал, типа чего он должен за меня пахать и делать мою работу, хотя у нас полная взаимозаменяемость в коллективе, тоже хотел уйти, но адекватные просили остатся
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8k
Dabus 10 минут назад
Просто бабы не приняли чувака в свой слаженный и сплочённый годами коллектив, чем-то он их явно взбесил ещё до того как уехал на лечение. Скорее всего просто тем что не стал там выполнять какие-то внезапные хотелки этих самых "опытных", и наиболее "ценных" сотрудников компании ...
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9k
Сол Гудман 11 минут назад
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550
HalloFreeSpace 14 минут назад
Да было бы за что переживать ... Бристоль ...
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3k
Copycat 19 минут назад
а че это вообще за магазин? я просто не местный так сказать
чем таким они там торгуют что все такие "кайфовые"
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328
Mrak OBOY 21 минуту назад
просто кучка истеричных недовольных жизнью замухрыжек, все бывает и все случается и прикрыть человека когда есть проблемы это не должно обговариваться. я 6 лет проработал и не одного больничного не брал, и случилось так что попал в больницу на 2 недели. моему колективу тяжело было но никто слова плохого не сказал, когда вернулся радовались все и руководитель сказал что больничный могу не приносить, все выплатили 100 процентов. это называется коллектив!!!
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1k
Kariya Полчаса назад
А что? Во всех сериалах аппендицит это пшик - вырезали, зашили, и на выход - форму дольше заполняешь потом. Вывод: имитирует, скотина, отпуска им сдвигает))
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7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ну, на такой ответственной работе отсутствие работника чревато серьёзными последствиями. Это вам не какие-нибудь экстренные службы. Заходишь, эдак, утром в понедельник в "Бристоль", хочешь купить пару холодного пива, а тебе и говорят: "У нас работник живот себе разрезал. Пива не сможем продать." Каково?
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14k
Александр Полчаса назад
С такими коллегами и врагов не надо.
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6k
Shtoppi 44 минуты назад
Вот именно такие приматы и называются КАЛлеги.
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August

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